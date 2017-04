Riječki alt rock bend Sillycons objavio je prvi album. Riječ je o izdanju pod imenom »Rise N’ Shine« koji će riječkoj publici uživo predstaviti 22. travnja na samostalnom koncertu u Pogonu kulture. Grupu Sillycons čine: Dario Butković (vokal), Arijan Birkić (gitara, back vokal), Sanjin Perović (bas gitara), David Košara (klavijature) i Armando Floričić (bubnjevi). Sve o njihovom debitantskom albumu otkrili su nam Dario i Arijan.

Jedna pjesma, jedna priča

Pobjeda na Ri Rocku 2015. godine donijela vam je snimanje albuma prvijenca koji ste objavili 1. travnja. Gdje ste ga i kada snimali?

Dario: Ri Rocka se uvijek rado sjetimo jer nam je ta pobjeda uvelike pomogla da počnemo sa snimanjem albuma, ali i zbog toga što je super osjećaj pobijediti na kultnom festivalu u rodnom gradu. Album smo snimali u studiju G.I.S. kod Mateja Zeca. Sa snimanjem smo počeli u ožujku prošle godine, a proces snimanja i miksanja odužio se sve do prije nekoliko mjeseci.

Koliko pjesama donosi album? O čemu pjevate u njima? Tko su njihovi autori?

Arijan: Album »Rise N’ Shine« sastoji se od devet pjesama koje su postepeno nastajale u zadnjih pet godina. Svaka od tih pjesama ima svoju pozadinsku priču. Mislim da smo uspjeli napraviti dobar album koji ostaje zanimljiv od početka do kraja. Ja pišem većinu glazbe i tekstova, ali i ostali uskaču s idejama pa na probama uvijek dolazimo do zajedničkih odluka.

Tko su vam bili suradnici na albumu?

Dario: Najvažniji suradnik je definitivno Matej Zec koji nas je strpljivo snimao i miksao, ali i pobrinuo se da snimanje bude zabavno i poučno (smijeh). Tu je i violinistica Anamarija Martinčić koja je gostovala na pjesmi »Morning Light« i pomogla nam da ostvarimo atmosferu koju smo htjeli postići.

Besplatni download

U kojem ćete obliku objaviti album?

Arijan: Album je već nekoliko dana dostupan za besplatni download na našem Bandcampu, ali ga je moguće kupiti i slušati i na većini velikih glazbenih servisa kao što su Google Play, Itunes, Deezer i slični. Uskoro će biti dostupan i u CD formatu pa će ga svi koji žele moći nabaviti i u tom obliku.

Album ste najavili singlovima »It’s over« i »Morning Light« za koji ste nedavno predstavili i videospot. Kakve su reakcije na te pjesme?

Dario: Spot za »Morning Light« dobio je odlične kritike, kao i sama pjesma koja se već nekoliko mjeseci vrti na raznim top listama, a spot se našao i na MTV domaćici. Pred nekoliko dana smo izbacili i drugi spot, za pjesmu »Live 4 2day« koja pokazuje našu jednostavniju stranu, za razliku od spota za »Morning Light« koji je dublje i intimnije atmosfere. Spotove je snimao naš prijatelj i suradnik Mateo Jurčić.

Osim na Ri Rock Festivalu, pobijedili ste i Rovinj Music Festivalu. Što su vam donijele te pobjede?

Arijan: RMF dogodio se samo desetak dana nakon pobjede na Ri Rocku. Još uvijek smo bili pod utjecajem pozitivnog šoka i nismo imali velika očekivanja. Međutim, pobijedili smo i na tom festivalu, što nam je također iznimno drago jer se radi o odličnom festivalu i ljudima. Naravno da nam je ta pobjeda ojačala samopouzdanje jer smo osjetili da je netko prepoznao naš rad i da to što stvaramo ima smisla. Svaka pobjeda ali i poraz su nam samo poticaj da radimo još više i još bolje.

Bend postoji od 2103. ali ne djeluje u istom sastavu od početka. Možemo se još jednom prisjetiti tko je sve prošao kroz njega, otkada djelujete u aktualnoj postavi i tko je čini?

Dario: Kroz ovih nekoliko godina promijenili smo velik broj bubnjara i pridružio nam se klavijaturist. Od početka smo u bendu bili Arijan, Sanjin i ja, i od onda su kroz bend prošla petorica, šestorica bubnjara. Trenutnu postavu čine: Dario Butković (vokal), Arijan Birkić (gitara, back vokal), Sanjin Perović (bas gitara), David Košara (klavijature) i Armando Floričić (bubnjevi).

Iznenađenja za Rijeku

Prošlog ste vikenda u Puli imali prvi promotivni koncert na kojem ste uživo predstavili debitantski album. Kako je prošao?

Arijan: U Puli je bilo super, ljudi pozitivno reagiraju na to što radimo i nadamo se da će tako biti i u ostalim gradovima koji slijede. Svaki grad ima specifičnu publiku pa je uvijek zanimljivo i drugačije.

U planu je i riječka promocija koja će biti održana 22. travnja u Pogonu kulture. Što pripremate za taj nastup?

Dario: Tako je, 22. travnja u Pogonu kulture predstavit ćemo debitantski album »Rise N’ Shine«, ali pripremamo i puno iznenađenja. Puno truda smo uložili u organizaciju i nadamo se da će se odazvati čim veći broj ljudi i podržati nas, ali i generalno podržati mladu riječku scenu koja se često mora boriti s bezbroj prepreka. Ono što možemo sa sigurnošću reći je da ćemo dati sve od sebe i da oni koji dođu neće požaliti.

Imate li dogovorene i neke druge promotivne koncerte?

Arijan: Nastupamo u Labinu, a zatim počinju pripreme za nastup u Rijeci. Nakon Rijeke, 29. travnja nastupamo u Novom Vinodolskom u sklopu motosusreta, a u svibnju ćemo posjetiti Zagreb, Šibenik i Sarajevo. Bit će tu i još nekoliko festivala, ali to ne bih previše najavljivao dok nije 100 posto sigurno.

Kada smo razgovarali nakon pobjede na Ri Rock, rekli ste da biste voljeli imati više nastupa u inozemstvu. Je li vam se ostvarila ta želja? Kako danas stojite po pitanju inozemne karijere?

Dario: Ta želja nas i dalje prati. Cilj nam je »probiti« granice jer one ionako ne postoje. Do sada još nismo nastupali u inozemstvu, no i to će se ubrzo promijeniti jer imamo dogovorene koncerte u susjedstvu, točnije u BiH, Italiji i Sloveniji.

