U želji da u što ljepšem svijetlu predstavi svoj nešvilski Easy Eye Sound studio, ali i da kroz nove pjesme oda počast glazbi stvaranoj krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, Dan Auerbach, frontman dvojca Black Keys, napravio je vrlo dobar ljetni retro album, ploču »Waiting on a Song« koja će mnogima biti idealan soundtrack za ljeto u kojeg smo već uronili.

Drugi studijski Auerbachov album (prvog je pod nazivom »Keep It Hide« objavio 2009. godine) kolekcija je od deset novih pjesama (ukupno svega 33 minuta) koje kao da su sišle s radijskih programa ranih sedamdesetih što znači da nude jednostavan i vrlo melodiozan spoj glazbenih izraza kao što su soul, country, pop, soft rock, čak i malčice glam rocka. Slično je, ali s obradama hitova iz tih godina, napravio 2014. godine Bryan Adams albumom »The Tracks of My Years«.

Duh doba

No, Auerbachov pokušaj je ne samo puno bolji, već i pošteniji jer je odlučio ne oponašati, već stvarati uspijevši nam prenijeti duh tog doba koje je, očigledno, utjecalo i na njega, što se koz rad bluesom i blues rockom inficiran zvuk Black Keysa ne bi tako lako moglo zaključiti. Auerbachovu ljubavno pismo glazbi od koje nas dijeli tek nešto manje od pola stoljeća počinje laid back rasplesanom i ugode punom »Waiting on a Song« koje je koautor folk legenda John Prine i kroz koju sjajnim spojem popa i counrtry zvuka pjeva o teškoćama stvaranja stihova i glazbe. »Malibu Man« duhovita je i ironična samoispovijed o putu do slave umotana u slatki simfonični Memphis soul, a sjajna »Livin’ in Sin« tekstom i raspoloženjem vuče na erotske istupe Marca Bolana i grupe T. Rex čiji glas Auerbach nastoji i oponašati, a da sve skupa ne bi previše otklizilo u tipičnu Bolanovu agresivnost brine legendarni surf rock gitarist Duane Eddy. Taj plemeniti vrhunski gitaristički doprinos nastavlja se potom u opet ljetno ugodno rasplesanoj »Shine on Me« u kojoj već nakon prvih taktova prepoznajemo gitaru genijalnog Marka Knopflera da bi taj vrhunski gitaristički dio albuma kraju bio priveden u baladičnoj i soulom obojenoj »King of a One Horse Town«, priči o nesigurnom pojedincu u kojoj svoje drugo gostovanje bilježi Duane Eddy.

Posveta ljubavi

Drugi dio albuma Auerbach posvećuje ljubavi pa je tako na početku akustična a potom puna soul gudača »Never in My Wildest Dreams« klasična ispovijed o prevelikoj sreći zbog ljubavi da bi potom uslijedile puni duhovitije opservacije pa tako u folk-funk kombinaciji »Cherrybomb« slušamo priču o mladiću koji prekasno shvaća kako će ga njegova draga napustiti čim mu nestane novca, a u još sarkastičnijoj i popu okrenutoj »Stand By My Girl« čujemo obećanje kako će sigurno ostati uz svoju dragu, jer – she’ll kill me if I don’t – ubit će me ako ne ostanem. Za kraj u opet na country oslonjenoj »Show Me« Auerbach poručuje dragoj da mu pokaže da ga voli, jer ako nije tako bolje da nisu zajedno.

Uz spomenute goste na albumu su radili i studijski glazbenici iz Nashvillea koji su svakako Auerbachu pomogli da dokaže svim glazbenicima koji budu slušali ovaj album kako u njegovom studiju mogu vrlo kvalitetno snimiti različite glazbene izraze. No, još je bitnije da je isto to dokazao i publici jer će stoga ovaj album voljeti svi koji vole glazbu s kraja šezdesetih i početka sedamdesetih.

Malo preslatkaste

Istina, s obzirom na svojevrsnu pravovjernost Black Keysa možda su ove Auerbachove skladbe malo preslatkaste, ali je nedvojbeno pogodio radiofonični pop/soft rock/soul/country zvuk doba kojeg je nastojao oživjeti. Neke od ovih pjesama bile bi prije 40-45 godina hitovi. Danas vjerojatno neće steći takav status, ali su itekako ugodno prisjećanje na prošlost, a uz to ne traže od slušatelja puno, samo želju za zabavom i opuštanjem. Što ti ljeti više i treba!

