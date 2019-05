Nepuna dva mjeseca prije no što će svoj novi studijski album objaviti Bruce Springsteen, isti je potez povukao i gitarist njegovog E Street Banda – Nils Lofgren. Solo albumi članova pratećeg Bossovog sastava nisu ništa čudno, pogotovo kad je riječ baš o Lofgrenu koji se Springsteenu pridružio sredinom osamdesetih kao već afirmirani gitarist s nizom samostalnh albuma koje je nastavio objavljivati i kao član E Street Banda pa ih je do danas, što studijskih, što live ili greatest hits, nanizao 26, posljednji 2011. godine pod nazivom »Old School«

Iznenađenju, dakle, nema mjesta, ali zato ima zadovoljstvu jer je jedan od ponajboljih svjetskih rock gitarista »složio« odličan album kojim je kroz 12 novih pjesama ne samo pokazao kako sjajno svira gitaru, već i podsjetio na jednog od glazbenika s kojima je surađivao – legendarnog Lou Reeda po kojem je album i dobio ime.

Naime, na albumu je čak šest Reedovih pjesama pri čemu čak pet njih nikada do sada nije objavljeno! Eto razloga da se za album zainteresiraju ne samo poklonici Bossa i Lofgrena, već i Reeda te klasičnog rocka šezdesetih i sedamdesetih općenito.



Neobjavljene pjesme

Temelji albuma postavljeni su još 1978. godine kada je Lofgren radio na svom albumu »Nils«, a producent mu je bio Bob Ezrin, čovjek koji je radio i s Lou Reedom. Upravo on predložio je Lofgrenu, nakon što mu se ovaj požalio kako ima puno dobre glazbe, ali mu nedostaje teksta, da kontaktira Reeda.

Suradnja je ubrzo dogovorena i koji mjesec kasnije Reed je na kazetu s odsviranom glazbom odgovorio s – 13 tekstova! Tri od tih trinaest tekstova završili su na albumu »Nils«, tri je za svoj album »Bells« (1979) uzeo Reed, a dvije su kasnije iskorištene. Preostalih pet ostalo je neobjavljeno sve do trenutka kad je Lofgren odlučio objaviti ih na ovom albumu.

Sav materijal sniman je uživo u Lofgrenovom studiju u Arizonu pri čemu su mu pomagali Andy Newmark (bubnjevi) i Kevin McCormick (bas), a prateće vokale sjajno izvodi Cyndi Mizelle. Album otvaraju tri pjesme koje su zajedno napravili Reed i Lofgren. Odlična uvodna »Attitude City« čvrsti je blues rock s puno odličnih gitarističkih solaža i jasno izraženom kritikom prema svijetu bogatih i bezosjećajnih koji nemaju suosjećanja ni za koga.

Tekstom potpuno suprotna, a čvrstim funk izrazom koji dozvoljava brojne improvizacije, suprotna joj je hipijevska »Give« s porukom kako u životu treba, da bi bio sretan, davati. »Talk Thru The Tears« originalna je obrada čuvene Charlie Chaplin teme »Smile While Your Heart is Breaking« u kojoj se soul nadopunjuje doo wap vokalima i uspješnim gitarističkim solažama, a »Don’t Let Your Guard Down« i »Cut Him Up« nude čvršći zvuk određen uspješnim spajanjem rocka, bluesa, soula i funky dodira što je sve praćeno sjajnim back vokalima Cindy Mizelle te na trenutke podsjeća na neke pjesme Stonesa iz šezdesetih.



Pažnje vrijedan trenutak

Šesta njihova zajednička pjesma na ovom albumu je odlična »City Lights«, posveta stvaralaštvu Charlie Chaplina i znana iz Reedove izvedbe s albuma »Bells«. Ovim pjesmama koje su pred 41 godinu zajedno napisali Lofgren i Reed svakako treba dodati i naslovnu »Blue With Lou« u kojoj se glazbom i tekstom Lofgren na dojmljiv način zahvaljuje Lou Reedu za ogroman doprinos rock glazbi, inzistirajući posebno na ideji da se protiv svih negativnosti treba uporno boriti na sve načine, pogotovo umjetnošću.

Isto tako emocionalan i svake pažnje vrijedan trenutak je i prekrasna country/soul/gospel balada »Dear Heartbreaker« posvećena sjećanju na Toma Pettyija kojeg je Lofgren iznimno cijenio. U skupinu ovih pjesama zahvala ide i završna »Remember You« posvećena nedavno preminulom Lofgrenovom psu Grouchu.

Ostatak albuma nudi »Rock Or Not«, čvrsti koncertni rock trenutak, poletni country rock »Pretty Soon« s odličnim stihovima o prolaznosti te divnu country tex mex baladu »Too Blue To Play«. Sve u svemu »Blue With Lou« jedan je od ponajboljih albuma u već pola stoljeća dugoj nazočnosti Nilsa Lofgrena na svjetskoj rock sceni, ujedno i album u kojem će uživati rock tradicionalisti i ljubitelji svih vrsta zvuka gitare.

Impresivna biografija

Nils Hilmer Lofgren rođen je u Chicagu 21. lipnja 1951. godine, a uz solo karijeru čuven je i po radu s nizom danas čuvenih glazbenika. Još kao tinejdžer radio je na klasičnim albumima Neila Younga »After the Gold Rush« i »Tonight’s the Night« te kasnije bio član pratećeg Youngovog sastava Crazy Horse kojeg je i danas, nakon obnove njihova rada, dio. Član Springsteenovog E Street Banda postaje 1984. godine i u njemu ostaje do danas sudjelujući na snimanju desetak Bossovih albuma. Uz ove dvije legende Lofgrenova suradnja vezana je i uz autore kao što su Ringo Starr, Lou Reed, David Crosby, Graham Nash, Willie Nelson… Debi album pod eponimnim nazivom obvjavio je davne 1975. godine, a prije toga četiri albuma sa sastavom Grin. Od dvadesetak njegovih albuma najboljim se, uz debitantski, smatraju »Crys Tough« (1976), »Flip« (1985) i »Silver Lining« (1991).

Komentari

komentara