Nakon više singlova, EP-a »…and who are you?« i brojnih koncerata u zemlji i izvan nje, pulska grupa NLV objavila je i željno iščekivani prvi album jednostavnog naziva »NLV«.

Grupa NLV na sceni se pojavila kao trio, a uz originalnu trojku koju čine – Nikol Ćaćić (pjevačica), Luka Šipetić (gitara, prateći pjevač) i Vedran Grubić (gitara, prateći pjevač), bend u aktualnoj postavi čine i Roni Nikolić (bas) i Silvio Bočić (bubnjevi). Govoreći o tome što donosi njihov debitantski nosač zvuka, pjevačica Nikol kaže kako album prvenstveno prenosi emocije i ideje koje su skupljali u sebi dugi niz godina.

– Iskreno se nadamo da našim slušateljima daje novo iskustvo glazbe koje će ih inspirirati i motivirati na kreativno razmišljanje. Do sada smo imali tu čast da nam neki slušatelji javljaju i govore kako je album upravo to probudio u njima. Moram priznati da je to iz perspektive glazbenika osjećaj velikog uspjeha i sreće. To i jest, prema meni, najbitnija uloga i karakteristika glazbe. Pružanje novog iskustva, kaže Nikol.

Obogaćene ideje

Osim originalne trojke – nje, Luke i Vedrana – te Ronija Nikolića i Silvija Bočića koji su sada stalni članovi benda, na albumu je radio i njihov stalni suradnik Marijan Jelenić kao producent.

– Iskustvom i kreativnošću on je samo još dodatno obogatio naše ideje i doveo ih u red. Jako smo mu zahvalni što pristupa našoj glazbi s jednakim žarom kao što to činimo mi sami. A da ne govorim o Goranu Farkašu koji je snimio mih i flautu i Alenu Bernobiću na brass sekciji, koji su u album donijeli dodatnu dimenziju koja stvara veličinu zvuka ovog albuma. Njih dvoje su u potpunosti uspjeli realizirati naše ideje koje možda nismo mogli ni izraziti riječima. Takvi su trenutci vrlo čarobni kada se radi o suradnjama i stvaranju nečeg novog. Luka Vidović nam je ujedno bio jaka vokalna potpora na dvjema pjesmama, a Perica Šuran se svojim miksom i masterom pobrinuo da svaki zvuk bude na svom mjestu.

Pripremajući album bend je imao puno posla; naime svaku od deset pjesama mijenjali su iz akustičnog u bendovski aranžman.

– To je bio mazohističan prvi korak zbog kojem smo sada svi jako sretni i zadovoljni. Luka, Vedran i ja smo uvijek imali megalomanske ideje što se tiče stvaranja glazbe i nismo se htjeli ograničavati tročlanim sastavom. Što se više ljudi uključi u kreativni proces, rezultat biva kvalitetniji. Htjeli smo da nam zvuk bude bogatiji i zbog toga smo pristali na malo mučenja što smo sami sebi priredili. Ali svaki živčani slom, svaki osjećaj bespomoći i dezorijentiranosti u cijelom tom procesu jednostavno se isplatio. Zadovoljstvo onim što smo postigli svakako nije upitno, međutim, sada smo malo pametniji i sljedeći put ćemo napraviti bolje nego što je sada, objasnila je Nikol.

Besplatan download

Album »NLV« grupa NLV ponudila je na besplatan download koji, kažu, ide…

– Htjeli smo da naši slušatelji imaju mogućnost poslušati to što smo stvarali dugo vremena. Smatram da nema smisla ograničavati mogućnosti preslušavanja istog. Vjerujem ljudima koji vole našu glazbu jer ovo što mi stvaramo slušaju samo ljudi koji uistinu vole i osjećaju glazbu. Znam da će nas isti ti ljudi u nekom trenutku na neki način podržati i dati nam do znanja da sve što radimo ima svrhu. Ako ne vjeruješ svojim slušateljima, onda iz krivog razloga stvaraš glazbu, smatra Nikol.

Da oni stvaraju dobru glazbu, potvrđuju kritike albuma koje su i više nego dobre. Glazbeni stručnjaci izdvajaju ga i kao jedno od najboljih domaćih izdanja u prošloj godini.

– Sretni smo zbog toga, naravno. Prekrasno je dobiti pozitivnu povratnu informaciju za nešto što si napravio i što ti je vjerojatno najbitnije u životu. Izrazito me dotaklo što su neki recenzenti istaknuli koliko ih je album potaknuo na razmišljanje i doveo u stanje melankolije u pozitivnom kontekstu. To su bitne stvari za nas jer to na kraju i nas motivira da se dalje kreativno izražavamo, ističe Nikol.

Prošireni sastav

NLV su se na sceni prvi put predstavili 2013. kao tročlani bend, a sada djeluju u već spomenutom peteročlanom sastavu. Proširenje benda, tj. obogaćivanje novim glazbenicima bio je logičan nastavak njihovog uspješnog stvaralaštva.

– Prethodno sam već rekla koliko je finalni proizvod kvalitetniji ako više ljudi radi na njemu. To je najbitniji razlog zašto smo proširili sastav. Naše ideje jednostavno ne stanu u dvije gitare i tri vokala. Mi ćemo možda biti na miru tek kada budemo imali mogućnost surađivati sa simfonijskim orkestrom i zborom od 50 članova, dodaje Nikol.

Iza grupe NLV brojni su koncerti u Hrvatskoj i regiji. Pred njima su sada promotivni nastupi, između ostalog i koncert u Tvornici kulture koji je na rasporedu 20. siječnja.

– Tvornica kulture nam je sada najbitnija točka. Imamo puno planova i u mnogim smo pregovorima, ali za sada pozivamo sve da nam se pridruže 20. siječnja u zagrebačkoj Tvornici jer pripremamo mnoga iznenađenja, zaključuje Nikol.

Komentari

komentara