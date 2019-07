Riječki dvojac The Siids, novije su ime riječke scene iza kojeg stoje iskusni glazbenici Stanislav Grdaković i Darko Terlević. Projekt u kojem donose moderni zvuk prožet indie i electro pop/rock elementima ove će godine objaviti album prvijenac. Nakon nedavno objavljenog singla i spota »Feeling« kojim su najavili i prvi studijski album, riječki electro-rock duo posvetio se pripremi novog live seta. O nastupu na Sailor festivalu, novom albumu i dalekoj Australiji nekoliko smo pitanja razmijenili s Darkom i Stanetom.

Na festival Sailor stižete s novim materijalom?

Darko: Na Sailor dolazimo s finalnim verzijama novog materijala. Usvirali smo album te aranžmanski definirali kako želimo da sve skupa izgleda i zvuči live. Album ćemo i dalje izvoditi kao duo s elektronskom podlogom te gitarom i nešto bubnjarskih elemenata live. To je bio i set up koji smo koristili za aranžiranje stvari u studiju pa je nekako i najiskrenije i nama najprirodnije također i za koncertnu izvedbu.

Mozganje oko omota

U kojoj je fazi album prvijenac?

Stane: Album je aranžmanski gotov i u cijelosti izmiksan. U ovom trenutku ide na mastering kod Mateja Zeca u GIS studio, te smo u fazi mozganja oko omota albuma. Datum izdavanja još nismo dogovorili, ali sigurno ide van na jesen u izdanju Dallas Recordsa. Kako smo stara škola izaći će osim u digitalnom obliku i na CD, a nešto kasnije nadamo se i vinilu. Trenutno guštamo u završnoj fazi nečega što radimo i smišljamo već više od dvije godine.

Ulazak u studio završna je faza jedne zanimljive epizode koja započinje prije nekoliko godina u Australiji?

Darko: Nakon stagnacije rada grupe Morso otišli smo u Australiju gdje inspirirani okolinom stvaramo i dobivamo ideju za bend. Estetiku zvuka i slike bilježimo na laptopu i stvaramo prve skice koje kasnije snimamo i dorađujemo u Rijeci. Australija je bila ključna za ovo što su The Siids, ali ne isključivo zbog same sebe već je bila mjesto na koje smo u neku ruku pobjegli i makli se od svega što smo do tada radili te smo si na taj način omogućili čistu glavu. Sad kad je cijeli projekt pri kraju mogu reći da smo i više nego zadovoljni kako je taj spoj dalekih i kulturološki drugačijih mjesta za inspiraciju sa svime onime što nas okružuje doma dobro ispao.

Singl »Feeling« je prva pjesma koju ste napravili zajedno kao duo te je bila svojevrsni okidač za sve što ste kasnije snimili?

Stane: Tako je, »Felling« je prva stvar Siidsa, te je uz »Meaningless/Weightless« jedina nastala u jednom dahu. Obje pjesme su u autorskom smislu gotovo identične prvoj improvizaciji. Obzirom da smo »Meaningless/Weightless« odabrali za ulogu predstavljanja benda logično nam je bilo da »Feeling« bude baš iz navedenih razloga najava albuma. S »Feelingom« smo htjeli pokazati u potpunosti elektro stranu onoga što radimo. Video i promo fotke odradila je Stella Mešić s kojom pripremamo novi video koji će ujedno biti i najava za album ove jeseni.

Unplugged generacija

Ovih dana pripremate i live set. O čemu se radi?

Darko: To je nešto što često radimo paralelno sa svim ostalim, te odrastanjem kroz unplugged generaciju devedesetih, to nam nekako prirodno dolazi da pjesme predstavljamo i u akustičnim aranžmanima. Ponekad nas i sam ambijent svirke inspirira na takav pristup nastupu, kao nedavno na festivalu Vrisak u Mramornoj dvorani Guvernerove palače, gdje smo dobar dio koncerta izvodili uz klavir i akustičnu gitaru. Trenutno radimo na snimanju jednog takvog videa uz samo dva vokala i akustičnu gitaru. Super je kako pjesma oživi u potpuno drugačijem svjetlu kada je odsvirana na bazičan način. Ujedno je zapravo to i pravi test imaš li dobru stvar ili nemaš. Session smo odradili u Fužinama na isušenom jezeru Bajer, a super je što smo u pustinjskom ambijentu stvari i počeli a sada ih u neku ruku i završavamo. Projekt je napravio svoj puni krug – i to kakav!

Iako formalno djelujete kao duo, često i rado imate goste, a na svirkama iskusnu ekipu?

Stane: Zapravo i nemamo baš. Sve odrađujemo sami. Na live svirkama nam se kada je god moguće pridruži Marko Rogić aka White on White na pjesmi »Freedom« za koju je Marko napisao tekst te nam Matej Zec uskoči za miks pult ako nije na svirci s Letom 3. Trudimo se predstaviti pjesme onako kako su i nastale.

»Feeling« ste snimali u napuštenom odmaralištu na Učki, a live set na isušenom jezeru u Fužinama. Volite te »apokaliptične« lokacije?

Stane: Volimo prije svega fotogenične lokacije, mjesta koja daju glazbi dodatnu dimenziju i na neki način postaju prirodna nadogradnja pjesmi.

Pozitivna podrška

U kratkom razdoblju postali ste miljenici i publike, i kritike?

Darko: E sad da li baš miljenici… No činjenica je da publika i kritika od samog starta iznenađujuće pozitivno reagiraju na sve ovo što smo dosad objavili pa isto tako i na nastupe uživo na kojima se dajemo 100 posto, a publika to prepozna. Vrlo smo zahvalni na takvoj pozitivnoj podršci.

Iza vas su brojne svirke u Hrvatskoj i regiji, što nije lako s obzirom da tek sad izlazi album prvijenac?

Darko: Dok smo studijski postepeno dovršavali aranžmane pjesama za album, nismo žurili s izdavanjem. Htjeli smo probati neki alternativniji put izdavanja preko indie diskografa ili bandcamp profila i sličnih. Na kraju smo našli zajednički jezik s Dallas Recordsom i odlučili se da album ugleda svijetlo dana ove jeseni.

Planovi?

Stane: Glavni plan je srediti sve oko albuma do kraja, snimiti još barem dva videa, odraditi što je više moguće svirki, ali i početi rad na novim pjesmama jer novih skica se skupilo i više nego dovoljno.

