Mojmir Novaković iznova nam je ponudio svoju moćnu vizija domaće etno glazbe, ovog puta kroz treći studijski album svog sadašnjeg sastava, grupe Kries koja kroz »Selo na okuke« još jednom potvrđuje kako svaka etno glazba može djelovati svjetski, ako ju se obradi i odsvira na pravi način.

A Kries upravo to rade i to po svom već oprobanom sustavu u okviru kojeg se na melodiju i ritam nekog domaćeg manje ili više poznatog folk standarda nadodaje najčešće šamanski manični ritam plemenskih bubnjeva, dojmljivi i pomalo nezemaljski poluhorror Novakovićev vokal te niz instrumenata od kojih su neki dio bogatog folklornog i etno nasljeđa, a drugi nam znani iz okvira klasičnih rock bandova. Kad se sve to spoji u zajedničku cjelinu onda na jednom mjestu dobivate etno i rock, prošlost i sadašnjost, zavodljivu melodiju i strasni ritam.

Hrvatska raznovrsnost Naravno, Kries u odabiru glazbe luta diljem Lijepe Naše, od Slavonije i Međimurja do Istre i Dalmacije, a apsolutno svakoj obradi daju svoj neizbrisiv pečat pa ih je zaista užitak slušati jer nude toliku količinu uživljenosti, energije i iskonske snage glazbenog nasljeđa da će mnogi baš zahvaljujući njima shvatiti koliko je bogata i raznovrsna folk tradicija ovih prostora. Album nudi devet novih etno bisera oplemenjenih dodirom Kriesa od kojih će odabir najdražih ovisiti o vlastitim glazbenim afinitetima, moguće čak i o regionalnoj pripadnosti. U najzanimljivije svakako treba uvrstiti rasplesanu »Skoči kolo!«, sličnu joj i daškom irskog (!) folka obogaćenu »Dodole«, međimurskim tonovima bogatu »Zelena lipa« te završnu nesvakidašnju »uspavanku« »Buj buja« koja kreće a capella, a nastavlja se i završava u žestokom plemenskom ritmu. Naravno, odabir može biti i drugačiji, ali nedvojbeno je da Mojmir Novaković, Krešimir Oreški i Erol Zejnilović uspijevaju glazbom oživjeti staroslavensku mitologiju nastavljajući tako jednu od najdojmljivijih domaćih glazbenih priča koju je Novković pokrenuo početkom devedesetih radom u sjajnoj grupi Legen koja je po mnogočemu bila najznačajniji predstavnik Hrvatske na svjetskoj world music sceni. Nakon njihova raspada Novaković je 2002. godine osnovao Kries koji je u 15 godina stigao, na žalost, tek do trećeg studijskog albuma. »Ivo i Mara« iz 2004. te »Kocijani« iz 2008. godine potvrdili su sve dobro što smo znali o Novakoviću i njegovoj glazbi, a »Selo na okuke« dodatno to naglašava pa je šteta što su u petnaest godina stvorena samo tri albuma. Dobri domaćini Svakako treba reći i to da je novi album Kriesa moguće, za sada, nabaviti samo u digitalnom obliku i to kroz akciju i inicijativu Dobri domaćini kojoj je cilj pomoći mladim kreativnim ljudima koji nemaju svoj dom. Stoga je akcija usmjerena na štićenike SOS-Dječjeg sela Hrvatska u Lekeniku, kao i izbjeglice koje se žele baviti umjetnošću. Riječ je o kampanji koju su pokrenuli sami članovi grupe Kries, a ubrzo su im se pridružile i udruga Are You Syrious?, Inicijativa Dobrodošli, Zaklada Solidarna i Koalicija Solidarnosti Split. Kampanja u okviru koje je moguće nabaviti »Selo na okuke« u elektroničkom izdanju traje do 10. siječnja, a album je moguće nabaviti dobrotvornom uplatom na Indiegogo stranici kampanje »Dobri domaćini«. Svakim kupljenim albumom donira se minimalno 10 eura za mlade umjetnike, a od prikupljenih novaca bit će kupljena oprema koju će u svom stvaralačkom radu koristiti mladi umjetnici. Naravno, Kries se u cijelosti odriče svoje zarade pa je to još jedan plus za ovaj pažnje vrijedan album.

