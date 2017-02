U utorak, 28. ožujka u 21.30 sati popularna splitska kantautorica Lovely Quinces nastupit će u Tunelu u sklopu četvrtog klupskog glazbenog festivala Impulse, koji tijekom šest dana donosi različite, glazbom objedinjene sadržaje, na sedam gradskih lokacija.

Ulaz na koncert je »na šešir«, a broj mjesta ograničen. U posljednje tri godine dijelila je pozornicu s Kurt Vile & The Violetorsima, Omarom Torrezom, Tame Impalom, Morcheeebom, Robertom Plantom, Giant Sandom, na raznim skupovima i festivalima od SXSW-a, Canadian Music Weeka, Indee Week Toronta, pa do Waves of Vienna i sl., predstavila se s nekoliko klupskih koncerata i američkoj publici, u klubovima u Chicagu, New Yorku, a nastupila je i na Primavera Sound festivalu u Barceloni kao predizvođačica grupi Giant Sand.

Impulse organiziraju Distune promotion u suradnji sa Studentskim kulturnim centrom Sveučilišta u Rijeci.

