RIJEKAParov Stelar Band sljedećeg tjedna vraća se pred hrvatsku publiku. Koncertna atrakcija za čije se nastupe redovito traži ulaznica više, u sklopu turneje »The Burning Spider« u petak 7. travnja nastupit će u zagrebačkom Domu sportova.

Iza imena Parov Stelar krije se austrijski glazbenik, producent i DJ Marcus Füreder koji je na glazbenoj sceni prisutan od kraja devedesetih. Svojom eklektičnom kombinacijom jazz, house, electro i breakbeat glazbe u kratkom je roku privukao pozornost europske i svjetske publike.

Neobičnim kombiniranjem različitih glazbenih stilova kreirao je potpuno novi glazbeni žanr electro-swing koji ga iz izdanja u izdanje pretvara u zvijezdu nove scene. Do danas je objavio šest studijskih albuma, održao više od 600 koncerata, surađivao s brojnim glazbenim zvijezdama, a uskoro će objaviti i novi, sedmi studijski album. Što donosi njegov novi nosač zvuka, kako bira suradnike i zašto njegov nastup u Zagrebu nikako ne bi trebalo propustiti, doznajte u nastavku.

Premijera

Što pripremate za zagrebački koncert?

– Jako me veseli što prvi put dolazim u Zagreb s novim showom. Imamo puno novog materijala, a i vizualni dizajn i osvjetljenje su potpuno novi i bogatiji nego prije. Ovo će zapravo biti premijera svega toga novoga. Album objavljujemo 21. travnja i na ovoj turneji sviramo dosta novih pjesama, ali ne izostavljamo ni stare. Bit će nas sedmero na pozornici. Puno više volim ovakve nastupe uživo jer publika zaista vidi koliko uživamo na pozornici, koliko se znojimo i izgaramo.

Sjećate li se zadnjeg, rasprodanog koncerta koji ste održali u zagrebačkom Boćarskom domu 2014. godine?

– Sjećam se, ali ne tako dobro. Kad puno putujete i svaki ste dan u drugoj zemlji, nakon nekog vremena počinjete brkati mjesta i nastupe. No, Hrvatska je za nas uvijek posebna, pogotovo za mene jer sam kao dijete jako puno vremena proveo u vašoj zemlji. U mnogim sam intervjuima već rekao da je za mene dolazak u Hrvatsku poput dolaska kući. Moja prva ljubav je bila iz Hrvatske tako da sam jako sretan što mogu ponovo nastupiti pred hrvatskom publikom. Volio bih kad bismo u budućnosti mogli održati još koji nastup u Hrvatskoj.

Imate mnogo obožavatelja u Hrvatskoj. Imate li možda u planu nastupe u nekim drugim hrvatskim gradovima?

– To ne ovisi uvijek o nama, nego o organizatorima koncerata. Vidjet ćemo. Obično to nije nešto o čemu umjetnik odlučuje. Ako dobijemo ponudu, doći ćemo.

Umjetnost sempliranja

U Zagrebu ćete predstaviti novi album »The Burning Spider«. Što nam možete reći o njemu?

– Trebale su mi dvije godine da ga napravim. Bilo je vrijeme da dođe do promjene u mome radu. Ne treba sve biti u electro swing stilu. Na ovom albumu naći ćete puno utjecaja, posebno u smjeru bluesa. Ima više elektronike, ali ima i electro swing dijelova. Mislim da je album luda kombinacija različitih glazbenih stilova. Ono što želim potcrtati ovim albumom je to da je moja umjetnost – umjetnost sempliranja. To ne znači da moram semplirati samo stare swing stvari, već i elektroniku s puno sempliranih utjecaja. Nakon 15-godišnje karijere i različitih projekata, ovo je vrlo osoban i vrlo iskren album.

Je li teško stvarati iskrenu glazbu, glazbu koju, recimo to tako, stvarate sami za sebe?

– Mislim da to postaje teže nakon što postignete uspjeh s određenim glazbenim smjerom. Kada sam počinjao glazbenu karijeru, nitko me nije znao tako da sam mogao raditi što god sam htio jer nitko ništa nije očekivao od mene. No kada postanete poznati po određenom zvuku, ljudi počnu očekivati nešto od vas. Tada počneš razmišljati: jesam li ja zaista slobodan, radim li zaista ono što želim, ili je to što radim kombinacija onoga što ja želim i onoga što drugi žele… Mislim da je za umjetnika opasno kad počne o tome razmišljati. Treba ostati autentičan, i to je ono što sam pokušao učiniti na ovom albumu. Album je posvećen mojim obožavateljima, mojoj obitelji i svima koji žele napredovati.

Konstantno na turneji

Trenutno ste na svjetskoj turneji. Koliko dugo će trajati?

– Da budem iskren, ne znam. Zadnjih deset godina sam konstantno na turneji. Nedavno sam imao veliku pauzu, čak dva i pol mjeseca. Sada ponovo počinjemo s nastupima. Ne znam koliko će turneja trajati. Sve dok je zabavno, sve dok uživam biti na pozornici, nastavit ću s nastupima.

Na novom ste albumu, između ostalih, surađivali i sa svojom suprugom Liljom Bloom. Kako to funkcionira?

