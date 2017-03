Šestim studijskim radom, odličnim dvostrukim albumom »The Weight Of These Wings« sjajna američka country pjevačica Miranda Lambert uvrstila se u skupinu onih izvođača koji su sve muke, boli, tugu i očaj razvoda braka oplemenili ispovjednim albumom koji im s jedne strane pomaže u savladavanju svih loših posljedica razvoda, a s druge strane obogaćuje im karijeru i širi krug njihovih slušatelja.

Četiri pune godine, od 2011. do 2015., Miranda Lambert i Blake Shelton bili su najpoznatiji američki bračni par country zvijezda, ali je brak, očito, bio daleko od blještavila kakvog su prezentirali mediji. Svega nekoliko mjeseci po razvodu Lambertova je ušla u studio i uz pomoć prijatelja počela raditi na albumu koji je objavljen krajem prošle godine i odmah izazvao pohvale kritičare i odličnu reakciju publike – prvo mjesto na country ljestvici i treće mjesto na Billboard listi albuma svih žanrova.

Snaga i srce

Od dvadeset i četiri pjesme (čak 95 minuta glazbe) najveći dio vezan je uz raskid veze sa Sheltonom, odnosno novu vezu s Andersonom Eastom koji je koautor čak 20 pjesama ovog albuma. Miranda Lambert svoju je glazbenu ispovijed o propalom braku i novoj vezi podijelila u dva dijela (CD-a). Prvi CD nosi naziv »The Nerve« (snaga, hrabrost) i govori o tome kako živjeti i što raditi nakon traumatičnog kraja veze, da bi potom u drugom dijelu »The Heart« (srce) više progovorila o boli i patnji koju je proživjela. Osnovni glazbeni izraz i dalje joj je country, pri čemu se kreće u rasponu od klasičnih balada do rasplesanih honky tonk veselica, ali na trenutke zna u country zvuk ubaciti i elemente gitarističkog rocka, funka, popa, čak i hip hopa, pri čemu to čini vrlo znalački i poštujući sve zakone radiofoničnosti pa i nije čudno što su uz klasične ljubitelje country glazbe ovaj album kupovali i slušali i mnogi drugi.



Prvi dio albuma nosi pozitivnu poruku o tome kako nakon raskida veze, čak i ako je tako težak da završava razvodom, ne treba biti bijesan, ljuti i očajan, već – krenuti dalje. Taj zreli način promišljanja uočljiv je u nizu skladbi koje umjesto o bolu i patnji govore o okretanju životu. Tako odlična uvodna »Runnin’ Just in Case« kroz očigledan utjecaj Edgeovog (U2) načina sviranja gitare promovira putovanje i traženje novih prijatelja kao jedan od načina izlječenja, a tu tipično američku pohvalu lutalaštvu donose potom i country funk (!) »Highway Vagabond«, odlična heartland rock balada »Getaway Driver« te »Covered Wagon«, odlični blues country rock koji je 1971. godine napisao Danny O’Keefe. Druga tema, odnosno lijek za zaborav, je zabava o čemu govore rasplesane i energične »Ugly Lights« i »Vice«, dok duhovita »Pink Sunglasses« odgovor nudi u shoppingu, a još bolja i samoironičnija »We Should Be Friends« o traženju srodne duše za otkvačene zabave.

No, nije sve u tom pokušaju bijega, jer Lambertova nudi i dvije prekrasne ljubavne balade – »Smoking Jacket« i »Pushin’ Time« – u kojima govori kakvog u stvari muškarca želi, poručujući i sadašnjem partneru kako neće uvijek biti lijepo i lako šaljući mu posljednjim stihom zaista rijetko simpatičnu i originalnu ljubavnu poruku – »If it has to end in tears, I hope it’s in 60 years« (Ako i ovo završi sa suzama, nadam se da će to biti tek za 60 godina).

Terapeutska lirika

Naravno, ne bi bilo logično da se nije dotaknula i neuspješnog braka sa Sheltonom o čemu na prvom CD-u govore odlične ispovjedne »You Wouldn’t Know Me« i »Use My Heart« koje su odsvirane i otpjevane u ponajboljoj tradiciji pravih country balada u kojima dominira steel gitara što pjesme čini hitom u svakom honky tonk baru SAD-a. Takvih pjesama drugi dio albuma nudi još više, a ponajbolje su »Things That Break«, »Well-Rested« i srceparajuća »To Learn Her« te neobična »Tin Man« u kojoj se obraća istoimenom limenom lutku iz romana »Čarobnjak iz Oza« i kaže mu kako je, u stvari, sretan jer nema srce. Uz ovu ispovjednu liriku koja svakako djeluje terapeutski, Lambertova se u znatnom dijelu pjesama drugog dijela albuma okrenula i svom teksaškom zavičaju opjevavši cijeli Jug u sjajnoj »Good Ol’ Days«, zahvalivši brojnim country prethodnicima u dojmljivoj »Keeper of the Flame«, poigravši se protestnim pjesmama u honky tonk razigranoj »For the Birds«, spojivši soul i gospel u »Dear Old Sun«, odnosno country i pop u izvrsnoj »Tomboy« o mladoj južnjačkoj djevojci koju je otac želio odgojiti u klasičnu Southern Belle, ali je ona više voljela biti nestašna i bliža muškim načinima zabave. Za sam kraj Miranda Lambert ostavlja pravu poslasticu – »I’ve Got Wheels« po mnogočemu je ključna pjesma albuma jer na izuzetno dojmljiv način govori o ljubavi jer je baš ljubav ono što joj daje snagu u trenucima kad joj krila (život) postaju preteška.



Nedvojbeno, country cura iz Teksasa napravila je odličan album koji će slušati i oni koji nisu baš za country, ploču koja govori o bolnom kraju veze, ali i o tome kako to preživjeti i nastaviti dalje. »The Weight of These Wings« sjajan je ispovjedni album koji nadilazi granice žanra.

