Svi koji su pred godinu i pol dana bili oduševljeni albumom »Midwest Farmer’s Daughter«, debitantskim ostvarenjem 33-godišnje country pjevačice Margot Price, iznova imaju razloga za zadovoljstvo jer je životnim nedaćama izudarana kantautorica i drugim studijskim albumom »All American Made«, potvrdila nedvojbenu nadarenost zbog koje je neki nazivaju i »budućnošću country glazbe«.

Price se na novom albumu u većoj mjeri okrenula kritici nesavršenosti američkog društva i teškom položaju žene.

To je najbolje učinila u naslovnoj temi gdje niže stihove kojima kroz spori ritam nokturalne balade na ironičan način govori o negativnostima domovine uključujući i snimke govora nekolicine američkih predsjednika (Nixon, Clinton…) pitajući se dspavaju li oni noću mirno i zaključujući pjesmu posvetom nedavno preminulom heartland rockeru Tomu Pettyju po čijoj je pjesmi »American Girl« i nazvala ovu pjesmu i cijeli album. Opća kritika negativnosti u sjajnoj »Heart of America« prenosi se kroz ritmom nešto bržu priču o siromaštvo za koje su u srcu Amerike krive banke i država da bi potom u tempom razigranijoj »Coicaine Cowboys« ironično kritizirala dvoličnost, a u dojmljivoj »Loner« iznova kroz baladičan country valcer izraz obogaćen u završnom dijelu podlogom klavijatura zaključila kako suvremeno američko društvo već puno godina odgaja ljude da budu usamljenici.

Ponajbolje stihove na ovom albumu Margo Price stvorila je u pjesmama kroz koje govori o nezavidnom položaju žena pri čemu je najkritičnija »Pay Gap« u kojoj, uz sjajno tex-mex ozračje, hrabro tvrdi kako su žene u Americi tretirane poput robova još od 1776. i Deklaracije o nezavisnosti. Ovoj je pjesmi stihovima donekle slična u stilu djevojačkih soul grupa šezdesetih raspjevana »A Little Pain« kroz koju svjedočimo teškom životu žene u američkoj provinciji da bi potom u »Do Right By Me« koristeći blues podlogu ponovila vlastitu životnu priču o odlasku iz siromašnog gradića u srcu Amerike i pokušaju ostvarivanja snova o uspjehu. Autobiografski elementi lako se uočavaju i u skladbama »Wild Woman«, »Nowhere Fast« i »Dont Say It« te pogotovo u odličnoj »Weakness« u kojoj se kroz ritmičnu podlogu preuzetu iz čuvenog rocka and roll hita »Memphis« Chucka Berryja ispričava partneru zbog toga što zna biti teška i konstatirajući kako su »ponekad moje slabosti jače od mene«.

Najbolji trenutak ovog albuma za mnoge će biti zaista izvrsna »Learning to Lose« koju izvodi u društvu s legendarnim Willijem Nelsonom koji idealno odgovara glasom (i životom!) ovoj čistoj himni životnih gubitnika, tako tipičnoj za country autore. Ukratko, s dvanaest novih pjesama Margo Price potvrdila je kako je riječ o iznimnoj autorici koja je na drugom albumu napravila iskorak i u tekstovima i u glazbi koju je proširila van granica country prostora dotaknuvši se bluesa, rhytam and bluesa, rock and rolla, soula, gospela, folk rocka, južnjačkog rocka…

Naravno, bit će i onih koji će reći da sve skupa djeluje nekako umjetno, programatski i odveć feministički te da im je Price bila draža kad je govorila o svom životu i svojim patnjama. No, »All American Made« nedvojbeno je odličan album.

