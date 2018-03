Nakon što je prošle godine pružio veliki i nesebičnu pomoć svojoj djevojci Mirandi Lambert u izradi briljatnog country albuma »The Weight of These Wings«, američki kantautor Anderson East 2018. godinu počeo je objavljivanjem svog samostalnog albuma, ploče »Encore« koja kroz jedanaest pjesama nudi sjajnu retro glazbu utemeljenu na soulu, bluesu, rocku i country zvukovlju, izrazima kojih se, pogotovo južnjačkog soula, držao i na svoja tri prethodna albuma.

Poseban pečat ovoj verziji americane East daje svojim sjajnim tenorom, ali i krajnje poštenim odnosom prema svakoj pjesmi jer u svakom trenutku daje sve od sebe, a sigurno mu neće odmoći ni to što je za niz pjesama angažirao poznate i ugledne goste.

Raskošni soul

Tako su mu u iznimno dobroj uvodnoj soul baladi »King for a Day« pomoć u pisanju stihova pružili country majstori Chris i Morgane Stapleton, a iskusni glazbenici ovu ljubavnu pjesmu koja zastupa tezu kako je bolje zaljubiti se i patiti no nikad ne voljeti, pretvaraju u pravo soul slavlje. Baš na terenu soula East je najbolji što i potvrđuje u »If You Keep Living Me«, idealnoj za ples zaljubljenih i rađenoj u maniri velikana kao što su Solomon Burke ili Otis Redding, kao i u iznimno uspješnoj obradi Wille Nelsonove »Somebody Pick up My Pieces« koju je iz country balade pretvorio u raskošni soul koji idealno odgovara tekstu koji opisuje osjećaje i stanje nakon ljubavnog poraza.

Uz ove soul sentiše idealne za trenutke nježnosti ljubitelji ove glazbe itekako će uživati i u razigranom soul rocku kojeg nude duhovita »Girlfriend«, brzi vrckasti soul pomiješan s puno starog rhytam and bluesa u pjesmi u kojoj svom prijatelju otkriva kako je zaljubljen u – njegovu djevojku! »Surrender« je pjesma o potpunoj ljubavnoj predaji odsvirana i otpjevana tako uvjerljivo i žestoko da glasom zaziva nastupe uživo legendarnog Jamesa Browna, a pratećim vokalima i ritmom najbolje dane Ikea i Tine Turner te njihovih čuvenih plesačica zvanih Iketesse. Tu količinu žestokog ritma ima i »Sorry You’re Sick«, folk-blues standard Teda Hawkinsa koji je puno brži i energičniji od originala, dok je »All On My Mind« u kojoj mu je u stvaranju stihova pomogao Ed Sheeran, utemeljena na pravom južnjačkom bluesu, što znači da odiše erotikom.

Vrhunac albuma

Za ljubitelje nježnijih trenutaka East je na trenutke i izišao van okvira soula pa je tako »This Too Shall Last« još jedno ljubavno pismo uobličeno u pjesmu i poslano Mirandi, obogaćeno americana izrazom i gitarom Ryana Adamsa, a »House Is a Building« i »Without You« klasične su ljubavne balade srednje brzog tempa i naglašenog utjecaja gudača. Završnica je ujedno i jedan od vrhunaca albuma. Riječ je o prekrasnoj »Cabinet Door« nježna balada o tuzi muškarca kojem je nakon 52 godine braka umrla supruga. Sve oko njega podsjeća ga na nju pa kroz slatko-gorko prisjećanje saznajemo pojedinosti iz njihova života. Lijepo, romantično, jednostavno, ali i vrlo dojmljivo za kraj albuma koji će itekako naći svoje štovatelje.

Nedvojbeno »Encore« je još jedan album kojem je temeljni izvor glazbena prošlost, a veže se uz južnjački soul, soul rock i nasljeđe Muschle Shoals glazbenika iz Eastove rodne Alabame. Da bi taj duh oživio bitno je pomogao i producent Dave Cobb znan po radu s autorima kao što su Jason Isbell i Chris Stapleton, kao i sjajni studijski glazbenici.

No, ipak je iznad svega sjajni Eastov vokal koji u nizu trenutaka budi sjećanja na Jamesa Browna, Solomona Burkea, čak i Joe Cockera. To pak znači da je Anderson East pravi soul trubadur čija bi slava itekako mogla rasti, posebno stoga što je tek ušao u trideset i prvu.

Progresivan pristup soul glazbi i rocku

Anderson East rođen je pod imenom Michael Cameron Anderson 17. srpnja 1987. godine u u Athensu, Alabama. Na scenu stupa 2009. godine debitantskim albumom »Closing Credits« kojeg je u vlastitoj nakladi objavio pod imenoim Mike Anderson da bi se pod imenom Anderson East predstavio EP-ijem »Fire Demos«. Dvostruki »Flowers of the Broken Hearted« objavljuje 2012. godine za nezavisnu diskografsku kuću i skreće pažnju na sebe progresivnim pristupom soul glazbi i rocku. Tri godine kasnije objavljuje album »Delilah«, prvi za neku poznatu diskografsku kuću (Electra). Prošle je godine, uz već spomenutu autorsku i sviračku pomoć Mirandi Lambert, bio vrlo zamijećen pjesmom »What Would It Take« koja se našla na soundtrack albuma filma »Fifty Shades Darker«.

