Evo prave poslastice za sve koji mladost vežu uz rock sedamdesetih, ili pak vole glazbu tih godina.

Diamond Dogs jedna su od nekoliko rock grupa nazvanih po čuvenoj pjesmi Davida Bowiea koje kroz svoj rad čuvaju sjećanja na sedamdesete, a ova švedska ekipa (ostale grupe istog naziva uglavnom rade u SAD-u) to čini najoriginalnije.

To pak znači da im u središtu pažnje nisu samo obrade hitova sedamdeseih, već se pokušavaju izraziti i kroz vlastite skladbe koje, naravno, stvaraju po uzoru na magični zvuk glam rocka i svih ostalih oblika rocka sedamdesetih. Boljeg dokaza o njihovom usmjerenju, ali i vrijednosti, od netom objavljenog desetog studijskog albuma nazvanog »Recall Rock’n’ Roll and the Magic Soul« teško se može naći, jer od prve pa do završetka trinaeste pjesme ovog četrdesetak minuta dugog albuma »dijamantni psi« isporučuju toliko energije i razigranosti kombinirane s nježnošću u nekoliko pjesama da ljubitelji retro zvuka jednostavno moraju uživati.

Da bi se bolje razumjela energija i zanos njihovog desetog studijskog albuma, treba reći da su se Diamod Dogs prije četiri godine, nedugo po objavljivanju devetog studijskog albuma, ploče »Quitters & Complainers«, raspali, ponajprije zbog tragične smrti saksofonista Magica Gunnarssona. Krenuvši svatko svojim putem ipak nisu mogli zanemariti brojna traženja svojih fanova pa su pjevač Sören »Sulo« Karlsson i klavijaturist Henrik »Honk« Widen odlučili ipak obnoviti rad grupe koju su ovog puta formirali uz dugogodišnjeg gitarista Larsa Karlssona, drugi je gitarist Martin Thomander, na basu je Stefan Bellnas a na bubnjevima Thomas Broman.

Posebno popularni u Italiji i Španjolskoj Diamond Dogs su početkom devedesetih godina prošlog stoljeća u švedskom gradiću Katrineholmu osnovali pjevač Sören »Sulo« Karlsson i gitarist Anders »Boba« Lindström. Debitantski album pod nazivom »Honked« objavili su 1994. godine, a njihova vezanost uz rock sedamdesetih privukla je mnoge pa su vrlo brzo prešli granice Švedske i danas imaju bazu fanova posvuda po svijetu, posebice u Italiji i Španjolskoj gdje su imali niz odlično posjećenih turneja.

Ova »viking ekipa« u kratkom je vremenu napravila izniman retro rock album sa sjajnom kombinacijom glam rocka i bjelačkog soula, country balada, moćnog južnjačkog rocka te rhythm and bluesa.



Dva cilja

Rad na albumu bio je vezan uz dva cilja – jednim su dijelom željeli iznova podsjetiti na sedamdesete i zvuk u kojem beskrajno uživaju, a s druge je strane pjevač Sulo želio kroz nekoliko pjesama odati počast svom velikom uzoru, briljatnom crnačkom soul pjevaču Samu Cooku. Tako je nastao izuzetan album koji u prvih šest pjesama pulsira u ritmu sedamdesetih, a u preostalih sedam također nudi visokoenergetski rock and roll, ali presvučen zvukom soula.

Štoviše, album je po starinski podijeljen na dvije strane pa je tako A strana posveta sedamdesetima, a B hommage Samu Cooku.

Ono ponajbolje što su sedamdesetih stvarali, primjerice, The Rolling Stones, T. Rex, David Bowie, The Faces, Mott the Hoople, Status Quo, Suzy Quatro, Slade, The Sweet… moguće je pronaći u prvih šest pjesama ovog albuma koji otvara žestoka naslovna pjesma u kojoj uz uputu »Let’s turn back time and make it roll!« kao odrednice slijede razigrani plesni ritam koji se potom nastavlja u još bržoj i vatrometnijoj ljubavnoj »Valentina (Queen odf the Broken Heart)« da bi potom gas do daske jer, kako kažu u »Heavy Swing« – »Can’t Slow Down« – trajao i u toj pjesmi, kao i u žestokim rockerskim »There is a Fire Down There« te možda i najbržoj pjesmi albuma, brzometnoj »Small Town Girl« koja zvuči tako da je nemoguće ne prisjetiti se gitarističkih udara grupe Faces ili boogie rock prangijanja grupe Status Quo. Jedini nježniji trenutak prvog dijela albuma je soulom i nostalgijom za davnim danima ispunjena »Singin’ with Elvis«.



Sjajan reper

Pjesma koja najavljuje drugi dio albuma je »Soul Folks«, obrada pjesme koju je Sulo »posudio« sa svojeg solističkog albuma »Hear Me Out« i kroz koju zahvaljuje soul velikanima na bogatstvu koje su ostavili.

Slijedi potom šest obrada pjesama koje je proslavio Sam Cook i kojima su Diamond Dogs ostavili soul srž te joj dodali svoju zanosnu glam rock, rhythm and blues te southern rock žestinu stvorivši od već poznatih pjesama iznimno privlačne obrade koje uz njih ukrašavaju na svakoj od tih pjesama i posebni gosti pa tako u sjajnoj »Good Times« pomaže uvodnim čistim a la Slade urlikom iz petnih žila Spike Gray, pjevač grupe Quireboys, u »Keep Movin’ On« to odlično čini Nicke Andersson iz znanih Hellacopters, u nježnijoj »Nothing Can Change This Love« gost je Danny Bowes, pjevač grupe Thunder, a pravo je otkriće švedski reper Papa Dee koji se sjajno uklopio u završnu razigranu »Sugar Dumpling«.

Sve u svemu – želite li plesati i uživati u stilu sedamdesetih, ovaj je album baš sve što vam treba!

