Dvije godine nakon uspješnog debi albuma »The Lion From Planet Rotar« liburnijski majstori downtempo elektronike okupljeni u sastavu i projektu North Coast Vibes objavit će krajem ovog mjeseca novi album pod nazivom »Artside the Beat«.

U zamalo punih sat vremena nove glazbe NCV ostali su vjerni fuziji lakših elektronskih ritmova s akustičnim i elektronskim instrumentima stvarajući ambijentalnu (lounge, chill, downtempo) glazbu koja od slušatelja traži opuštanje, poniranje u vlastite svjetove duha i emocija, relaksaciju…

Mali biseri

Slično kao i na prvijencu i ovog su puta stvorili sedam novih skladbi pojačavši ih ovog puta s dva remixa, a ostali su vjerni i običaju da nazivima pjesama i njihovim tekstovima (bolje reći kratkim iskazima koji su u funkciji glazbe) »putuju« svijetom pa tako u »A Day in Opatija« čujemo japanski, »Madge feat. Below Bangkok & Green Buddha« nudi engleski s američkim naglaskom, a u remixu »Best Intentions« prevladava njemački. A glazba je mahom ugodna i opuštajuća. Uvodna »Recon« najavljuje kako će jedan od bitnih instrumenata biti saksofon da bi potom »A Day In Opatija« uz gostovanje Yujia uz snažni i dominatni bas ponudio dašak Dalekog istoka, dok čisto instrumentalna verzija »Best Intentions« kombinira jazzy raspoloženje s funky dodirima i opet sjajnim saksofonom što se u konačnici pretvara u pravi mali elektronski biser.

Pod nazivom »Madge feat. Below Bangkok & Green Buddha« krije se susret s Orijentom i latino gitarama, a »Stay Sharp« pliva u svemiru psihodelije uokvirena saksofonom i klavijaturama. Uz ponavljanje « I Believe in Tendreness« skladba »Tenderness« predstavlja Aleksandru u jazzy raspoloženju, idealnom za kasne noćne sate kad nije dobro zaspati, ali nije baš ni vrijeme za ples. U odličnoj »Soul Time« ne treba pojašnjavati koji su im glazbeni okviri uz napomenu da uz harmoničnu podlogu klavijatura bitnu ulogu imaju i gitare, a za kraj NVC uz pomoć Christine sele nas na plesni podij s »Best Intentions« pri čemu nimalo ne smeta što nam nešto pojašnjava na njemačkom jeziku jer saks i dalje fino plete, a dominatni bas osigurava lagani ugodni plesni ritam uz kojeg se, onako neobavezno, baš kako to Christine čini, može i pričati. I tek što završi ta »špreha« na njemačkom, kreće opet japanski pri čemu Yuji ovog puta suradnika ima u Niku koji je napravio Sea Cloud Remix pjesme »A Day In Opatija« koja je, kao i u slučaju Christine, više vezana uz plesni podij nego uz chillanje.

Adriatic lounge

Nedvojbeno, »Artside The Beat« pokušaj je nastavka stvaranja adriatic lounge izraza kojemu su cilj, kako NCV i sami tvrde, relaksirajuće harmonije i melodije te, zašto ne, malo plesa. Pri svemu tome na umu treba imati da u stvaranju svojih pjesama North Cost Vibes ne koriste postupke sampliranja već teže svirci i stvaranju uživo. Da to dobro rade i da pri tome itekako uživaju potvrda je i ovaj njihov drugi album koji će za ljubitelje ove vrste glazbe, isto kao i za same članove grupe, biti prilika za uživanje. Zato – opustite se i uživajte uz North Coast Vibe i dobru vibru Kvarnera i sjevernog Jadrana.

