Dva vesela autora, životni i glazbeni par Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle zajedno s dječjim zborom Kap snimili su album »Kišni razdraganci«, a uz dječju glazbenu priču donose i vizualno ostvarenje glazbenih ideja – istoimenu slikovnicu koja je nastajala u istoj priči o Kišnim razdragancima, autorice Lane Letović Perčin.

Tekstualno i glazbeno, u glavi i u srcu Ivanka i Mrle otputovali su u obližnju sobu punu djece – u dječji zbor Kap iz Rijeke te tamo našli pomoć u ideji i izvedbi. No kako u njihovoj glazbenoj obitelji nikad nije dosadno, kao »odrasli« imaju zajednički glazbeni projekt Mr.Lee&IvaneSky, a ovog ljeta u sklopu riječkog festivala Sailor izlazi i istoimeni album.

Ovih dana svijetlo dana ugledao je dječji album »Kišni razdraganci«? Kako je nastao?

IVANKA: U dogovoru. Prošle godine smo s Jelenom Minić, strašno fora djevojkom koja vodi dječji festival Tobogan ostvarili neobično genijalnu suradnju. Radilo se o »kreiranju soundtracka crtića« s djecom koja su se prijavila na našu radionicu. U sklopu EPK Rijeka 2020. ponuđeno nam je da sviramo neki koncept Mr.Lee&IvaneSky jer smo u zadnje vrijeme napravili par dječjih projekata, »Alisu« za ZKM, film Tomislava Mršića »Tajanstveni prijatelj« pa je godina ispala »dječje« intonirana. Mrle k’o Mrle nije mirovao, ja sam imala mirnu zimu pa smo odlučili napraviti dječji CD zajedno. Opet Mrle nije bio »zadovoljan« pa nam se pridružila naša zajednička prijateljica Lana Letović Perčin i napravila pregenijalnu slikovnicu »Kišni razdraganci«. Završila je Akademiju likovnih umjetnosti i ovo je njena treća slikovnica. Možete je pronaći u »Zlatićima 1« i »Zlatićima 2«.

Soundtrack godine

Dvije od 10 pjesama postojale su i prije, jedna iz predstave za djecu, druga za potrebe tv emisije?

IVANKA: Aha, istina imamo »Njama Njam« emisiju za djecu koja ide svakodnevno na HRT 2 u sklopu »Juhuhu«. To je za mene bilo jako fora jer me podsjetilo na »Dizalicu« te sam srela i surađivala s Ledom Festini Jensen i Jelenom Milošević. Isto prijateljice. Valjda tako to mora biti. Kažu da prijatelji ne bi trebali surađivati, no to je nemoguće jer mi je nedjeljiva ljubav prema nekim ljudima s onim što i kako rade. Mrle i ja smo napravili »špicu« i sestre Eva, Roža i Kata su pjevale. Zabilježili smo njihove mlade glasiće zauvijek. »Alisa« je super iskustvo s Renatom Carola Gatticom za ZKM. Na ovom CD-u pomogla su nam voditeljice Doris Kovačić i Maja Šajatović iz zbora Josip Kaplan i neopisivo talentirana djeca zbora Kap iz Rijeke. Zajedno ćemo izvoditi osam naših autorskih pjesama.

Na albumu sudjeluju i vaše kćeri? Naslijedile su vašu ljubav prema glazbi?

MRLE: Da, naravno, samo ako »žele«. Ovaj put je to stara »Njama Njam«, no Eva je imala davno napisan nježan tekst o »Balonu« pa smo ga uglazbili. I još je Eva glavna na pjesmi »Tajna«. Eto, imamo kućni studio i naravno da je »zgodno« da smo u »obitelji«.

Ivanka, osam nastalo je ove zime iz vaše olovke. Što vas je inspiriralo?

IVANKA: Oduvijek sam u dječjem društvu, u »Dizalici« i Stampedu kojeg jako vole djeca, nastalo je dosta dječjih predstava. Djecu volim i imam osjećaj da su ona opuštena sa mnom. Za razliku od »svesvirajućeg« Mrleta, ja sam imala dosta tihu zimu koju sam iskoristila najbolje što znam. Pisala glazbu, tekstove. Strašno me zanima što će »mali ljudi« reći na našu dosta energičnu CD priču. Mrle je koristio sve svoje elektronsko i sviračko iskustvo. Tu i tamo izgleda kao da ste upali u neku ludu igricu. No, radili smo iz srca. Ne po nekom filmu »kako bi to djeci bilo«. Ovo bismo htjeli ponuditi našoj djeci kao soundtrack godine. A kako će oni to prihvatiti? Vidjet ćemo.

