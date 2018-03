Nakon odličnih koncerata u Puli, Šibeniku te više puta u Zagrebu, američki americana bend Calexico nastupit će ovog ljeta, 13. kolovoza, premijerno u Rijeci gdje će na otvorenom prostoru Ex port Delte predstaviti novi album, deveti po redu studijski nosač zvuka »The Thread That Keeps Us«, koji je izašao 26. siječnja u izdanju City Slanga, koji, po ocjeni kritičara, bilježi stilsku raznolikost, nepredvidljivost i kreativnost. Calexico, osim Burnsa i Convertina, trenutno čine i Martin Wenk, Jacob Valenzuela, Sergio Mendoza, Jairo Zavala Ruiz i Scott Colberg. Koncert organizira Distune promotion u suradnji s Rock Svirke i Coda Agency, a podržan je od strane Ministarstva kulture i Grada Rijeke te je dio programskog pravca »Slano i slatko« projekta Rijeke kao Europske prijestolnice kulture. Ulaznice za jedini nastup u Hrvatskoj u prodaji su već od danas, i to early bird do 15. travnja po cijeni od 125 kuna, od 16. travnja cijena se penje na 160 kuna, a na sam dan koncerta bit će potrebno izdvojiti 200 kuna. Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima sustava Entrio. I za ples, i za slušanje Devetim studijskim albumom nazvanim »The Thread That Keeps Us« američka grupa Calexico nastavila je svoju preobrazbu iz indie mariachi rock benda u vrlo zanimljivu skupinu americana i alt rock glazbenika – 45 minuta nove glazbe grupe Calexico (čak 77 u de luxe izdanju koje nudi sedam dodatnih pjesama!) mahom protječe u glazbi koja je ugodna i za ples i za slušanje, a sukladno već svojim znanim stavovima Joey Burns i John Convertino tekstovima se okreću kritici sadašnjice, od ekološke problematike i nedaća meksičkih migranata pa do upitne moralnosti vladavine Donalda Trumpa.

Uvodne »End of the World« i »Voices in the Field« obradovat će ljubitelje hippie filozofije, kako porukama da ljubav spašava i ne treba je se odreći ni u ova mračna i teška vremena, tako i glazbom u kojoj srednje brzi tempo pitkog rocka upotpunjuju prog rock elementima i dodirima s latino zvukom. Više melankolije i općeg nezadovoljstva slikom današnjice i položajem čovjeka nudi i glazbeno im slična »Bridge to Nowhere«, a »Under the Wheels« i »Another Space« vrlo su uspješno okretanje elektronici koju sjajno koriste da bi u obje te pjesme stvorili idealnu klupsku plesnu atmosferu u kojoj je lagani disco ritam obogaćen najprije ska/reagge ritmom, a potom i jazz funk dodirima, dok su tekstovi još jedna kritika današnjice u kojoj većina ljudi koja razmišlja mora hodati spuštene glave. »The Town & Mis Lorraine« nježna je balada srednjeg tempa koja vuče na šezdesete i potencijalni je radijski hit, »Flores y Tamales« jedina je otpjevana na španjolskom i pokazuje jasno njihove korijene, a vrhunac albumu po mnogočemu je »Girl in the Forest« lijepa americana balada s jakom eko porukom kako se nešto mora promijeniti, prije no što sve nestane pred našim očima.

Kritika politike

Dio albuma nosi i žestinu kakvu ranije Calexico nisu često pokazivali. Svjedoče o tome »Eyes Wide Awake«, »Dead in the Water« i »Thrown to the Wild« koje sjajno kombiniraju čvršći rock izraz s elementima psihodeličnog rocka, dok su tekstom sve okrenute kritici suvremenih političkih zbivanja na Zapadu, posebno prevlasti sile i agresije koja donosi opću nesigurnost i strah, tim veći što su autori i nositelji tih poteza često istaknuti državnici od kojih im je, iako to izravno nije nigdje rečeno, najviše na meti Donald Trump. Za sam kraj standardne verzije albuma Calexico ostavljaju prekrasnu »Music Box« s porukom voljenoj kako će pjesmama i glazbom uvijek biti uz nju, čak i u ovim mračnim vremenima. »Želim da znaš da je ova pjesma za tebe i da te volim«, pjeva Burns zaključujući tako priču koja je i počela sličnim porukama u prvoj pjesmi. Album nudi i tri dobra instrumentala te u de luxe verziji još čak sedam pjesama sličnog raspoloženja i idejnog određenja pa je za ljubitelje Calexico zvuka nedvojbeno bolje nabaviti produženu verziju jer je puno bogatija od obične.

