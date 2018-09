Ime Lucy i štakori baš i nije privlačno, ali tridesetak minuta pitkog pop punka ovog britansko-australskog sastava odličan je odabir za one koji vole zvuk kakav su pred tek nešto manje od četrdeset godina svijetu ponudili Ramonesi i Blondie.

Naime, Lucy and the Rats kroz deset jednostavnih i kratkih pjesama nude sjajnu kombinaciju utjecaja pop rock hitova šezdesetih s novovalnom i punk energičnošću, melodioznošću i ritimčnošću pri čemu su im glazbeni uzori više no očigledno Ramonesi, odnosno na vokalnom planu Blondie, mada bi tu mogli dodati još i imena kao što su Suzy Quatro, Holly and the Italians i slični. Nije to nimalo čudno znali se da je prethodni sastav Lucy Spazzy – u Australiji omiljeni melburnški ženski rock trio The Spazzys – često nazivan Ramonas.

Uzori u prošlosti

No, 2015. godine Lucy je iz Australije došla u London i, kako je sama rekla, nakon što joj je dojadilo svirati sama, našla ekipu koju čine Mike Cannibal (bas), Joe To Lose (gitara) te na bubnjevima Manu. Nedugo po početku rada svojim su svježim pop punkom privukli priličnu pažnju te nakon nekoliko uspješnih singlova ostvarili zajedničke nastupe s punk legendama kao što su The Buzzcoks ili kraljevima srednjestrujaškog popa kakav je Phil Collins. Kvalitetu su prepoznali i producenti pa su im debi album napravili Johnny Casino i Jim Diamond, znan po radu s kultnim sastavom White Stripes. Na svu sreću producenti nisu previše dirali u opsjednutost ovog sastava glazbenim uzorima iz prošlosti pa su zajednički napravili lagani i nepretenciozni te vrlo slušljiv i kvalitetom vrlo ujednačen album.

Tako od prve pa do posljednje desete skladbe kroz prosječno tri minute duge pjesme (najduža je »So Simple« s »epskih« 3.39) svjedočimo klasično postavljenim obrascima melodioznog spoja popa i punka u kojima bas i bubanj školski drže ritam koji je ukrašen zvonkom međuigrom twang gitara i tipičnim a la Chuck Berry solažama, a iznad svega je kristalno čist i uzbudljiv vokal Lucy Spazzy kojoj se ponekad pridružuju sjajni prateći vokali koji opravdano bude sjećanja na djevojačke vokalne skupine šezdesetih, primjerice The Shireless. Sve to vrlo je brzo i agresivno, ali istodobno melodiozno, ritmično i pitko u tolikoj mjeri da će uz ljubitelje žešćeg zvuka ova glazba privući i one umjerenijeg ukusa.

Ljubavni tekstovi

U tom su stilu oponašnja šezdesetih, odnoso dana novog vala i punka, i tekstovi koji su mahom ljubavni pri čemu Lucy Spazzy temama prilazi sa ženskog stajališta pa primjerice, u »Make You Mine« slušamo kako će ga osvojiti pod svaku cijenu, u »Fall« ne može ništa protiv osjećaja totalne zaljubljenosti, ali zato u »Hold On Me« prijeti dečku kako bi mogla i popustiti pred navalama drugih kojima se sviđa. Iz tog uobičajenog volim-patim okvira iskače hit »Girl«, pjesma u kojoj se na jedan način razračunava sa suparnicom kojoj kaže da ga više ne zove jer je on sada s njom. No, još je bolja »So Simple« u kojoj su uobičajene uloge muškarac-žena potpuno izokrenute jer ona muškarcu koji joj se sviđa neuvijeno poručuje kako je sve što ona želi – kratko biti s njim!

Uz ljubav pjesme se tematski vežu i uz korištenje opijata (hitoidna uvodna »Pills«) te sliku psihičkog i emocionalnog stanja o kojem odlično govore »Melody« te posebno najbrža i najžešća »Night Comes« u kojoj se bijeg iz depresije traži, ali uvijek i ne nalazi, u noćnim užicima. Za kraj je ostavljena »Can’t Surf«, klasična posveta surf rock zvuku s kraja pedesetih čime su Lucy and the Rats dodatno proširili krug utjecaja te na razdragan način zaokružili svoj debitantski istup u kojem su sjajno spojili pop, punk, rock and roll, surf rock, new wave… Marinko KRMPOTIĆ

The Spazzys

Uspjeh albuma doveo je i do rasta zanimanja za The Spazzys, prvi band Lucy Spazzy u kojem je uz nju i njenu sestru Kat (gitara) svirala bubnjarka Alice McNamara koja se, u skladu s uzorima iz grupe Ramones, preimenovala u Ally Spazzy. Obradama hitova šezdesetih i autorskim pjesmama na tragu Ramonesa ovaj ženski rock trio iz Melbourna u prvom desetljeću ovog stoljeća osvojio je Australiju, a grupa je s radom stala 2011. godine nakon što je Kat Spazzy završila studij prava i okrenula se tom poslu. Njena sestra Lucy četiri godine kasnije uzela je svoju bas gitaru i krenula prema Londonu…

