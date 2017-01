Četveročlani rock bend Slow Motion Suicide nakon godinu dana pripreme objavio je debitantski nosač zvuka. Album »Slow Motion Suicide« najavljen je singlom »Castaway« koji je u kratkom roku skupio niz pozitivnih komentara zbog zarazne melodije i popratnog mračnog spota u režiji Marija Mlakara koji je sniman čitave godine na lokacijama u Zagrebu i na obali.

– Slow Motion Suicide je oformljen iz potrebe da se naelektriziraju akustične pjesme koje su nekoliko godina u mojoj ladici čekale da zažive u obliku u kojem zaslužuju. Bend smo oformili u 2013. godini poprilično nasumično; bend čine Marko Kostić na gitari, Igor Kruc na bubnjevima, Ana Kovač na bassu i ja, Nikša Lovrinić, kao vokal i gitarist. Zanimljivo je da svi dolazimo iz drugih dijelova Hrvatske i nismo se poznavali dugi niz godina kao što je to obično slučaj. Ime benda dolazi iz idioma svega lijepog i ružnog što nas polako ubija dok nam ujedno ne smeta ili to ne primjećujemo. Zamislite si junk food nakon mamurluka, neopterećeni razgovor s prelijepom ženom, cigarete poslije seksa, grižnju savjesti, lijenost u nedjeljno popodne itd, rekao nam je pjevač grupe Nikša Lovrinić.

Sirovi instrumenti

Na prvom albumu jednostavnog imena »Slow Motion Suicide« koji je bend objavio krajem prošle godine, nalazi se deset pjesama na engleskom jeziku.

– Na albumu se nalazi niz pjesama koje se razlikuju od samog tona, preko aranžmana do poruka koje nose pa tako ima žestokih i laganih pjesama te onih politične i ljubavne tematike. Mislim da je album baš zato jako zanimljiv. Budući da mi je ideja bila da pjesme nisu baš žanrovski slične, poveznica su im uglavnom stihovi koji interpretiraju moje stanje uma u zadnjih dvije godine, objasnio je Lovrinić.

Četvorka iz SMS-a na albumu je surađivala sa zanimljivom domaćom i inozemnom ekipom.

– Album je snimao i miksao inženjer Igor Rogović, dok je album masterirala Emily Lazar u New Yorku, inače inženjerka u samom vrhu svjetskog masteringa poznata po radu na albumu »Wasting Light« grupe Foo Fighters i albumu »Heathen« Davida Bowiea. Igora poznajem osobno jer smo putovali zajedno kroz Ameriku davne 2009. godine, a do Emily sam došao preko interneta. Album smo snimali tijekom pet mjeseci u Hrvatskoj i Americi. Kad radite s ljudima koji imaju znanje i obožavaju svoju profesiju, sve čega se uhvate ispadne sjajno. Za karakter zvuka su najviše zaslužni vokali koje sam snimao dva puta jer prvim pokušajem nisam bio zadovoljan. Iza toga stoji doslovno svakodnevna višesatna i višemjesečna priprema i vježba. S obzirom na to da Amerikanci posvećuju više pažnje snimanju vokala, provučen je kroz lanac analogne opreme što mu daje određenu toplinu koju nismo mogli dobiti u Hrvatskoj. Instrumenti su pak sirovo snimljeni, tražili smo zvuk dosta dugo i na kraju se odlučili da jezgra jednostavno bude pojačalo zvuka 70-ih bez digitalnih promjena, otkrio je pjevač grupe.

Slow Motion Suicide svoje je obožavatelje nedavno razveselio spotom za akustičnu verziju pjesme »Castaway« koji je inspiriran pjesmom »Machines« grupe Biffy Clyro.

Rock i pop

– Biffy Clyro su mi osobno jedan od najdražih bendova, ponajviše zbog svoje iskrenosti i jednostavnosti, a opet su tako unikatni. Imaju prekrasnih, divno aranžiranih pjesama, u mogućnosti su stvoriti ogromnu buku i napisati najljepšu baladu na istom albumu. »Machines« je pjesma koja me digla iz mrtvih tijekom jedne faze života, a stih »Crazy as it sounds you won’t – feel as low as you feel right now« – iako poprilično direktan i nedvosmislen, prekrasan je jer je otpjevan u slomljenom obliku s pauzom, dajući na težini kao da pjesnik govori iz vlastitog iskustva, objasnio je Lovrinić razloge zbog kojih su odlučili obraditi baš tu pjesmu.

Na rad grupe Slow Motion Suicide utjecao je čitav niz izvođača među kojima im je teško izdvojiti omiljene.

– Najveći utjecaji na stvaranje glazbe su nam bendovi koji uspješno spajaju elemente alternativnog rocka i popa, odnosno jednostavnosti vokalnih melodija i velikih gitarskih zvukova. To su grupe poput Incubusa, R.E.M.-a, Foo Fightersa itd, otkrio je Lovrinić.

Kako uživo zvuči album »Slow Motion Suicide« uskoro će uživo moći poslušati publika u Lijepoj Našoj, ali i šire.

– Trenutno se pripremamo za 3. veljače kad sviramo u Tvornici kulture u Zagrebu, a u sljedećih nekoliko mjeseci obići ćemo cijelu Hrvatsku i regiju od Ljubljane do Beograda. Mogli biste nas očekivati i u Rijeci, ubrzo, čim finaliziramo dogovor oko svirke u Beertiji ili Palachu. Svakako pratite našu stranicu i Youtube kanal da poslušate glazbu i Facebook stranicu za više informacija o bendu, poručio je Nikša Lovrinić.

