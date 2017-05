Iako iza sebe ima već popriličnu diskografsku ostavštinu, američka kantautorica Pieta Brown tek je ove godine privukla pažnju šire javnosti sedmim studijskim albumom »Postcards«.

Naime, Brown je odlučila napraviti demo snimke deset novih pjesama, poslati ih autorima i glazbenicima koje cijeni i zamoliti ih da preslušaju te, ako žele, dadu svoj doprinos. Vrlo brzo se ispostavilo da su odaslani stihovi i glazba naišli na pozitivan odjek pa se uskoro Pieta Brown zatekla pred deset pjesama koje su joj razni autori vratili obogaćene njihovim radom! Tako je nastao album »Postcards«.

Život na cesti

Tematsku okosnicu albuma odredio je način na koji su pjesme stvarane, a sve su napisane tijekom prošlogodišnje američke turneje. Po završetku nastupa u hotelima je pisala stihove i u pratnji supruga, gitarista Boa Ramseyja slagala melodije. Većina pjesama stoga i govori o životu na cesti i putovanjima, a u nizu njih uočljiva je i čežnja za ljubavlju i smirenjem. Nježni americana folk koktel otvara prozračna i vrlo ugodna »In the Light« u kojoj joj dodir s klasičnim country zvukom osigurava gostovanje grupe Calexico.

»Rosine« u kojoj gostuje Bon Iverov saksofonist Mike Lewis uspješna je glazbena improvizacija u kojoj oko klasičnog folk izraza veže jazz i funky dodire da bi se u vrlo dobroj »Once Again« uz Davida Mansfielda približila svakom ljubitelju country zvuka dragim slide gitarama. »How Soon« s lijepo izraženom ljubavnom čežnjom svojom je melodioznošću potencijalni radijski hit za što je zaslužan i Mason Jannings, kako svojim glasom, tako i dobrim korištenjem udaraljki. »Stret Tracker« nudi najčuvenije gostovanje jer u priči o zadovoljstvu životom na ulicama svoga grada Brown svojom briljantnom i prepoznatljivom gitarom pomaže legendarni ex Dire Stratis gitarist Mark Knopfler, dok u »Stopped My Horse« Carrie Rodriguez violinom, a Pieta Brown banjom te zajedničkim raspjevanim glasovima stvaraju pjesmu koja je najbliža klasičnom starom country zvuku. Izvrsna »Station Blues« pravi je blues u čijoj izvedbi pomaže bubnjar Chad Cromwell iz pratećeg sastava Neila Youga, mada pjesma više od bilo koje Youngove podsjeća na Rolling Stones country blues fazu i album »Let It Bleed«.

»Take Me Home« još je jedan folk trenutak koji kao da je izašao iz klasične country pjesmarice, a slična joj je i »On Your Way« u kojoj joj pomaže Eric Heywood koji je radio u grupoma Son Volt i The Pretenders. Za kraj ostavlja odličnu »All the Roads« koju izvodi uz indie folk trio The Pines pjevajući baš o tome kako putuje iz grada u grad, iz hotela u hotel.

Ujednačena cjelina

Unatoč tome što je u izradu bilo uključeno deset različitih gostiju, album djeluje ujednačeno i cjelovito za što je najzaslužniji akustični folk pristup koji je okvir svake pjesme i na koji su potom njeni gosti dodavali svoj doprinos, a toj ujednačenosti svakako je pripomogla i činjenica da je Pieta Brown točno znala kome šalje koju pjesmu, odnosno kakvu suradnju očekuje od, primjerice, Marka Knopflera kojem je poslala pjesmu »Street Tracker«. Konačan rezultat je album za folk i country sladokusce, kao i sve koji u glazbi vole prevlast akustičnih gitara te oslanjanje na glazbenu tradiciju SAD-a. Nedvojbeno, glazbene »razglednice« Piete Brown nastale na njenim putovanjima Amerikom među najugodnijim su glazbenim iznenađenjima prvog dijela ove godine, a iskrenošću, spontanošću i svježinom zasigurno će i ostati jedan od albuma po kojima će se pamtiti ova godina.

Vrhunac brojnih suradnji

Pieta Brown kći je pjevača i tekstopisca Grega Browna koji je i najzaslužniji za njeno okretanje folk glazbi. Debi album s tadašnjim suradnikom, a danas suprugom Boom Ramseyem objavila je 2002. godine, a iako nikad nije ostvarila veći komercijalni uspjeh, njeni albumi dobivali su visoke ocjene glazbene kritike i bili cijenjeni od strane ljubitelja folk glazbe zbog čega je do danas Pieta Brown ostvarila suradnju s nizom poznatih folk izvođača (Mark Knopfler, JJ Cale, Emmylou Harris, Richard Thompson, Ani DiFranco, Calexico, Neko Case, Mason Jennings…). Album »Postcards« vrhunac je tih suradnji.

