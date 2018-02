Riječka grupa The Black Room nedavno je objavila novi EP pod imenom »After Dark«. Najavljeno singlovima »Ready To Go« i »Eye For An Eye«, ovo izdanje predstavlja korak dalje na jednu višu razinu koju će bend predstaviti na najbolji način: koncertom u riječkom Palachu 3. ožujka.



Grupu The Black Room čine: gitarist Leo Ventin, bubnjar Ivan Ritoša i pjevač i gitarist Jakov Katalinić koji nam je otkrio što donosi novi EP i kakvi su im planovi za ovu godinu.

Kojim ste se temama bavili u pjesmama koje su se na našle na EP-u »After Dark«?

– EP donosi četiri nove pjesme. U protekle dvije godine otkad je izašao naš prvi album »In This Town Lies a City« naslušali smo se svega i svačega i svirali svuda, probrali razna iskustva. Puno promjena se dogodilo. Otvorile su nam se razne mogućnosti za nekim stvarima koje nismo mislili da bi se mogle dogoditi tom brzinom. EP je naravno svojevrsni nastavak na prvi album, ali uz dodatna iskustva i utjecaje protekle dvije godine. Također se nismo htjeli ponavljati. To nam je bilo dosta bitno. To postane dosadno i mislim da bi se osjetilo u svakoj sekundi svake pjesme. Tijekom cjelokupnog procesa rada na EP-u i njegovog snimanja namjerno smo na neki način izlazili iz komforne zone. Čisto da stvorimo neke nove momente koji se ne mogu dobiti slušajući istu glazbu ili radeći konstantno istim principima i metodama. Ali mislim da svaki »umjetnik« teži takvom pristupu. To je jedina mogućnost daljnjeg rasta.

Najavili ste da se novi EP naslanja se na tamniji, melankoličan, ali energičan zvuk i atmosferu s prvog albuma i istovremeno vješto kombinira nove žanrovke utjecaje. Koje?

– Svatko od nas je doprinio na drugačiji način novim pjesmama budući da slušamo različitu glazbu i svašta smo istraživali. Dosta smo se naslušali synth-pop bendova i raznoraznih oblika hip-hopa. Preko toga smo automatski dobili drugačiju dinamiku i groove. Mi smo na kraju krajeva rock bend i prvi album se dosta naslanjao na rock strukture. Ali opet rock je postao dosta ograničen i puno varijanti istog izvrtilo se već milijun puta unutar žanra. Može se puno toga dobiti laganim izlaskom iz okvira što se tiče samog zvuka. Naravno, najteža stvar je ne otići predaleko, da pjesme ne ispadnu kao najgori dijelovi diskografije Justina Biebera. Ali u tome je čar. Ta tanka granica između odličnog i nečeg jako lošeg koju je zapravo lako prijeći.

Uživo nismo trojac

U subotu 3. ožujka u Palachu ćete održati koncertnu promociju novog materijala. Jeste li već isplanirali nastup? Što pripremate?

– Svirat ćemo presjek starih pjesama i cijeli novi EP. Možda ubacimo i pokoju novu pjesmu na kojoj radimo. Biti će zanimljiva večer u svakom slučaju. Pripremamo još nekoliko sitnica za promociju koje ćemo uskoro objaviti.

Hoćete li nakon tog koncerta nastaviti s promotivnim koncertnim nastupima?

– Da. Koncertna promocija će uključivati nekoliko većih gradova u Hrvatskoj i nekoliko naših ljetnih festivala. Krajem godine je u planu mini europska turneja. Poljska, Njemačka, Estonija i Rusija. Ali otom potom.

Gdje biste voljeli nastupiti a do sad još niste imali prilike?

– Naravno na Glastonbury Festivalu. Jer smo skromni.

Prošle ste godine ostali bez četvrtog člana, basista Miljena Sirotića. Koliko je njegov odlazak iz benda utjecao na vaš rad i koliko se vaša glazba promijenila otkad svirate kao trio?

