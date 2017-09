Americana ima novu junakinju, a njeno je ime Jade Jackson i do tog je statusa došla kako životnom pričom, tako i sjajnim debitantskim albumom »Gilded« zahvaljujući kojem je već kritika proglašava nasljednicom veličina kao što su Lucinda Williams ili Emmylou Harris.

Naravno, da bi to potvrdila trebat će joj još puno godina i ploča poput »Gilded«, ali da je nadarena nije nimalo dvojbeno, kao što je i njena životna priča, usprkos njenoj mladosti, već sada idealan scenarij za film o američkom snu.

Bez interneta

Jade Jackson odrasla je u malom kalifornijskom gradiću Santa Margarita u obitelji u kojoj su roditelji bili protiv prevelikog utjecaja suvremenog informatičkog doba pa za njihovo troje djece nije bilo interneta (!), ali je bilo puno zajedništva, razgovora, knjiga i starih ploča pa je mala Jade još u ranoj tinejdžerskoj dobi počela pisati pjesme, uskoro i svirati gitaru te spajati stihove i glazbu.

Dvanaest joj je godina kad obitelj u tridesetak kilometara udaljenom mjestašcu otvara restoran u kojem ona svaki dan pomaže roditeljima te istodobno, kad ima manje posla, na jednom stoliću u kutku postavi desetak listova svojih pjesama i pokušava stihove pratiti glazbom, a uskoro počinje svirati nedjeljom u jednom kafiću u Santa Margariti. Tu je uočava glazbenik Don Lampson koji joj predlaže da bude uvodni dio njegovih nastupa. Ona prihvaća, počinje se kretati u krugovima glazbenika i upoznaje Cala Artsa koji je uvjeren kako je vrlo nadarena, ali i kako puno treba učiti pa njoj daje savjet da puna tri mjeseca zanemari svu glazbu osim jednog jedinog albuma, ploče »Car Wheels On A Gravel Road« Lucinde Williams.

Za svo to vrijeme ona i dalje svira po lokalima i za jedne takve svirke uočavaju je supruga i sin poznatog kalifornijskog punk rock glazbenika Mikea Nessa, vođe grupe Social Distortion koju ona jako voli i na čijem je koncertu, kao prvom u svom životu, bila kad je imala 13 godina. Nessova supruga oduševljena je glazbom krhke djevojke i kod kuće stalno o njoj priča pa Ness odlučuje otići u taj kafić i vidjeti o čemu se to radi. Po završetku njenog nastupa pristupa joj i potpuno ozbiljno nudi joj mogućnost da bude producent njenog albuma. I tako je počela priča o albumu »Gilded«.

Osobna iskustva

Album nudi 11 pjesama kroz koje mlada autorica govori što o svojim životnim, ponajprije emocionalnim iskustvima, što o izmišljenim likovima i njihovim životnim pričama, a sve to praćeno je glazbenim izrazima koji se kreću u rasponu od folka i countryja pa do americane, blues rocka i kalifornijskog pitkog pop punka. Melankolija i tuga ravnomjerno se isprepliću s mladenačkom energijom i pozitivnošću, a ta raznolikost nedvojbeno je i posljedica činjenice da je Jade Jackson odrastala na pločama svog oca među kojima su najčešće preslušavane one Hanka Williamsa i Brucea Springsteena, ali i sastava kao što su The Cure ili The Smiths.

Svemu tome Jade Jackson dodala je svoje junake (Lucinda Williams, Ryan Adams, Townes Van Zandt…) stvorivši pitku i dojmljivu kombinaciju koja će oduševiti ljubitelje svakog od spomenutih autora i grupa i njima sličnih izvođača, odnosno svakog tko voli americanu, heartland ili country rock. Jacksonova oduševljava i poetskom sposobnošću. U uvodnoj country baladi »Aden« govori nam kako je odrasla kao tatina cura i nikad ni zbog čega nije plakala, ali sad kad se zaljubila ne može zaustaviti suze.

»Back When« nježno je akustično folk prisjećanje na djetinjstvo, a odlična »Bridges« nudi neobičajeno jake pjesničke slike poput stiha »I’d shoot out the sun if I had someone to walk in the dark with«. Osobnu ispovijed nudi i pažnje vrijedna »Finish Line«, a svojevrsni vrhunac tih ispovjednih i pomalo refleksivnih pjesama svakako je »No Guarantees« s porukom kako u životu, pogotovo u ljubavi, nema nikakvih garancija ni sigurnosti i kako je najbolje sve, čak i bol bez obzira kolika bila, prihvatiti kao dio životnog iskustva te nastaviti dalje i nastojati, kad je god to moguće, uživati u životu.

Jedno sjedalo

Melankolija i tuga samo su dio njenog raspoloženja jer u vrlo popularnoj »Motorcycle« poručuje dečku kako joj je s njim bilo super, ali dalje će sama »jer njen motor ima samo jedno sjedalo«! Još je žešća u punkerskoj »Good Time Gone« gdje Mike Ness svira gitaru u pjesmi u kojoj Jade Jackson sa ženskog stajališta priča o vezi za jednu noć prikazujući muškarce kao potrošnu robu.

Općenito, kroz niz stihova, iako priznaje da bez ljubavi ne može, ističe i potrebu za samostalnošću čemu je posvećena i odlična završna country rock žestica »Better Off«. Zaista, Jade Jackson mogla bi biti novo veliko ime američke kantautorske scene, a ako se to i ne dogodi zasigurno će ostati među onim kantautoricama čiji se debi albumi itekako pamte.