Generacijsko obilježje

Uživate u njihovom društvu?

IVANKA: Jako uživam. Godinama sam s »Bembom i minama«, predstavom Željka Zorice obilazila mjesta, škole koje s bendom nikad ne bih. Djeca su mi prirodnije društvo od odraslih ljudi. Mislim da to svi primjećujete. Koliko god se ja trudila biti Gospoja.

Mrle, »Kišni razdraganci« poveznica je s Termitima u kojima ste svirali?

MRLE: Da, to je moja pjesma, odnosno jedini tekst koji sam napisao za Termite. Sve ostale tekstove Termita napisao je veliki Predrag Kraljević Kralj. Ta kovanica mi je ostala u pozadini uma kao sinonim za »tradicionalnu riječku rock obitelj«. S jedne stane označava mi Rijeku kao kolijevku regionalnog rock-punka, druga strana medalje jest i svojevrsno generacijsko obilježje. U ovom slučaju radi se o čistoj energiji, toj vrsti energije koja se, u ovom slučaju obraća djeci. Davno, gledajući kroz prozor Rijeke primjetio sam neka šarena stvorenja koja se kližu po mokrim listovima kiše. Bez obzira na »ružno vrijeme« to me veselilo i čistilo glavu od ružnih stvari. Lana Letović Perčin je napravila svoju interpretaciju sa sjajnim crtežima te svoj tekst načinila s malo našeg upliva. Ivankini tekstovi također idu iz njene perspektive »kiše«. A ovo je moje autorsko povezivanje. Želja cijelog projekta je sreća i veselje.

I vi ste već radili glazbu za dječje predstave? Ti projekti vam otvaraju vrata neke drugačije kreativnosti?

MRLE: Da, zbog svoje »nekonvencionalnosti« koju najviše prepoznaju djeca, puno sam radio i bio sretan u toj ulozi. Kao da se oslobodiš svih okova i upadneš u bazen nesputane kreativnosti za i zbog djece.

Preeeesladak Mrle

Kao što ste već spomenuli, album prati i istoimena slikovnica koju potpisuje riječka umjetnica Lana Letović Perčin? Kako je došlo do te suradnje?

MRLE: Zajednička prijateljica Lana poklonila nam je svoju prvu slikovnicu »Zlatići« i, naravno da smo odmah htjeli nešto raditi s njom. Ovo je ispao pun pogodak jer su »njezini« kišni razdraganci strašno veseli, ludo izgledaju i morate vidjeti kako je nas dvoje nacrtala. Presmiješno. Lana je mlada i uspješna autorica. Ako se njoj bude dalo pred njom je super budućnost u svijetu slikovnica. Mi smo preuzbuđeni da uz CD imamo takvu slikovnicu.

Jeste li vi likovi u slikovnici?

IVANKA: Nema nas u slikovnci, ali smo Lanu nagovorili da nas nacrta za potrebe CD-a jer su nam »Kišni razdraganci« bili tako slatki. Da i mi budemo slatki na CD-u. Mrle je ispao preeeesladak. Tekstualno se ne spominjemo u slikovnici. Ovo je u biti tek prvi dio naše priče za djecu. Mrle ima još jedan bonus, snima dječje priče za laku noć na Youtube kanalu.

Na ovom dječjem glazbenom putovanju u pjesmi »Alisa« pridružio se i glazbenik Massimo Savić, na gitari je bio producent, snimatelj i gitarist Leta 3 Matej Zec, a na sitru u »Balonu« pridružio se Ivan Valušek, dok produkciju albuma potpisuje Iztok Turk. Kako ste se snašli kao ekipa?

