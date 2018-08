Treći EP zagrebačkog punk sastava Kurve potvrđuje kako je šteta što su od 2012. godine pa do danas ostali na samo tri EP-ija.

Ponuđenih pet pjesama kroz nepunih 12 minuta isporučene glazbe potvrđuje kako su u okvirima žanra svirački kompetentni, a tekstualno još i bolji. Kroz pet odabranih pjesama od kojih svaka traje dvije minute »i nešto« Kurve su brzopotezno ispričale kako se osjećaju u svijetu u kojem žive. Uvodna »Na obali sreće« usmjerena je na samoanalizu ne baš sretnog pojedinca (»crno teče kad se otvorim«), a ispričana je olujom hardcore punk gitara i maničnim ritmom bubnjeva. Završna »Male pobjede« nimalo ne uljepšava stanje, a od ostalih se pjesama razlikuje po tome što počinje akustičnom ispovijedi koja se ubrzo pretvara u furiozni punk košmar koji u jednom dijelu ima čvrsti HM ritam.

Između te dvije osobne smjestile su se tri pjesme koje u prvi plan stavljaju društvo u kojem Kurve žive. »Oni su krivi za sve« kroz stihove »Ugašeni ljudi, upaljene telke, blejanje stada« slijede nimalo optimističnu sliku ovog mini albuma sagrađenog na moćnom ritmu punka koji nema pitkosti koja bi ga dovela na radijske postaje, ali ima itekako dovoljno agresivnosti da na koncertima u pogo trans baci sve nazočne. Još je bolja »Ispovijed« u kojoj se buntovnost i razočarenje cijede iz svakog stiha, a agresivnost iz svake odsvirane note ove ritmčne buke koja udara u glavu. Pjevač urliče i vrišti kako se ne boji ni Vraga, ni Krista, a na ispovijed će radije kod kurvi jer njima može vikati ono što je istina – Nema pravde, nema istine, nema karme, nema mistike. No, taj anarhizam koji korijene ima u poštenom i romantičnom pogledu na svijet, pretvara se u ponajboljoj pjesmi albuma, temi »Praznina« u samokritični cinizam kroz priču u kojoj se opisuje kako se čovjek koji boluje od šećera srušio na ulici, a nitko mu nije želio pomoći, pa ni autor teksta jer je »imao neki dogovor u sedam«. Tražio se čovjek, ali ga nije bilo, pjevaju Kurve i poručuju svima – Dobro došli u prazninu, Čovjek je ono nešto na daljinu!

Mali album velike hard core punk buke, dobrih stihova i jasno izraženih stavova sjajna je najava debitantskog albuma koji će uskoro biti objavljen u izdanju etiketa Dostava Zvuka i Dirty Old Empire, a na njemu će se naći sve što su ovi srčani punkeri do sada snimili, a to znači materijal s prethodna dva EP-ija: »Sjebane pjesme« (2014.) i »Su bolje majke« (2012.).

Komentari

komentara