Najuspješnija dama hrvatskog elektroničkog zvuka, poznata riječka DJ-ica i producentica Marina Karamarko nedavno se vratila s uzbudljive turneje po Kolumbiji, Panami, Bahamima i SAD-u. Gdje je sve nastupila, je li joj to bila prva turneja po tim zemljama, na čemu trenutno radi, što priprema za nastup u Pogonu kulture i što je očekuje u mjesecima koji slijede – doznajte u nastavku.

– Prvi puta sam bila u Americi 2014. godine kada sam nastupala u New Yorku i Orlandu. Već sam tada tamo stvorila neke kontakte, a kad tome dodamo ljeta na Ibizi, pa izdavanje muzike za neke američke izdavačke kuće, došlo je do točke gdje imam više upita koji se počinju slagati. Trebala sam ići i prošle godine u Ameriku, ali se nije sve uspjelo poklopiti, a ove godine kada je uletjela i Kolumbija, sve se fino posložilo.

Sve je bilo top!

Gdje ste sve nastupili; koliko ste nastupa održali?

– Prvo sam nastupala u Kolumbiji, u Medelinu i Caliju, nakon toga u Panama Cityju u Panami, nakon toga na Bahamima te za kraj u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije u San Franciscu, Denveru i Orlandu. Znači, imala sam sedam nastupa u četiri tjedna.

Koji vam je ostao u posebnom sjećanju (što zbog prostora, publike i sl.)?

– Panama City i San Francisco. Ludi gradovi, luda publika, sve je bilo top!

Možete li usporediti nastupe »preko bare« s onima kod nas? Po čemu su slični, a po čemu različiti?

– Pa, rekla bih da su »preko bare« ljudi malo više otvoreniji za nešto novo, drugačije… Više slušaju i manje očekuju dok puno daju. Svakako zanimljivo.

Jeste li stigli pronaći malo slobodnog vremena za turističke aktivnosti? Što ste sve vidjeli, što vas je najviše oduševilo?

– Jesam, naravno, uspjela sam od svega vidjeti po malo (smijeh). Na Bahamima je bilo jako lijepo, kao neka druga planeta. Red Rocks Amphitheatre u Denveru me oduševio, San Francisco me osvojio svojom energijom i ljepotom, a New York je uvijek fascinantan.

London, pa Ibiza

Uskoro nastupate i u Londonu. Što vas tamo očekuje?

– Tako je, 15. travnja nastupam u klubu Egg u Londonu s ekipom Unusual Suspects s kojima radim i na Ibizi, tako da je zabava zagarantirana budući imaju iskustva, produkcija je na visokom nivou, a sound koji furamo je super zanimljiv. Nastupit će tu i Valentino Kanzyani poznatiji našoj publici te Oliver Huntermann koji je nedavno nastupio u riječkoj Crkvi.

Koliko ste već nastupa imali ove godine?

– U 2017. nekih 15-ak…

Ako sam dobro »pobrojila«, ove ćete godine treće ljeto za redom nastupati na Ibizi? Gdje i kada?

– Tako je, treću godinu da idem na Ibizu, svirat ću kao i dosad u Sankeysu, s time da se otvaraju i neke druge opcije. Kao što sam već spomenula, nastupat ću za brend Unusual Suspects koji ove godine ima nevjerojatan lineup, kvalitetan, pomno selektiran i poseban. Pridružit ću im se u jedno četiri, pet navrata kako za sada stoje stvari.

Na elektroničkoj ste sceni već desetak godina. Primjećujete li promjene? Koje se stvari ne mijenjaju, a koje da?

– Pa da, sada već gotovo 12 godina, vrijeme leti. Sigurno da se stvari mijenjaju, u svakom razdoblju ima pluseva i minusa. Glazba je danas predostupna i smatram da je se zbog toga ne cijeni dovoljno.

Odmor, pa pun gas

Na čemu vi trenutno radite? Kad ćete objaviti nešto novo?

– Kako sam se upravo vratila s turneje, prvo ću se malo odmoriti, a onda opet pun gas. Puna sam inspiracije tako da bih se voljela čim više posvetiti studiju. Sljedećeg mjeseca mi izlazi remix za Markyza na mom labelu THANQ Music.

Što se tiče vašeg labela ThanQ Music, s kime tamo surađujete?

– Drago mi je što label napreduje iz mjeseca u mjesec i što surađujem sa širokom paletom artista. Nekako tu ima najviše Talijana ali i Španjolaca, Šveđana, a želja mi je uskoro potpisati i neke od hrvatskih artista.

U subotu 29. travnja nastupit ćete na partyju u Pogonu kulture, zajedno s legendarnim portugalskim DJ-em Goncalom M. Što pripremate za taj nastup?

– Opasan groove, svakako. Dugo nisam nastupala tamo i baš se veselim tom nastupu.

Da, u Pogonu niste nastupali više od tri godine. Kakve uspomene nosite iz tog kluba?

– Stvarno samo lijepa sjećanja nosim iz bivše Stereo Dvorane. Otkada se klub ponovno otvorio, nisam tamo nastupala tako da će ovo definitivno biti iščekivana svirka.

