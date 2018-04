Brian Fallon, frotman i u Hrvatskoj omiljenih The Gaslight Anthem, očigledno ozbiljno pristupa solo karijeri.

Naime, nakon što je 2016. godine objavio odličan debitantski album »Painkillers«, 2018. godinu počeo je drugim svojim studijskim radom, albumom »Sleepwalkers«.

Na debitantskom albumu Fallon je bio okrenut heartland rocku i alt-country zvuku, čime je bio puno bliži Springsteenu s kojim ga često uspoređuju. Na novom albumu Fallon je odlučio iskoračiti iz tih okvira te ponuditi kombinaciju drugačijih glazbenih izraza odabravši soul i doo-wop šezdesetih, pop punk, folk i country, a sve to uokvireno i oplemenjeno rock čvrstinom u čemu mu je presudnu pomoć pružio Ted Hutt, producent s kojim su The Gaslight Anthem napravili »The ’59 Sound«, prvi njihov album koji je 2008. godine privukao širu pažnju.

Angažiranje Hutta značilo je da će se na ovom albumu više no na Fallonovom debiju osjetiti nasljeđe spomenute grupe pa će fanovima The Gaslight Anthem ovaj album biti, možda ne bolji, ali vjerojatno draži od prethodnog.

Nedostatak životnih boli

Naravno, u skladu s rock filozofijom koju Fallon njeguje, većina albuma temelji se na brzom, poletnom i himničnom rock ritmu koji zaziva ples i idealan je za koncerte čak i kad je umjeren, a poseban ton svakoj pjesmi daje upečatljivi Fallonov vokal koji privlači emocionalnošću i agresivnošću koja slušatelju sugerira kako Fallon, poput svog uzora Springsteena, iz dna duše vjeruje u ono o čemu pjeva. A ovog su puta to različite stvari, ponajprije sjećanja na odrastanja u radničkom okružju New Jerseya, lijepu rock prošlost, kao i razmišljanja o ljubavi o kojoj sada sudi malo drugačije no na prethodnom albumu koji je, kao i »Get Hurt«, posljednji album The Gaslight Anthem, bio u znaku analiza psiholoških i emocionalnih stanja u kojima se Fallon nalazio nakon rastave braka 2013. godine

Ovaj pomalo i (pre)opći pristup temama posljedica je činjenice da se u međuvremenu Fallon smirio u novom braku, ima dvogodišnju kći i, kako je i sam rekao, uživa u tome što puno boravi kod kuće s njom i suprugom.

No, čak i uz taj nedostatak životnih boli i problema kao snažnog motivatora za stvaranje tekstova i glazbe, Fallon itekako zna stvoriti dobru pjesmu pa će, primjerice, u uvodnoj »If Your Prayers Don’t Get To Heaven« kroz priču o ljubavnoj odanosti bez obzira na probleme sjajno oživjeti Motown Sound šezdesetih da bi potom još bolje u odličnoj »Etta James« uz posvetu čuvenoj pjevačici blues i soul stvorivši istodobno i vrlo dobru ljubavnu pjesmu u kojoj se sjećanja na lijepe i manje lijepe trenutke ljubavi uvijek veću uz glas i pjesme Ette James.

Čvrsta novovalna »Forget Me Not«, akustična balada »Proof of Life« te razigrana i rasplesana »Neptune« podsjećaju kako je u životu dobro i korisno sjećati se dobrih starih vremena.

»Come Wander With Me« kroz čvrsti rock izraz govori o tome kako se životne teškoće lakše savladavaju uz srodnu dušu, a isto tako brza i poletna »Little Nightmares« tipična je Fallonova priča o životu neprilagođenih i odbačenih koji su usprkos lošim kartama odigrali dobro.

Boss kao uzor

Nekoliko pjesama albuma tekstom i glazbom posveta su engleskoj rock glazbi pa tako u ljubavnoj »Her Majesty’s Service« osjećamo utjecaj velikana kao što su The Kinks ili The Rolling Stones, a »Watson« je duhovita reminescencija na englesku kulturu, rock i književnost (Elvis Costello i Sherlock Holmes) kroz priču o strahu od gubitka ljubavi.

»My Name Is The Night (Color Me Black)« čvrstinom će oduševiti štovatelje temeljnog Fallonovog sastava, u »Sleepwalkers« kroz priču iz običnog života pokazuje zašto je Boss Fallonu veliki uzor, a akustična balada »See You On The Other Side« s porukom o ljubavi koja nadilazi i smrt odličan je završetak albuma koji potvrđuje kako Fallon ima što za reći i zna to učiniti na pažnje vrijedan način.

Koncertni povratak grupe

Uz to što će zvukom donekle podsjetiti na neke albume i pjesme grupe The Gaslight Anthem, pojava ovog albuma ljubitelje te grupe oduševit će i stoga što su Fallon i ekipa (Alex Rosamilia, Alex Levine i Benny Horowitz) najavili koncertni povratak grupe.

Naime, u namjeri da proslave desetu obljetnicu svog prvog velikog albuma, već spomenutog »The ’59 Sound«, The Gaslight Anthem obnavljaju rad i ovog ljeta kreću na američku turneju.

Bude li uspješna, najavljeno je, možda krenu i u Europu. Nažalost, na pitanje znači li to i obnovu rada grupe i možda novi studijski album, odgovor nije bio potvrdan, ali ni niječan. Rečeno je samo da se o tome ne razmišlja. Za sada.

