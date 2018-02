Indie rock trio Punčke singlom »Valovi« najavio je istoimeni EP koji će biti objavljen 8. ožujka, a koncertno predstavljen osam dana kasnije zagrebačkom klubu Močvara. Grupa koju čine gitaristica i pjevačica Lucija Ivšić, basistica Anja Tkalec te od jeseni i novi bubnjar Goran Nježić uskoro se sprema i na veliku europsku turneju.

Pjesma »Valovi« nastala je kao spontana reakcija na nemirno i intenzivno razdoblje koje je iza vas. Što nam možete reći o njoj?

Lucija: Valovi su za mene odgovor na bezbroj oprečnih misli, emocija i događaja koji su me pratili proteklih pola godine. Valovi su za mene nepredvljidljivi, nagli ali i kaotični; nemaju poseban red, pojavljuju se nepravilno i različitog su intenziteta… Cijelo vrijeme me prate takvi događaji i ljudi i na kraju je nastala i takva pjesma. Istovremeno prkosna, ljuta, ali i jako ranjiva…

Goran: I prije smo u više navrata radili zajedno i uvijek je nekako sve teklo prirodno tako da i ovdje je bilo slično, relativno lako smo došli do strukture i zvuka koji nam se sviđa.

I Goran je punčka

Pjesma »Valovi« ima i spot koji za koji je zaslužan nagrađivani kolektiv BAKA Productions. Je li vam to prva suradnja s njima; kako je do nje došlo?

Lucija: S obzirom na to da je odnedavno Goran Nježić (osnivač i član B.A.K.A. Productionsa) naš bubnjar, to je bio logičan potez. Jako nam se sviđa njihov dosadašnji rad i vjerojatno bi oni radili naš sljedeći spot i da Goran nije postao Punčka u međuvremenu (smijeh).

Goran: Nekako je imalo smisla da sada napravimo video i za Punčke. Rijeka je dosta zastupljena u našem »sisačkom« kolektivu, Matija Tomić koji sa mnom obično režira sve, Aleksandra Ana Buković čije scenografske i vlastite radove često gledate u HNK-u i drugim riječkim kazalištima i Sara Salamon, naša talentirana snimateljica, Riječani sa sisačkim duhom.

Najavili ste da je ovaj spot prvi dio videotrilogije. Kako ste je zamislili; koje će još pjesme biti uključene u nju?

Goran: Zamišljena je kao jedna priča u kojoj pratimo tri protagonista koji se tijekom prva dva videa upoznaju/susreću da bi zatim sve eksplodiralo u kaosu, bojama i oblicima u trećem videu. Isto tako po običaju kako radimo s nasim B.A.K.A. kolektivom, pokušavamo napraviti nešto zanimljivo, jedinstveno, a ne ići samo linijom manjeg otpora i snimiti bend kako svira u nekom čudnom prostoru i to je to.

Što još, osim pjesme »Valovi«, donosi vaš novi EP? Jesu li i ostale pjesme koje se nalaze na njemu nastale kao spontana reakcija na sve što ste lani proživjeli?

Goran: Jedna pjesma je čak nastala od nule dan prije dogovorenog studijskog termina pa će se svejedno naći na EP-u tako da su spontanost i neopterećenost riječi kojima bih opisao zadnjih nekoliko mjeseci Punčki.

Lucija: Kao što je Goran rekao – zaista je sve nastalo spontano i vjerujem da će se to i čuti jer svaka pjesma na EP-u nosi nešto svoje i potpuno se razlikuje od prethodne. Nismo kalkulirali niti previše razmišljali, samo smo reagirali i stvarali kako nam se htjelo u tom trenutku i sviđalo. One predstavljaju događaje, osjećaje i unutrašnje dvojbe koje sam proživljavala u proteklih pola godine koji su dolazili u valovima – nekad jači, nekad slabiji, brži, sporiji, mirniji, agresivniji. Dosta je toga oprečno u mojim razmišljanjima i emocijama pa će tako biti i u pjesmama na EP-u.

Svirke širom Europe

Očekuje vas dugačka turneja koja će osim hrvatskih uključivati i koncerte širom Europe. Gdje ćete sve nastupiti?

