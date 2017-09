Deveti studijski album grupe Foo Fighters, »Concrete and Gold«, u velikoj je mjeri vezan za »Sonic Highway«, TV seriju u kojoj je pred četiri godine Dave Grohl, vođa Foo Fightersa, ujedno i kultni bubnjar grunge legendi Nirvana, kroz medij TV-a odao počast američkom rocku.

Na temelju te serije potom je nastao i istoimeni album, a tri godine kasnije Grohl i ekipa još su na tragu dojmova vezanih uz tu TV seriju pa su na novom albumu počast rock prošlosti odali »citirajući« kroz svoju glazbu velikane rock prošlosti. Naravno, ti »citati« nisu direktni, odnosno nije riječ o obradama starih hitova, već o Foo Fighters pjesmama u kojima je lako iščitati pojedine uzore.

Moćni rifovi

Da će album biti posvećen njegovom veličanstvu rocku jasno je već iz uvodne minijature »T-Shirt« u kojoj Grohl pjeva o tome kako je sve što želi ne biti kralj, već samo pjevati ljubavnu pjesmu čime kroz kombinaciju ugodne akustike i završne žestine dodiruje ljubav kao najčešću temu rock pjesništva. Slijedi potom čvrsta i žestoka, na trenutke trash metalu bliska, »Run« u kojoj glazbom podsjećaju na svoje grunge i alter rock početke sredinom devedesetih, a tekstom obrađuju još jednu tipičnu rock temu – bijeg zbog nezadovoljstva životom u učmaloj sredini. Istu temu obrađuje i naredna, žestoka i moćna »Make It Right« koja čvrstim rifovima i ritmom zaziva čas Zeppeline, čas sastav T. Rex da bi se potom u »The Sky Is a Neighborhood« Grohl kroz tekst zahvalio svim prerano umrlim rock junacima i zapitao o vlastotoj smrtnosti, a glazbom se kroz ritam »We Will Rock You« hita sjetio grupe Queen, odnosno psihodeličnim pasažima iskombiniranim s gudačima odao počast onome što su Beatlesi napravili na kultnom »Sgt. Peppers« te još boljem Bijelom albumu.



»La Dee Da« je jedan od ponajboljih trenutaka albuma, kako zbog teksta kojim nemilosrdno udara po američkoj politici i svima koji su glasali za Trumpa, tako i po glazbi u kojoj kombinira funk, južnjački rock, punk i trash metal, a sve je to učvršćeno moćnim rifovima koji će na koncertima publiku dizati na noge. Odlična je i ekološka »Dirty Water« koja počinje kao akustična balada, a završava u kombinaciji hard rocka i popa. Isti recept poštuje i »Arrows« u kojoj minimalnim korištenjem elektronike »priznaju« i taj dio rock glazbe da bi potom u nježnoj i prozračnoj »Happy Ever After (Zero Hour)« uz konstataciju kako danas više nema superjunaka i sve je sivo još jednom rekli hvala Beatlesima kojima potom u »Sunday Rain« dižu još jedan spomenik time što bubnjeve svira – Paul McCartney! Ulogu pjevača u ovoj pjesmi koja će za mnoge, zbog svoje radiofoničnosti te Led Zeppelin i Rolling Stones rifova, biti najbolji trenutak albuma preuzima bubnjar Taylor Hawkins, a tu pitkost i melodioznost potom čujemo i u odličnoj romantičnoj ljubavnoj »The Line« koja odlično spaja različitosti kakve imaju s jedne strane hard rock, a s druge strane jednostavni pop. Za kraj Foo Fighters ostavljaju slatkiš koji će oduševiti ljubitelje grupe Pink Floyd jer naslovna tema »Concrete and Gold« pravo je psihodelično putovanje u svemir (još jedan bijeg iz stvarnosti!) koje ritmom i raspoloženjem itekako podsjeća na kultnu »Comfortly Numb« s albuma »The Wall«.

Čudni trenuci

Ima ovaj album i nekoliko čudnih trenutaka. Prvi je da u pjesmi »Make It Right« gostuje – Justin Timberlake, a u u naslovnoj Shawn Stockman iz grupe Boyz II Man! Drugi je da su producentski poslovi povjereni pop producentu Gregu Kurstinu znanom po radu s pjevačicama kao što su Sia ili Adele. No, to pomalo i nerazumljivo i nepotrebno okretanje pop svijetu nije ni na tren naškodilo zvuku grupe koji je i dalje usidren u čvrstim rock vodama pa se svakako može reći da su Grohl i njegovi Foo Fighters ovim albumom uradili baš ono što su htjeli – podigli bučni glazbeni spomenik rock prošlosti. Sam Grohl u najavi objavljivanja albuma rekao je kako je želio spojiti ekstreme hard rocka s pop senzibilitetom te ponuditi glazbu kakva bi nastala kad bi grupa Motorhead snimala album »Sgp. Peppers«, odnosno kad bi grupa Slayer snimala »Pet Sounds« Beach Boysa. No, na kraju su to ipak ispali čisti – Foo Fighters!

Komentari

komentara