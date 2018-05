Britanski sastav Editors nedavno je nastupio u zagrebačkoj Tvornici kulture gdje su predstavili svoj novi, šesti studijski album »Violence«. Po riječima Toma Smitha, pjevača i autora većine glazbe i tekstova, riječ je o albumu koji nastoji spojiti elektroniku i rock.

– Mislim da smo više ni ikada ranije pronašli ravnotežu između melodioznosti i brutalnosti, rekao je Tom Smith. I baš u tom razmeđu između čvrstog rock ritma i elektronike kreće se cijeli album. Oni skloniji gitarama i rocku bit će zadovoljni otvaranjem jer je uvodna »Cold« idealna za stadionski rock budući da se na elektro podlogu sjajno »lijepe« dobri gitaristički rifovi u pjesmi koja traži više suosjećajnosti i empatije, odnosno želi »ukidanje« suvremenog osjećaja hladnoće i indiferentnosti.

I za ples, i za slušanje

Da bi potvrdio ta traženja Smith stvara odličnu »Hallelujah (So Low)« koja je napisana nakon što je neko vrijeme boravio u Grčkoj pomažući sirijskim izbjeglicama, a odsvirana je tako da nakon uvodnih akustičnih gitara kreće čvrsti industrijski rock kojim podsjećaju na Muse, čak i na Nine Inch Nails da bi potom u odličnoj naslovnoj »Violence« podsjetili na Joy Division, kako mračnom atmosferom i elektronikom, tako i tužnom i ružnom slikom svijeta u kojoj smo svi mi – ništa osim nasilja.

»Violence« je dobra i za ples i za slušanje, a slično se može reći i za power pop baladu srednjeg tempa »Darkness at the Door« koja uz povremeno oponašanje Edgeovog gitarističkog umijeća uspješno govori o prijateljstvu i potrebi pripadanja određenom društvu, krugu ljudi, gradu ili nečem sličnom. Ako smo već kod uzora, onda je jasno kako je »Magazine« klasični electro rock kakav su »izmislili« Depeche Mode, a »Counting Spooks« puno duguje electro i plesnim fazama Davida Bowiea. No, neopravdano bi bilo govoriti samo o uzorima jer Editorsi itekako znaju biti i svoji pa tako u »Nothingness«, još jednoj društveno kritičkoj s porukom kako zbog nedostatka osjećaja svi čekamo u redu za ništavilo, pokazuju kako treba vezati synth pop i electro rock da bi u završnoj »Belong« pjesmu o potrebi pripadanja nekome i o tome kako to zna biti bogatstvo, ali i prokletstvo grade melodramatično i raskošno kao da na umu imaju film. No, za mnoge fanove vrhunac albuma bit će nova verzija njihove čuvene »No Sound But the Wind«, klasične stadionske balade znane još od 2010. godine kad je bila dio soundtracka za »New Moon«, jedan od filmova iz filmskog serijala »Twilight«. Pjesma je inspirirana sjajnom knjigom »Cesta« Cormaca McCarthyija, a budući da je ta pjesma o upornosti i neodustajanju bez obzira na sve jedna od najdražih fanovima ove grupe, sigurno je da će ova nova verzija usrećiti mnoge.

Eksperimentiranje

»Violence« će možda biti slab nekim Editors fanovima koji cijene samo neke faze njihova rada, primjerice početnu post punk fazu s kojom su i postali slavni. Smith i ekipa na ovom su albumu odlučili spojiti podosta toga što ih kao glazbenika zanima posljednjih petnaestak godina pri čemu je veliku pomoć svakako dao britanski gitarist i producent Leo Abrahams znan po radu s autorima kao što su Brian Eno ili Florence + the Machine. Naravno, to znači i da su se poprilično udaljili od svoje početne post punk faze, ali je nedvojbeno da će i ovaj album naći svoje poklonike, tim više što su njihovi fanovi navikli na eksperimentiranja s glazbenim vrstama, od post punka do stadionskog rocka ili mračnog synth popa.

Jedna od najvećih koncertnih atrakcija

Editors su osnovani 2002. godine u Birminghamu, a već s debi albumom »The Back Room« objavljenim 2005. godine postali su slavni i pobrali niz nagrada te oduševili ljubitelje rocka sklone post punk zvuku. Naredna dva albuma »An End Has a Start« (2007.) i »In This Light and on This Evening« (2009.) došla su do broja jedan u Engleskoj i uvećala njihovu slavu u domovini, ali i u Europi gdje su godinama jedan od najomiljenijih bendova. Četvrti studijski album »The Weight of Your Love« (2013.) i naredni »In Dream« (2015.) ipak nisu ponovili uspjehe prva tri rada, ali ih to nije previše smetalo jer su stekli vjernu i odanu publiku zbog koje su jedna od najvećih koncertnih rock atrakcija današnjice.

