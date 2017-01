Trent Reznor, alfa i omega kultnog industrial rock sastava Nine Inch Nails, nedvojbeno zna kako privući pažnju javnosti.

Naime, nakon što je na samom kraju prošle godine nestrpljive fanove gladne nove glazbe darivao EP-om »Not the Actual Events« na kojem se nalazi pet novih pjesama, početkom ove godine krenuo je u objavljivanje prethodnih albuma sastava opredijelivši se najprije za one najčuvenije – EP »Broken« (1992.), »The Downward Spiral« (1994.) i »The Fragile« (1999.), a u tijeku 2017. godine uslijedit će i »With Teeth« (2005.), »Year Zero« (2007.) i »The Slip« (2008.). Znači li ova poplava reizdanja i pet novih pjesama sa spomenutog EP-a i najavu dodatnog novog materijala, tek ćemo vidjeti, ali da su Nine Inch Nails grupa čiji je rad na početku nove godine najuočljiviji – nedvojbeno je.

Ništa revolucionarno

Naravno, čast reizdanjima, ali većinu zanima što je to novo ponudio Reznor u suradnji s dugogodišnjim suradnikom, kompozitorom Atticusom Rossom s kojim je posljednjih godina bilježio i odličnu suradnju na filmskoj glazbi za hitove kao što su bili prošlogodišnji »Before the Flood« i »Patriots Day«. Fanovi Nine Inch Nailsa svakako će biti zadovoljni jer je kroz pet pjesama, odnosno 21 minute ovog minialbuma Reznor ponudio mogućnost prisjećanja na ranije radove, stvorivši za ovu grupu tipičnu cjelinu koja ne najavljuje i ne nudi ništa revolucionarno, ali nedvojbeno zadovoljava do sada postavljene kriterije. Tako će oni skloniji žestokom zvuku grupe biti oduševljeni uvodnom »Branches/Bones« koja po uzoru na početke rada sastava jako dobro spaja elektroniku i punk zvuk koji ipak dominira ovom košmarnom žesticom da bi potom u »Dear World« motivi otuđenosti, izgubljenosti i dehumanizacije bili iskazani ipak s malo previše popu bliske elektronike što baš neće leći ortodoksnim fanovima. No, zato će oni itekako uživati u mračnoj i horror ozračja i teksta punoj »She’s Gone Away« koju bi rado otpjevao i Marylin Manson, a Reznor je za prateću pjevačicu u ovoj pjesmi odabrao vlastitu suprugu Mariqueen Maandig. »The Idea of You« najbolji je trenutak ovog EP-a i nudi vrlo dobru kombinaciju industrijskog i alter rocka, a odlično bubnjeve svira Dave Grohl, uz vrlo dobar tekst o gubitku osobnosti u suvremenom svijetu čija je stvarnost vrlo često samo privid i fikcija koju nude mediji i suvremena digitalna tehnologija. Za kraj Reznor i Ross nude nastavak tog agresivnog ritma u dojmljivoj »Burning Bright (Field on Fire)« u kojoj im u još jednoj priči o izgubljenosti, samoći i mržnji vrlo dobrim gitarističkim rifovima i solažama pomaže Dave Navarro, gitarist kultnih Jane’s Addiction.

Ispitivanje publike

Gledano u cjelini »Not the Actual Events« djeluje kao neka manja vježba, svojevrsno ispitivanje stanja i interesa publike kojoj od 2013. godine nisu dali novog materijala pa sada nastoje provjeriti ima li zanimanja za njihov daljnji rad. Uz to, dojam je da Reznor ima još aduta koje mora predstaviti pa neće biti iznenađenje pojavi li se ove godine, uz već najavljena reizdanja svih albuma osim pretposljednjeg, i potpuno novi album koji će potvrditi da je ovaj minialbum bio samo uvod.