MRLE: O, mi imamo sreću da s tim umjetnicima surađujemo dugi niz godina. Matej Zec je »Let3ovac«, »Mr.Lee&IvneSkyovac« i puno radimo s njim u studiju i okolo. Iztok Turk je moja veza iz Leta 3, a imamo sreće da mu se sviđa i sve što radim s Ivankom. Massimo je stari prijatelj i, za one koji ne znaju, genijalan gitarist. Valušek je stalni član Mr.Lee&IvaneSky, također multitalentiran. Izrađivao je moje neobične boce. Jedan od rijetkih, meni jedini kojeg znam da svira sitar. Ekipa je uigrana, odavno.

Promocija je 10. srpnja u parku Vladimira Nazora u Rijeci, u sklopu dječjeg festivala Tobogan. Što ste pripremili?

IVANKA: Svašta. Mrle nadodaje svaki dan. Kao da nije dovoljno da imamo piknik, pjesmu o pikniku, slikovnicu o pikniku, koncert s djecom zbora Kap, svirat ćemo svih deset pjesama s Mr.Lee ekipom. Tobogan i EPK imat će u sklopu toga i još neka iznenađenja.

Zanimljivo je da je promocija na Teslin rođendan. Slučajnost ili…?

MRLE: Naravno da je sve i ništa nije slučajno.

Kakvi ste kao roditelji? Uživaju li vaša djeca potpunu slobodu?

IVANKA: Evo, djeca kažu: Dobri. To je valjda ok. Ma, oni su naša ljepota.

Kod vas doma zasigurno nikad nije dosadno?

IVANKA: Moguće da je nekad prestresno. No, drugim danima nismo oni obični »od 9 do 5« roditelji. Puno putuju i upoznaju dosta ljudi zbog prirode našeg posla. Eva je prošle godine preko našeg »direktora svemira« Paola Magellija napamet naučila »Galeba« od Čehova, »Divove« od Pirandella. Ne znam koliko je to prikladno za dob od 7?!

Kao Mr.Lee&IvaneSky ovog ljeta objavljujte i album? Što ste spremili i s kim ste surađivali?

IVANKA: Da, pjesma »Sailor« nastala na frekvenciji Rijeke koju je Mrle snimio s Trsata prerasla je u projekt Zvučni karburator, znanstveno-umjetnički projekt koji će »materijalizirati zvuk grada«. Ta pjesma nas je inspirirala i za festival Sailor koji je prošle godine odlično prošao s Rundekom, Urbanom i Mr.Lee ekipom. Ove godine opet smo mi domaći, a pridružuju nam se genijalni Siidsi, Mrave brojim Zorana Klasića, nekadašnjeg gitarista grupe Grč i Let 3 i, da – legendarna Josipa Lisac i Chui. Bit će super. Na albumu će se naći sve stvari iz zadnje dvije godine. Uglavnom, Magelli.

Zvučni karburator

Predstavit ćete ga u sklopu festivala Sailor?

MRLE: Da, nadamo se svirati puno novih stvari i imati neke super goste iznenađenja. Saior Berlin, naprimjer.

Kako napreduje projekt Zvučnog karburatora?

MRLE: Unutar Exportdrva napravili smo napravili laboratorij gdje se odvija faza tri. Prethodile su faze ispitivanja na Građevinskom fakultetu, nakon toga je profesor Vanja Travaš u suradnji sa samnom i Matejem Škedlom napisao elaborat – izvedbeni projekt na temu Zvučni karburator, a sad se odvija faza tri u laboratoriju. Izrađuje se prototip. U nadi da uspijemo, cilj je postavljanje projekta na neku referentnu točku u gradu. Naša želja je lukobran, no za to treba puno novaca.

Ivanka, ima li što novog sa Stampedom?

IVANKA: Ima. Koncert gdje nas možete promotriti je 13. srpnja na novom festivalu u Zagrebu – Mediteraneo… Album bi morao izaći slijedeće zime. Bili smo preraspršeni. Pogotovo ja. Sad imam priču o »Šljokici i čačkalici«. To je ljubavna priča koja završava. No, trebala je postojati. Što bez toga? Nekom je ljubav komplikacija. Meni je uvjet postojanja.

Zateklo nas more svirki

Mrle, kad će novi album Leta 3?

MRLE: Novi album trebao je izaći krajem travnja, no zateklo nas je puno svirki. To je odlično. Pošto je album naših starih hitova s puno gostiju, teško je okupiti sve koji su na svakom hitu. Trudimo se završiti album, no uživamo i u svirkama koje su nas poplavile na lijep način. Nije bilo uzalud.

