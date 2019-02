Debitantski album »Mint« njemačko-kanadske pjevačice Alice Merton dokaz je kako vlastite životne nedaće mogu biti pretočene u glazbu koja će ti donijeti i novac, i slavu.

Naime, zbog očeva posla (konzultant za rudarstvo) Merton se s obitelji jako često selila pa je, primjerice, tri mjeseca nakon što je rođena u Njemačkoj obitelj poslom došla u SAD te se potom preselila u Kanadu iz koje kad Alice ima 13 godina odlaze u Njemačku, a baš ta selidba teško će pasti mladoj tinejdžerki jer dolazi u sredinu gdje ne samo nikoga ne poznaje, već ne zna ni jezik.

Disco ritam

No, savladala je i to, te potom živjela i u Engleskoj pa i Francuskoj, a sve te svoje putešestvije, kao i činjenicu da joj je otac Britanac, a majka Njemica, iskoristila je da bi 2017. objavila sjajni EP »No Roots« koji je kao singl do najviše pozicije Billboardove ljestvice alternativnih singlova i osigurao joj dobre temelje za album.

Ta sjajna pjesma žestokog disco rock ritma s odličnom međuigrom basa i udarima električnih gitara oplemenjena njenim moćnim visokim glasom sjajna je ispovijed osobe bez korijena i pravog doma, a u tom iskrenom stilu nastavila je i na debitantskom albumu objavljenom početkom ove godine. »Mint« nudi energičnu i svježu kombinaciju raznoraznih stilova – od disca i popa osamdesetih do tračaka novovalne energije pa čak i kontaktiranja s južnjačkim rockom. Album je definitivno puno više od popa i dobro cijelim svojim ozračjem potvrđuje kako mladi autori vole crossover pristup glazbi i pri tome znaju biti vrlo dobri i uvjerljivi.

Recept primjenjen na »No Roots« (koja se, naravno, nalazi na albumu), Alice Merton poštuje i u ostalim pjesmama svog prvijenca, a to znači da svjedočimo najčešće vrlo energičnom i plesnom pristupu glazbi u kojem ima puno spajanja rock i funk obrazaca s disco ozračjem, pa i dodirima elektronike, a usprkos toj različitosti sve skupa djeluje skladno, uvjerljivo i moćno. Merton i pri stvaranju stihova slijedi uspješni ispovjedni ton pa se, primjerice, u uvodnoj »Learn to Live« suočava sa svojim strahovima kako bi ih nadvladala i živjela životom koji želi, a u još boljoj »Lash Out«, u kojoj jako podsjeća na nekadašnje genijalce iz grupe B52’s, kroz mantrični disco rock visokooktanske vrijednosti uspijeva samu sebe uvjeriti u to da ima snage učiniti od svog života uspješnu priču.

Originalan istup

Muke i probleme odrastanja sjajno je oslikala u nježnijoj i nostalgičnoj »Homesick«, dok u nježnijoj »Speak Your Mind« dobro obrađuje probleme nedostatne ili pogrešne komunikacije u ljubavnoj vezi. Dio pjesama posvetila je neugodnim iskustvima vezanim uz svijet glazbene industrije (»2 Kids«, »Trouble in Paradise«), a u određenoj je mjeri toj temi posvećena i završna upečatljiva »Why So Serious« u kojoj se obraća glazbenim i inim kritičarima koji su je nakon sjajne »No Roots« proglasili čudom jednog hita, odnosno pjevačicom koja nakon toga više neće imati velikih uspjeha.

»Mint« u cijelosti opovrgava takve negativne procjene. I tekstom i glazbom Alice Merton potvrđuje kako ima što za reći i zna to iskazati na pravi način. Lijepa kolekcija od 11 mahom ispovjednih skladbi s jasno izraženim stavovima nedvojbeno je originalan i zanimljiv glazbeni istup pa čak i da Merton više nikad ništa ne napravi, ovaj će album ostati vjerodostojno svjedočanstvo o curi koja možda nema korijene, ali je kroz dosadašnji rad itekako stvorila temelje za njih. I to u svijetu glazbe.

