Nakon preslušavanja petnaestog studijskog albuma američkog sastava Meat Puppets, mlađi slušatelji teško mogu povjerovati da je ovaj bend izvršio velik utjecaj i uzor bio grupama kao što su Nirvana, Soundgarden, Dinosaur Jr. ili Sebadoh. No, istina je.

Sam Kurt Cobain ugostio ih je na kultnom albumu »Nirvana Unplugged« iz 1993. godine, ali je njegova, kao i sklonost ostalih grunge i rock majstora prema »mesnatim lutkama«, temelj imala u ranim radovima grupe koja je počela kao punk sastav i albumima »Meat Puppets II«, »Up on the Sun« i »Too High to Die« ostavila trag u glazbi osamdesetih i početka devedesetih godina prošlog stoljeća.



Povratak članova

Potom su braća Kirkwood, kao temelj banda, mijenjali stilove te dodavali punk žestini elemente country glazbe i psihodelije, a na tom je tragu – i to jako – i »Dusty Notes«, njihov najnoviji album koji su njihovi okorjeli fanovi čekali s velikim nestrpljenjem jer je najavljen povratak bubnjara Derricka Bostroma, a to je uz nazočnost gitarista Curta Kirkwooda i basista Crisa Kirkwooda, značilo da se na okupu prvi put nakon davne 1995. godine našla gotovo originalna postava iz najčuvenijih dana.

No, uz njih na albumu sviraju još i Curtov sin Elmo Kirkwood (gitare, glas) te još bitniji Ron Stabinsky čije su orgulje i ostale klavijature »pojele« agresivnost i od albuma napravili za slušanje iznimno ugodnu cjelinu, posebno za one koji vole tex-mex zvuk i pitku melodioznu glazbu utemeljenu na neobičnom ali vrlo pitkom spokoju country zvuka, psihodelije, americane i čvršćih rock obrazaca.

Dakle, malo od punka na »Dusty Notes« ne može se naći. No, nije to ništa potpuno novo jer su na gotovo svim albumima ovog stoljeća, posebno na »Sewn Together« (2008.) i »Rat Farm« (2013.), »Puppetsi« svirali rukovođeni raskošnim zvukom Hammond B-3 orgulja pa je stoga i cijeli ovaj album puno bliži laid back rocku i ugodnoj ritmičnoj psihodeliji no punk rocku.



Kombinacija žanrova

Nema boljeg primjera za to od naslovne teme koja bi na svakom punk koncertu bila izviždana, vjerojatno i prekinuta, ali bi zato na noge podigla svakog u klasičnom tex-mex baru svojom ritmičnošču i zavodljivom melodioznošćču punom mariachi truba i harmoničica. Potpuno joj je suprotna »Vampyr’s Winged Fantasy« koja spaja prog rock i metal, a između te dvije krajnosti na ovom se zanimljivom albumu našlo još osam pjesama od kojih, primjerice, dojmljiva »Great Awakenig« dovoljno dobro svjedoči o rock temeljima grupe Meat Puppets.

Ništa slabija »Nine Pins« podsjetnik je na njihovu stalnu vezu s country nasljeđem SAD-a, a dokazuje to i uvodna »Warranty« te razigrana obrada »Sea of Heartbreak« Dona Gibsona, dok su »On«, »Unfrozen Memory« i »Outflow« okrenuti njima uvijek dragim elementima psihodelije, a »Nightcap« kroz iznimno višeglasno pjevanje koje budi sjećanje na Simona i Garfunkela lijepo govori o prošlosti kombinirajući rock čvrstinu s nježnošću.



Izdaja fanova

Tematski braća Kirkwood u ovoj fazi svog života najčešće su okrenuta prirodi i isticanju njenih ljepota te naglašavanju potrebe njene zaštite (»Nine Pins«, »On« »Outflow«), okreću se povremeno i analizi vlastitih života i stavova (»Waranty«), ljubavnoj tematici (»Sea of Heartbreak«), prošlosti (»Unfrozen Memory«) ili porukama o otvaranju uma i srca ljepoti i dobroti (»Great Awakening«). Sve u svemu povratak originalne postave grupe Meat Puppets vrijedan je pažnje i sigurno će se dopasti mnogima, mada će biti i onih jako razočaranih koji će vikati – izdaja.

No, godine prolaze, ljudi se mijenjaju pa je i ovo što su braća Kirkwood stvorila odraz onoga kako se osjećaju danas. A to je, potpuno logično, bitno drugačije od žestine koju je ova ekipa iz Arizone izražavala davnih osamdesetih i devedesetih. Te žestine više nema, ali Meat Puppets i dalje su zanimljivi, neobični i originalni.

Bogata diskografija

Američki rock bend Meat Puppets osnovan je početkom 1980. godine u Phoenixu. Uz ostala izdanja objavili su petnaest studijskih albuma: »Meat Puppets«, »Meat Puppets II«, »Up on the Sun«, »Mirage«, »Huevos«, »Monsters«, »Forbidden Places«, »Too High to Die«, »No Joke!«, »Golden Lies«, »Rise to Your Knees«, »Sewn Together«, »Lollipop«, »Rat Farm« i aktualni »Dusty Notes«.