– Rekao bih da je to romantično svađanje. Dobra stvar je to što se jako dobro znamo i iskreni smo jedno prema drugom. Ako nam se ne sviđa nešto što je onaj drugi napravio ili predložio, reći ćemo to odmah. Kad radite s ljudima koje ne poznajete dobro, trudite se biti ljubazni, oprezni ste i govorite da vam se sve sviđa, da bi možda samo nešto malo trebalo izmijeniti… Kad radim sa svojom ženom, ona nekad zna biti okrutna. Zna mi reći: Marcus, to je sranje, ne sviđa mi se to. Nije uvijek lako raditi s vlastitom suprugom, ali na kraju, mislim da je to najbolji način za rad jer se štedi na vremenu.

Kako inače birate suradnike?

– Ako čujem pjesmu sa zanimljivim glasom, pokušam doći u kontakt s izvođačem, a nekad ljudi pišu meni… Većina suradnji se dogodi slučajno. Na ovom albumu sam semplirao neke izvođače koji nisu živi tako da sam morao tražiti odobrenje njihovih izdavača… Uvijek se radujem zanimljivim glasovima.

Mnogi glazbenici zovu vas da napravite obrade njihovih stvari. Kako se dogovaraju te suradnje?

– Većinom sve ovisi o pravom trenutku. Ako osjetim da mi se sviđa projekt, prihvatim ga. Nekad dobijem zahtjev za remiks stvarno dobre, komercijalno uspješne stvari, ali je trebam osjetiti. Ne radim nešto samo zbog novca. U svakoj pjesmi treba biti prisutno »ono nešto« zbog čega ću moći reći: da, sviđa mi se ova pjesma, imam ideju kako bih je mogao remiksirati. To je najbitnije. Novac nije bitan.

Jednom ste izjavili kako je za umjetnike najbitnije da se konstantno razvijaju. Slažete li se i danas s tom izjavom? Mislite li da je teško stalno napredovati?

– Da, mislim da je najbitnije stalno se razvijati. Kao umjetnik moraš učiniti vidljivima stvari koje prije nisu bile vidljive. Teško je jer se glazbena industrija mijenja i trenutno je više biznis nego umjetnost. Ono što vidim u zadnje vrijeme je da mainstream kultura ponovo postaje jaka, da subkulturni umjetnici nemaju šanse za preživljavanje. No mislim da je glazba umjetnost i umjetnost ne može biti samo biznis. Kao umjetnici moramo biti hrabri i iskušavati nove stvari, i vjerovati svojim obožavateljima. Imam osjećaj da velike kompanije misle da su fanovi glupi, da ne razumiju kvalitetnu glazbu. Svi veliki umjetnici ističu da su ljudi pametniji nego što mnogi misle.

Vi ste međunarodno najuspješniji austrijski izvođač. Doživljavate li se kao celebrityja?

– Ne, ne osjećam se slavnim. Ne živim u Austriji već pet godina, sada živim u Španjolskoj i nisam više toliko upoznat sa scenom u Austriji. Nikad me i nije previše zanimala. Ta zemlja i tamošnji način razmišljanja su malo premali za mene, i za ono što želim raditi.

Dobrodošli u klub

Iako ste u više navrata izjavili kako nema nikakvog ludog objašnjenja kako ste odabrali ime Parov Stelar, možete li nam ipak otkriti kako ste i zašto odlučili svoje umjetničko ime stvoriti od baš te dvije riječi?

– Dobrodošli u klub, ni ja to ne znam (smijeh).

Odlično, to je super odgovor!

– Iskreno, nema tu neke posebne priče. Novinarima sam do sad ispričao nebrojene priče o tome otkud potječe ime. Mogu reći da Stelar potječe od zvijezda, a ja se osjećam povezanim sa svemirom… To nije ništa religiozno, otuda svi dolazimo i imao sam osjećaj da bi me to ime moglo zaštititi. Osim toga, zvuči čudno. Kad ga prvi put čuju, svi moraju pitati: Oprosti, kako ti je ono ime? Tako da imam priliku svima reći svoje ime dvaput.

Imate li, za kraj, poruku za publiku koja će doći na vaš zagrebački koncert?

– U ime benda mogu reći da se svi jako veselimo ovom posebnom koncertu. Nikako ne biste trebali zaboraviti svoje plesne cipelice jer ćemo imati veliki tulum!

Predgrupa Roppongi Red

Parov Stelar odabrao je zagrebačko-bečki bend Roppongi Red za predgrupu koja će otvoriti njegov zagrebački koncert u Domu sportova. Okosnicu benda čine Morana Bing (Ms Bing) i producent Daniel Šuljić (Dj Shullio) koji zajedno stvaraju sve pjesme, dok im se na bubnjevima pridružuje Stanislav Kovačić i Matilda Fatur kao prateći vokal.

Ulaznice

Ulaznice za zagrebački koncert dostupne su u sustavu Eventima i na www.eventim.hr, u Dirty Old Shopu, Dallas Music Shopu Rijeka i Dallas Recordsu (Zagreb, Paromlinska 49/1). U pretprodaji im je cijena 280 kuna, a na dan koncerta bit će 330 kuna.

