Među alter rock velikanima devedesetih koji odbijaju baciti koplje u trnje svakako su i južnjački rokeri iz grupe Collective Soul iz Atlante koji svoju vitalnost potvrđuju i desetim studijskim albumom »Blood« koji je ujedno i temelj za njihovu obljetničku turneju kojom će obilježiti punih 25 godina od izlaska debitantskog albuma »Hints Allegations and Things Left Unsaid« objavljenog za Atlantic Records.

Istina, taj se album u izdanju nezavisne kuće Rising Storm Records pojavio godinu dana ranije, dakle 1993. godine, ali tek pojavu za etabliranog izdavača Collective Soul smatraju pravim diskografskim istupom i pravim početkom karijere. Ili im je, možda, samo do toga da nađu neki datum, odnosno godinu, oko koje mogu slaviti?!



Jedna balada

Lako je moguće da je riječ o tome jer »Blood« je album idealan za fešte. Od deset novih pjesama samo je jedna balada, a i ona je idealna za koncertno zborsko pjevanje. Sve ostalo je brzo ili brže, ritmično, melodiozno, razigrano i mahom žestoko. »Blood« je, rekao je najavljujući ovaj album pjevač, gitarist i tekstopisac Ed Roland, »akumulacija različitih stilova koje smo koristili proteklih godina«.

A to znači da će ljubitelji žestine i plesa doći na svoje što sjajno potvrđuju četiri brzometne uvodne pjesme koje se temelje na čvrstom ponavljajućem gitarističkom plesnom rifu i isto tako plesnom ritmu koji jednostavno traži fizičku aktivnost. »Now’s the Time« pomalo hipijevski traži promjene i okretanje ljubavi kroz čvrstinu koja ima dodirnih točaka s industrial rock mehaničkim ritmom, a taj poziv na ples ponavlja se i u garage i hard rocku bližoj »Over Me«, kao i u kaotičnoj svakodnevici posvećenoj pjesmi »Crushed«, da bi u prvom singlu »Right As Rain« kroz hitoidni i a la Rolling Stones pristup slušatelju ponudili iskrenu ispovijed o osjećaju nepotpunosti bez obzira na sav novac.

Ovom nizu čvrstih plesnih rock žestica treba dodati i mračnu »Observation of Thoughts« iz koje isijava nezadovoljstvo životom, a potpuno joj je suprotna odlična završna »Porch Swing«, akustični biser srednje brzog tempa, himničnog i melodioznog refrena idealnog za koncerte, kako glazbom, tako i porukom da ga ništa ne može tako pogoditi da ne bi sjeo na trijem, uzeo gitaru i zasvirao te time odagnao sve probleme, i one vezane uz opće nezadovoljstvo u svijetu, i one kad ga ona napusti.



Nježnost i žestina

Bliske ovim rasplesanim rock brijačinama su power popu i hitovima osamdesetih okrenute – »Big Sky« posvećena bijegu u svemir te posebno »Good Place to Start« čiji je uvod preslikan početak čuvenog hita »Money (That’s What A Want)«. Kombinaciju nježnosti i žestine s čestim pozivima na kultni »Killer Queen« grupe Queen uočavamo u jedinoj bluesom određenoj skladbi albuma, temi »Them Blues« koja obrađuje problem prilagođavanja svijetu i postupanja po diktatu nekih općih odredbi, a najnježniji trenutak albuma je stadionska balada »Changed« s klasičnom porukom o tome kako ga je njena ljubav pretvorila u bolju osobu.

Sve u svemu, četiri godine nakon gitarističkim rock pristupom određenog »See What You Started by Continuing«, bend Collective Soul napravio je još jedan dobar plesni rock album idealan za ove ljetne dane pa ne treba sumnjati kako će njegovi fanovi biti oduševljeni, a lako je moguće da će kao grupa koja već broji lijepih 25 ljeta naći i pokojeg novog ljubitelja kolektivne duše.

