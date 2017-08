Nekadašnji montrealski indie rock bend Arcade Fire polako, ali nimalo dvojbeno, plovi iz rock mora ka vodama plesne klupske glazbe.

Naslutilo se to već na albumu »Reflector«, a nakon objavljivanja njihovog petog studijskog rada, albuma »Everything Now« potpuno je jasno da im indie rock odrednica više ne stoji. Uočljivo je to ne samo iz većine pjesama ovog albuma, već i iz činjenice da su producentski posao odradili Thomas Bangalter, član electronic-house dua Daft Punk, Geoff Barrow iz grupe Portishead te Steve Mackey, član britpop sastava Pulp. Naravno, ovo će skretanje u disco i pop razočarati one koji su voljeli onu čvršću gitarističku stranu grupe najuočljiviju u albumu »Suburbs«, ali će istodobno vjerojatno privući nešto mlađu publiku skloniju plesu i zvukovima koji »bježe« od prevlasti gitara.

Kritičniji no prije

Suprotno tom hedonističkom zvuku zabave i opuštanja Win Butler i društvo u tekstovima nude više kritičnosti no obično pa tako već naslovna »Everything Now« govori o pogubnom utjecaju suvremenog potrošačkog društva, posebno snage promidžbe koja te tjera da kupuješ i imaš i ono što ti nije potrebno, No, zato često nedostaje otac kojeg djeca trebaju, a nema ga jer radi da zaradi da bi imali sve što im »treba«. Ovakva poruka i stihovi gotovo pa zazivaju žestoki rock izraz, ali umjesto toga Arcade Fire nude glazbu koja je idealna za ljetni pop hit, a svojom melodizonošču, odličnim poletnim aranžmanima i razigranim zvukom piana neodoljivo podsjeća i prisjeća na grupu – Abba! Da to nije slučajnost potvrđuje dvadesetak minuta kasnije skladba »Put Your Money on Me« u kojoj kroz retro disco namjerno koriste elemente iz velikog Abba hita »Dancing Queen«!

Taj povratak kraju sedamdesetih i zvuku disca osamdesetih godina uočljiv je potom u (pre) jednostavnim ljubavnim skladbama »Peter Pan«, reggae elementima obogaćenoj »Chemistry« te posebno u ritmičnom electro-funku »Electric Blue« kroz koji falseto vokalima pokušavaju – poprilično bezuspješno – raditi ono što su Stonesi učinili s mega disco hitom »Miss You«. No, nije sve što se radi u tom retro stilu loše. Primjerice, »Signs of Life« je vrlo dobar disco funk pop s tekstom koji kritizira nedostaka pravog života jer je sve lažno i površno budući se ljudi ponašaju po diktatu promidžbe svega i svačega što u drugi plan gura prave vrijednosti zbog čega je voljeti teško, a do seksa doći lako. Još je bolja »Creature Comfort« u kojoj se opisuje suvremena tinejdžerka koja se, kad već ne može biti popularna – želi ubiti! I to tako da legne u kadu, stavi prvi CD Arcade Fire, album »Funeral«, i odluči prerezati žile. Na svu sreću toj se temi u puno pozitivnijem ozračju grupa potom vraća u odličnoj »Good God, Damn«, čvrstom disco rock s funky gitarama s krajnjom porukom toj djevojci koja glasi – nemoj to učiniti jer možda postoji dobri Bog. Zapravo, svakako postoji čim je tebe stvorio!

Negativne kritike

Uz ovu pjesmu vrhunac albuma svakako je i sjajna balada »We Don’t Deserve Love« u kojoj se psihodelija kombinira s natruhama country slide gitara u priči o ljudima koji jednostavno ne mogu doživjeti sreću u ljubavi. Ljubitelji nekadašnjeg Arcade Fire zvuka uživat će u »Infinite Content«, jednostavnoj punk pjesmi o beskrajnom zadovoljstvu do kojeg se dolazi kad potrošiš novce na ono što voliš. Tu ironičnu kritiku suvremenog svijeta Arcade Fire pritom ponavljaju u minijaturi istog naslova i teksta, ali realiziranoj kroz country ozračje i podsjećanje na stil svog slavnog zemljaka Neila Younga. Svemu nabrojenom treba dodati uvodnu i završnu minijaturu naziva »Everything Now (Continued)« koja kroz pinkfloydovsku psihodeličnost i zvukove ulice za cilj imaju istaknuti kako smo uhvaćeni u konzumeričkom i komercijalnom svijetu koji od nas, a da toga nismo ni svijesni, čini otuđene ljude, lutke na koncu zarade željnih korporacija.

Naravno, »Everything Now« doskočio je do samih vrhove ljestvica najprodavanijih albuma u mnogim zemljama što sretnim čini članove grupe, kao što ih poprilično ljuti i mahom negativan stav kritike koja album smatra osrednjim ostvarenjem (od mogućih 100 na internetskoij stranici Metacritic zaradio je samo 66 bodova). No, promjena izraza i eksperimentiranje pravo je svakog umjetnika, koliko se god to nekome (ne) sviđalo. Nedvojbeno, »Everything Now« ponudio je nekoliko dobrih pjesama što znači da su Arcade Fire ipak nastavili svoju priču, a hoće li biti novih »epizoda« i kakve će one biti tek ćemo vidjeti.

