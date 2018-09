Nakon pred četiri godine ostvarenog velikog uspjeha s debi albumom »Wanted on Voyage« mladi (25 godina) britanski kantautor George Ezra na svom je drugom studijskom albumu zaigrao na sigurno napravivši pravu ljetnu ploču koja sadrži nepunih četrdesetak minuta glazbe u 11 novih pjesama.

S glazbene strane gledano album čine ponajviše vesele i razigrane himnične pop pjesme utemeljene na akustičnim gitarama, poletnim ritmovima i refrenima te plesnim melodijama pri čemu se uz klasične pop okvire Ezra zna uspješno zaputiti i na područja reggae, ska ili zvuka afričkih ritmova. Njegov domintni bariton upotpunjen je u nizu pjesama odličnim pratećim vokalima koji bude čas duh šezdesetih, čas nasljeđe soula ili country zvuka pa je zbog svega toga »Staying at Tamara’s« idealna za slušanje kao podloga na putovanju.

Pozitivno raspoloženje

Naziv albuma vezan je uz činjenicu da su pjesme i tekstovi nastajali za njegovog boravka kod prijateljice mu Tamare u Barceloni, a taj mediteranski štih ne osjeti se toliko u melodijama, koliko u ritmu, razigranosti i pozitivnom raspoloženju kojim je prožeta većina pjesama. Primjerice, uvodna »Pretty Shining People« koja već nazivom podsjeća na čuveni R.E.M. hit »Shinny Happy People« svojevrstan je poziv na zajedništvo u smislu da smo svi ljudska bića i da se ne trebali dijeliti, sukobljavati i mrziti. Iako sve skupa djeluje pomalo naivno, sigurno će biti onih koji će baš zbog ovih stihova voljeti ovu veselu i razigranu pjesmu idealnu za koncerte, ali i svirke uz logorsku vatru.

Nakon tog »hippie« uvoda u naredne dvije Ezra se obračunava s psihičkim krizama i željom za bijegom od stvarnosti i to kroz također poletne i propošne »Don’t Matter Now« i »Get Away« čiji ritam se, očigledno, zalaže za sudjelovanje, a ne bijeg iz života. Još je bolji primjer za to odlična »Shotgun«, svojevrsna himna putovanjima i upoznavanjima novih krajeva u kojoj Ezra po uzoru na Paula Simona i album »Graceland« koristi i zarazno plesne afro ritmove.

Pjesma za vjenčanja

No, »Shotgun« je svojom rasplesanošću tek uvod za trenutačno najveći hit s albuma, jednostavnu ljubavnu pjesmu »Paradise«, pravi ljetni hit s iznimno poletnom melodijom, plesnim ritmom i tekstom koji slavi početke ljubavi, odnosno onu prvu zanesenost kad sve izgleda bajno. S »Paradise« počinje niz ljubavnih pjesama pa tako u »All My Love«, nešto sporijoj i nježnijoj te poprilično naslonjenoj na šezdesete, svjedočimo potpunoj ljubavnoj predaji. Govori o tome i isto tako uhu jako ugodna »Sugarcoat«, a vrhunac je »Hold My Girl« u kojoj je Ezrin sjajni bariton obogaćen dodirima soula što baš i nije tipično za njega, ali je itekako efektno u ovoj pjesmi idealnoj za vjenčanja i slične prilike. Ljubavne štorije Ezra nastavlja i u vrlo dobroj »Saviour« u kojoj mu pomaže sestre Soderberg iz švedskog country sastava First Aid Kit, a njihovi anđeoski glasovi odlično se spajaju s Ezrinim baritonom u ovoj vestern ljubavnoj priči. Za kraj Ezra ostavlja »The Beautiful Dream« i »Only a Human«, još jedan poziv na zajedništvo, na ljudskost i humanu stranu čovjeka, ali ovog puta u obliku balade kojom vlada piano i koja je pomalo patetična, ali se ipak uklapa u album.

Nedvojbeno će sa »Staying at Tamara’s« Ezra iznova dobro zaraditi (album je došao do prvog mjesta u Engleskoj, drugog u Škotskoj i Irskoj…), ali neće biti toliko poredbi njega s Jakeom Buggom i Edom Sheeranom koji su ipak napravili albume koji su osobniji i emocionalniji od Ezrinog. Ubacite u nosač zvuka »Staying at Tamara’s« i – opustite se!

