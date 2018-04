»I just wanna fade under the sound« – Želim samo nestati pod zvukom – pjevaju Black Rebel Motorcycle Club u pjesmi »Echo« s njihovog novog, osmog po redu studijskog albuma koj se pod nazivom »Wrong Creatures« pojavio na kraju drugog tjedna ove 2018. godine skrenuvši na ovaj sastav pažnju ne samo njihovih brojnih fanova, već i drugih ljubitelja rock glazbe.

Razlog nije samo povratak jedne od najbitnijih indie rock grupa ovog stoljeća, već i činjenica da su se nakon pred pet godina objavljenog vrlo uspješnog prethodnika, albuma »Specter At The Feast«, našli pred nizom životnih nedaća, od depresije do vrlo ozbiljnog zdravstenog stanja u kojem se našla bubnjarka Leah Shapiro kojoj je ustanovljena tzv. Chiari malformacija, bolest mozga koja uzrokuje poteškoće s ravnotežom i snagom mišića.

Želja ostatka grupe (pjevač i gitarist Peter Hayes te bas gitarist Robert Levon Been) da joj pomognu nije bila upitna pa su ne samo stali s radom, već uz pomoć fanova prikupili 33. 000 dolara za operaciju koja je ostvarena u studenom 2014. godine i bila je, na svu sreću, uspješna pa se bubnjarka danskog podrijetla vratila glazbi, odnosno sastavu u kojem je od 2008. godine kad je očlan originalne postave Nick Jago otišao iz grupe.

No, sve što je proživjela, a s njom i članovi grupe koji su itekako bili uključeni u sve što se zbivalo, moralo je nači odraza na ovom albumu za kojeg je Hayes već u najavi rekao kako će biti dosta mračan iz jednostavnog razloga što ih je bolest njihove prijateljice snažnije no ikada ranije upozorila na prolaznost života i smrtnost čovjeka.

Otuda i onaj početni stih ovog teksta, a da će album biti okrenut mraku najavljuje već uvodni, pomalo horror instrumental nazvan »DFF«. Na tom je valu i tema »Spook« u kojoj jezovitu atmosferu grade na na nizu nabacanih negativnih slika i pojmova, ali uz puno veću nazočnost gitara pri čemu je utjecaj njima dragih The Jesus and Mary Chain više no uočljiv.

»King of Bones« ritam i melodioznost podiže u višu brzinu i predstavlja sjajan indie rock trenutak uz iznova pesimističnu liku svijeta i zaključke poput onog da čovjek nije ništa do li plastična igračka koju je lako slomiti.

Slijede dva nježnija magična trenutka. »Haunt« je spora i psihodelično sanjiva balada s puno twang dodira gitare i poruku o besmislenosti i uzaludnosti potrage za smislom što se idealno uklapa u Twin Peaks ozračja ove pjesme. Još je bolja, sporija, nježnija i pitkija ljubavna balada »Echo« s pomalo grandioznim zvukom i dijelom bas linije koja je utemeljena na čuvenom hitu »Walk On The Wild Side« Lou Reeda. »Ninth Configuration« tu nježnost nastavlja samo u početku da bi završila u žestokom psihodeličnom kakofonijskom završetku i poruci kako je u životu sve – nedovršeno.

»Question of Faith« i »Calling Them All Away« najbolje pokazumju zašto ovu grupu mnogi drže idealnom kombinacijom čvrstog rocka utemeljenog na bluesu i psihodeliji, »Little Thing Gone Wild« stare će fanove žestinom, razigranošću i ritmom koji je blizak industrial rocku podsjetiti na početke rada ovog sastava. Zamišljena kao razgovor s Bogom kojeg moli da ga još ne uzme ova pjesma nudi i stih iz kojeg je uzet naslov albuma, a potpisao bi je zbog žestine i Marylin Manson.

»Circus Bazooko« temelji se u jednom svom dijelu na glazbi poznatih cirkuskih Wurlitzer mehaničkih glazbala, a poruka o tolikom obezličenju čovjeka izrečena kroz stihove više nisam siguran da li sam stvaran ili izmišljen, iznesena je kroz način pjevanja kojim Hayes, kao i u narednoj skladbi »Carried from the Start«, vrlo uspješno oponaša Jima Morissona čime su BRMC proširili krug svojih utjecaja. Album zatvara »All Rise« koja počinje kao balada s nježnim pianom da bi završila žestoko i bučno.

Nevojbeno, novi album kalifornijskih indie rockera djeluju i zvuči mračnije no njihovi raniji radovi, a dio zasluga svakako ide i producentu Nicku Launayu znanom po radu s grupom Arcade Fire te Nickom Caveom. Na blues rocku utemeljeni psihodelični rockeri usporili su svoju nekadašnju žestinu, ali im to najvjerniji fanovi neće zamjeriti jer opravdanje imaju i u godinama što su protekle, i u zbivanjima kojima su tijekom nekoliko posljednjih godina svjedočili.

No, bez obzira na to blago smirenje još uvijek su Blak Rebel Motorcycle Club pravi rock band.

Biografija

Black Rebel Motorcycle Club osnovani su 1998. godine u San Franciscu i najprije su se zvali The Elements, ali kad su otkrili da već postoji grupa tog imena promijenili su naziv u Black Rebel Motorcycle Club i to po nazivu koji je nosila motoristička banda iz filma »The Wild One« u kojem je 1953. godine Marlon Brando ostvario jednu od svojih prvih velikih uloga.

Debi album pod nazivom B.R.M.C. objavili su 2001. godine, a u počeku su bili pod utjecajem hard rocka i zvuka grupe Led Zeppelin, ali su kao uzore spominjali i sastave kao što su The Verve, Loop, Sonic Youth, Dinosaur Jr te posebno The Jesus and Mary Chain.

