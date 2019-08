Sedmi studijski album britanskog sastava Kaiser Chiefs, »Duck«, pravi je ljetni plesni indie pop album.

Ritmičan, razigran i rasplesan idealan je ne samo za klupske plesne prostore, već i stadionske koncerte te svakako i radijske postaje pa ne treba sumnjati da će se uspjeh s top ljestvica – dosegao je treća mjesta u Engleskoj i Škotskoj – preseliti i na radijske programe, odnosno koncertne prostore pa će Chiefsi i dalje ostati jedan od najuspješnijih britanskih sastava novog tisućljeća. No, među njihovim starim fanovima bit će i podosta nezadovoljstva, jer ovaj album, kao i prethodni »Stay Away« objavljen 2017. godine, ipak malo previše iz okvira indie popa i rocka bježi u tzv. mainstream. Čini se da godine čine svoje pa Ricky Wilson, pjevač i glavni tekstopisac nakon što je grupu 2012. godine napustio bubnjar Nick Hodgson, lagano ublažava svoj izraz i agresivnost.



No, nije to skretanje tako izraženo da svi koji vole ovu grupu i dalje ne bi mogli uživati u njihovoj novoj poletnoj i melodioznoj glazbi u kojoj, primjerice, nema mjesta za balade i tek su dvije-tri pjesme srednje brzog ritma, a sve ostalo u brzom je plesnom ritmu pri čemu se glazba temelji na svojevrsnom spoju nekadašnjeg novog vala te electro i synth popa pa će na svoje, voljeli Chiefse ili ne, doći svi kojima je idealna glazbena podloga ona stvarana osamdesetih godina prošlog stoljeća. Pri tom treba naglasiti kako synth ipak nije ubio gitare, ali je toliko uočljiv da će zasigurno u nekim pjesmama zasmetati rock čistuncima.

Fenomen interneta

Tematski su Wilson i društvo iznova progovorili o nizu tema koje ih i inače muče, a vezane su uz osobni život u suvremenom društvu pri čemu je središnja tema ovog albuma internet i ovisnost o njemu.

– Imali smo potrebu pisati o internetu kao fenomenu, frustracijom koja nas obuzima zbog njega te kako je zavladao našim životima dok ga istovremeno ne možemo u potpunosti shvatiti, izjavio je Wilson uoči izlaska albuma, a potvrdu njegovih riječi lako je naći u ponajboljim pjesmama ovog albuma.

Odlični dark synth pop »Record Collection« zaziva veličine kao što su New Order ili Human League, a kroz tekst odlično ironizira suvremeni pristup glazbi preko interneta koji je zamijenio nekadašnje bogate kolekcije ploča i starinske načine uživanja u slušanju albuma obezličivši time ne samo glazbenike, već i slušatelje. Još je bolja, možda i najbolja te svakako najduhovitija na albumu, »Target Market« u kojoj je pokušaj osvajanja djevojke opisan kroz suvremeni način komuniciranja u kojem se govori o postotku uspješnosti pristupa pa, primjerice, djevojku ne naziva imenom, već ciljanim tržištem, a ljubav joj neće izjaviti već će joj se predstaviti kroz Power Point prezentaciju! Elementi kritike interneta uočljivi su i u temi »Wait«, vrlo dobrom spoju electro popa i northern soula, te u dojmljivoj i poletnoj »Electric Heart«.

U ostalim »neinternetskim« pjesmama Kaiser Chiefs također nude dobru zabavu i ples pri čemu će uvodna »People Know How to Love One Another« poletnim ritmom i pozitivnom hippie porukom uočljivom već iz naslova sigurno biti koncertni hit, kao i raskošno plesna i poskočna »Golden Oldies« ili još rokerski razigranija »Northern Holliday« koja može biti podloga svakom ljetovanju. Kroz »Don’t Just Stand There, Do Something« zaogrnuto u klasični elektro pop šalju poruku o aktivnijem odnosu prema životu i problemima, a najljepši ljubavni trenutak albuma nedvojbeno je »The Only Ones« u kojoj podsjećaju na svoje prve radove s početka ovog tisućljeća te ujedno i potvrđuju zašto su na aktualnoj turneji grupe Foo Fighters imali status predgrupe toj rock atrakciji.

Vjerni navijači

Grupa je novi album objavila netom nakon nastupa u rodnom gradu Leedsu i to na čuvenom nogometnom stadionu Elland Road povodom proslave sto godina postojanja nogometnog kluba Leeds, čiji su Chiefsi vjerni navijači. Naravno, takvih će stadionskih nastupa sigurno biti još posvuda po Europi, a isto je tako sigurno da će solidan dio današnjih generacija mladih ljeto 2019. godine pamtiti, između ostalog, i po ovom albumu i nekim pjesmama s njega. Od jednog solidnog indie pop albuma više se i ne može tražiti.

