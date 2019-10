U Hrvatskoj omiljeni britanski folk punk kantautor Frank Turner od početka je karijere, a to znači od 2007. godine i albuma »Sleep is fot the Week«, kroz albume iskazivao društvenu angažiranost pa to čini i svojim novim, osmim po redu albumom koji je posvetio nekim manje ili više poznatim ženama iz povijesti čije su životne priče i sudbine, kako je sam rekao najavljujući album, »prečesto bile zanemarene samo zbog njihovog spola«.

Priče o zanimljivim i za njega pažnje vrijednim ženama slušateljima je odlučio prenijeti ponajprije kroz folk okvire pa su mu u trinaest novih pjesama najčešće »oružje« gitara i glas čime se, više no na nekoliko prethodnih albuma, vraća svojim korijenima, odnosno izrazu koji je prigrlio nakon što je 2005. godine raspustio svoj dotadašnji punk hard core bend Milion Dead.

Povratak folku

Na odluku o povratku folk okvirima Turner svakako ima pravo, ali da je možda riječ o donekle krivom koraku, potvrđuje činjenica da su najbolje pjesme na ovom albumu one koje – nisu bliske folku! Prije svega je to izvrsna »The Lioness« čiji je središnji lik egipatska feministica Huda Sha’awari koja se početkom 20. stoljeća pobunila protiv strogih okvira muslimanske vjere, a njen je bunt iskazan neukrotivom punk energijom koja izvire iz ove skladbe. Punk u svom rasplesanom gypsy folk obliku oblikuje i uvodnu »Jinny Bingham’s Ghost«, posvećenu spomenutoj Jinny koja je u 17. stoljeću u Londonu osuđena kao vještica jer je skuhala i pojela muškarca koji ju je mučio! Odlična »Sister Rosetta« privlačni je melodiozni folk rock koji govori o Rosetti Tharpe, američkoj soul pjevačici koja je, navodno, sredinom tridesetih godina prošlog stoljeća bila prva osoba koja je spomenula pojam rock and roll kao oznaku za vrstu glazbe.

Izvrsna »Rescue Annie« opasno sliči na grupu R.E.M, od glasa do glazbe, a posvećena je djevojci Annie koja se u 18. stoljeću utopila u nekom engleskom jezeru, a u mrtvačnici su, budući da je nitko nije poznavao, njeno lice iskoristili da bi od njega napravili otisak za plastične lutke pa je njeno lice postalo jedno od najpoznatijih jer su se potom i sve druge lutke za spašavanje radile s njenim licem! Naravno, njenu sudbinu Turner kroz pjesmu uobličava u protest protiv bezdušnosti i emocionalne hladnoće. »The Death of Dora Hand« kroz okvire country glazbe pojačane folk dodirima Irske i Engleske govori o pjevačici i zabavljačici s Divljeg zapada, a sve ostale skladbe s ovog albuma su uokvirene folk izrazom.

Pjesma majci

Najbolja od njih, ujedno i među najboljima na albumu, izvrsna je završna »Rosemary Jane« kroz koju je Frank Turner na dojmljiv i vrlo emocionalan način progovorio o svojoj majci zahvalivši joj što je kao samohrana majka odgojila njega i sestru, i to u svijetu bez muškaraca čime je dodirnut i naslov cijelog albuma – »No Man’s Land«. Zanimljiva je i ljubiteljima Turnera već poznata »Silent Key« koja je ovdje doživjela akustičnu obradu s vrlo himničnim završetkom, a sve ostale pjesme kombinacija su zvuka gitare (električne ili akustične) i glasa te ponekad i nekih drugih, mahom duhačkih instrumenata koji osiguiravaju tihu pratnju poput, primjerice, jazz trube u zanimljivoj »Nica« koja koristeći i jazz okvire govori o pariškoj frizerki Nici Rothschild koja se borila za jačanje ženskih prava i sloboda.

Turner je progovorio i o Catherine Blake, supruzi čuvenog pjesnika Williama Blakea, kroz zaista lijepu ljubavnu pjesmu »I Believed You William Blake«, potom o serijskoj ubojici Nannie Doss (»A Perfect Wife«), legendarnoj špijunki Mati Hari (»Eye of the Day«) i bizantskoj princezi Kassiani (»The Hymn of Kassiani«). Da bi sve što je želio reći bilo što jasnije, Turner je objavio i podcast nazvan »Tales From No Man’s Land« koji je također moguće naći na internetu i koji mu služi da dodatno kroz priču pojasni sudbine žena o čijim životima govore pjesme s ovog albuma.

Novi bend i producentica

Koliko je u izradi ovog konceptualnog albuma bio posvećen ideji, Turner je pokazao i time da je za ovu priliku odustao od suradnje sa svojim stalnim pratećim bandom The Sleeping Souls te kao pratnju angažirao isključivo studijske glazbenice, a za producenticu je također odabrao ženu – Catherine Marks znanu po radu s grupama kao što su Foals, The Killers ili Wolf Alice.