– Što se tiče same glazbe, nije se puno promijenilo. Za sada nastavljamo istim tempom te smo zvučno i dalje isti bend koji smo oduvijek bili. S Miljenom smo još uvijek dobri frendovi. Snimio je cijeli aktualni EP s nama i radio na pjesmama prije nego je otišao. Snimili smo spot za prvi singl »Eye For An Eye« kao trojac gdje ja sviram Miljenov bass, ali inače same pjesme nisu aranžirane na način da to možemo izvesti bez basa. Uživo nismo trojac.

Razmišljate li o angažiranju novog basista?

– Naš prijatelj Kruno Kukuljan iz benda Moskva je preuzeo bass dužnosti od ove godine tako da nastavljamo kao četvorka.

Početna energija

Zbog čega ste odlučili objaviti EP s četiri pjesme, a ne pričekati neko vrijeme i objaviti dugosvirajući album? Mislite li da je ovaj koncept prikladniji sadašnjem vremenu?

– Ljudi na neki način imaju kraći raspon koncentracije. Zbog interneta i digitalizacije nekako je sve više instantno i tone u internetu poprilično brzo. Ovakvom metodom singlova imamo ne samo konstante objave, nego i fokus na sve pjesme s izdanja. Također tu početnu energiju tijekom izrade pjesama zadržavamo i odmah snimamo. Budući da je to dugotrajan proces, prilikom rada na albumu postoji mogućnost gubitka te prvotne niti dok dođe do samog snimanja. Izgubiš osjećaj kojim si počeo raditi na albumu. Ovako planiramo do kraja godine izbaciti još jedan EP od 4 stvari koji će se na kraju složiti u jedan mini album, zabilježavajući istovremeno friške ideje.

Krajem veljače objavit ćete spot za još jedan singl. Možete li nam otkriti nešto više o tome?

– Spot će biti za singl »Ready To Go« s aktualnog EP-a. Ta pjesma je nastala jako brzo i prirodno, kako tekst tako i glazba, pa smo ju odlučili izdvojiti s EP-a. Bila je gotova u dvije probe iz nekog kreativnog vala i tako je dobila neko posebno mjesto za nas. Spot će biti inspiriran neo-noir i art-house filmovima.

Otvoreni za suradnju

Lani ste nastupili Waves Vienna i Budapest (BUSH) festivalima, jednim od najvećih glazbeno-konferencijskih festivala u Europi. Jesu li vam ti nastupi otvorili vrata prema europskom tržištu?

– Takva vrsta festivala je jedan od način upoznavanja ljudi iz šireg glazbenog svijeta i može puno pomoći u daljnjoj karijeri benda. Puno toga stoji iza jednog probijanja prema širem europskom i svjetskom tržištu, puno sreće i puno odricanja. Sama mogućnost što smo odabrani da sviramo na takvim konferencijama nam već jako puno znači i daje vjetar u leđa za daljni rad. Sve ostalo što dolazi s time je bonus. Dobivali smo neke zanimljive ponude, ali još je jako rano za takve razgovore.

Jedna vaša pjesma našla se na soundtracku filma »Fuck Off I Love You« Anđela Jurkasa. Jeste li možda u međuvremenu surađivali i na njegovim drugim filmovima, ili na filmovima nekih drugih autora?

– Za sada samo s njime. Ovisi o kakvom filmu se radi. Ako izgleda da ima smisla i da se slaže uz ono što mi pokušavamo reći, onda smo uvijek otvoreni za suradnju.

I Palach i Život

Uoči koncerta u Palachu, dečki 23. veljače zauzimaju DJ-pult u klubu Život i slažu playlistu neovisnu o žanru i vremenu, listu glazbe koja pokreće, tjera na ples, listu koja njih inspirira u stvaranju. Također, dijeliti će se majice, autorski nosači zvuka, upadi na koncert… Cijena ulaznice bit će 10 kuna.