Lucija: U planu je turneja od 15 dana koja počinje 27. ožujka u Brnu i završava 8. travnja u gradiću u blizini Venecije. Obići ćemo 13 gradova, 4 države i održati 13 koncerata. Proći ćemo Češku, Njemačku, Švicarsku i Italiju. Ovakve turneje nisu neuobičajene, ali nama je ovo prva pa smo nervozni. Samo se nadamo da se nećemo poklat’. Uskoro ćemo objaviti detaljan info vezan za turneju pa ćete sve saznati.

Kojem se od tih nastupa najviše veselite?

Goran: Švicarska, jer će mi mama, sestra i kolege od tamo doći na koncert (smijeh).

Lucija: Isto Švicarska jer tamo nikad nisam bila, ali i Leipzig jer smo prošle godine tamo imali zakon koncert i upoznali super ljude.

Kao što smo već utvrdili, imate novog bubnjara: Goran je vaš dugogodišnji prijatelj iz benda ### s kojim ste već u nekoliko navrata uspješno surađivale. Kako se snašao u bendu? Što mu je donio?

Goran: Ok je lik, nisam još skroz na zelenoj grani s njim.

Lucija: Osvježenje, nove ideje, načine stvaranja pjesama ali i neke nove obožavateljice (smijeh)…

Bend se može pohvaliti i novom vizualnom fazom za koju je zaslužna mlada umjetnica Ena Jurov. Kako je došlo do suradnje s njom i što je ona donijela, ili će donijeti, bendu?

Lucija: Ena je odlična ilustratorica. Pratim njezin rad odavno, a upoznale smo se prije dvije godine kada smo svirali u Nigdjezemskoj u Zadru. S njezinim radom se mogu poistovjetiti i znala sam da će ona najbolje prikazati ono što osjećam: ljutnju, bunt, žudnju, čežnju, nezadovoljstvo, krizu identiteta, strah od starenja, želju za slobodom, zasićenje uvriježenim mišljenjima, dosadu… A uvijek je zabavno i kroz neki drugi medij u suradnji s drugim umjetnikom prenijeti svoje osjećaje i priču. Ena je to napravila super i budući da već sada imamo više od 20 narudžbi za majice i torbe koje su u tisku, i drugi misle tako.

Usmena predaja

Prošla je godina za vas bila prepuna velikih trenutaka: napunili ste 10 godina, bubnjarica Ruby se preselila u San Francisco, dobili ste novog bubnjara… Što biste izdvojili kao najznačajniji trenutak/događaj/uspjeh vaše dosadašnje karijere?

Lucija: Nikad neću zaboraviti naš prvi koncert u Ljubljani kada smo svirale u Menzi pri koritu nakon što smo Ruby i ja doslovno danima gledale taj prostor i priželjkivale naš koncert tamo. To nam je dalo vjetar u leđa i sigurno definiralo naš daljnji put i odnos prema bendu i načinu na koji djelujemo. Druženje s Queens of the Stone Age je naravno ostavilo snažne utiske na nama i jako utjecalo na zvuk koji ja želim dobiti od gitare.

Iako je tek na početku, 2018. godinu već ste nakrcali nastupima. Što je potrebno za uspješan koncertni život? Dobar menadžer, dobar bend, dobra publika – ili sve zajedno?

Lucija: Dosljednost, iskrenost, upornost, dobar live nastup i dobro vodstvo. Ako misliš ne, onda reci ne i nikad nemoj raditi nešto zbog drugih. Izuzetno je bitno imati dobar live nastup jer i dalje se sve najviše prenosi usmenom predajom i nijedna Facebook kampanja ti neće pomoći ako si kao live bend loš. To nitko ne želi. Ali nije dovoljno samo biti uvježban i imati dobru izvedbu – trebaš uvijek ići glavom kroz zid i biti spreman odreći se svega (slobodnog vremena, godišnjeg, ušteđevine i sl.) kako bi putovao i svirao. To je za mene recept za uspjeh koji se može primijeniti na sve – ili 100 posto ili nikako.

Kad bismo vas mogli očekivati u Rijeci?

Lucija: Upravo tražimo slobodan datum za koncert, a budući da smo krcati do ljeta vjerojatno će se naći nešto za drugu polovicu 2018. godine. Znat ćete prvi (smijeh).

Goran: U petak 23. veljače moći ćete pogledati video za »Valove« u Art-kinu Croatia uz još tri druga glazbena videa i kratkometražni igrani film »Ples bijelog ljeta« iz naše B.A.K.A. produkcije.

