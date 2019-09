Čak 17 pjesama te više od 74 minute glazbe na svom je jedanaestom studijskom albumu američka pjevačica Sheryl Crow podarila slušateljima, a temeljni razlog ovoj obilnosti je činjenica da je, kako je sama istaknula, »Threads« njen posljednji studijski album.

To ne znači, rekla je, potpuni kraj jer će još biti turneja, EP-ja te singl i videouradaka, ali albuma – ne. Šteta, jer žena koja nas je počela oduševljavati još sredinom devedesetih godina, ima i četvrt stoljeća kasnije snage i znanja napraviti jako dobar album što »Threads« svakako jest, djelomično i zbog zaista zvjezdanih gostiju čijim je odabirom Sheryl Crow »prošarala« poviješću rock glazbe obuhvativši razdoblje od šezdesetih godina prošlog stoljeća pa do današnjice!

Tako je uvodna »Prove You Wrong« zanosni plesni country kroz koji upoznajemo djevojku kojoj dečko prijeti kako će je napustiti i kako mu je dosta, a ona je uvjerena kako neće trebati puno da promijeni njegovu odluku – samo će se lijepo obući, obuti cipele s visokom petom – pa ti pričaj o odlasku. Jednostavnu erotsku pjesmu Crow izvodi uz pomoć legendarne Stevie Nicks i mlade Maren Morris, a u »Live Wire«, čvrstoj blues pjesmi o sudbinskoj ljubavi, pomažu joj blues dama Bonnie Raitt i soul kraljica Mavis Staples. »Tell Me When It’s Over« bluesom je obojena pjesma o nužnosti prekida veze koju je ne samno izvela, već i napisala s Chrisom Stapletonom, a u »Story of Everything« kritici su izvrgnuti rasizam i loša socijalna politika pri čemu joj pomažu reper Chuck D i gitarist Gary Clark Jr. pa ova šestominutna priča o svemu nosi u sebi podosta suvremenog zvuka oplemenjenog funky i blues dodirima Clarkove gitare.

Zvjezdani gosti

»Beware of Darkness«, prekrasna balada Georgea Harrisona s albuma »All Thingd Muist Pass« iz 1970. godine, obogaćena je divnom gitarom Erica Claptona te vokalnim doprinosom takvih veličina kao što su Sting i Brandi Carlile, dok je »Redemption Day«, jedan od vrhunaca albuma, pjesma s njenog istoimenog drugog albumu objavljenog 1996. godine i na njoj gostuje veličanstveni Johnny Cash čiji duboki glas sam po sebi nosi poruku u ovoj pjesmi koja, utemeljena na biblijskim motivima, upozorava na preveliku količinu zla kojom je obilježeno suvremeno društvo. »Cross Creek Road« je folk balada o životu kao putovanju u kojoj joj pomažu Lukas Nelson i Neil Young, a za vinilno izdanje ulogu pomagačice ima Margo Price. U »Everything Is Broken«, obradi Dylanove pjesme s albuma »Oh, Mercy« iz 1989. godine, pomaže joj country majstor Jason Isbell koji izvedbi i zvuku svoje gitare daje nužno potrebne čvrste blues rock okvire kako bi što uspješnije zajedno propovorili o svijetu u kojem je ama baš sve – slomljeno. U »The Worst«, ljubavnoj baladi Rolling Stonesa s albuma »Woodo Lounge«, Sheryl Crow poigrava se s autorom, a to je kultni Keith Richards koji joj pomaže gitarom i glasom, a ona mu, promijenivši originalni tekst pjesme i izvodeći je sa ženskog stajališta, pjeva o tome kako ona ipak nije cura za njega. »Lonely Alone« izvrsna je balada o susretu dvoje ljubavnih gubitnika u kojoj joj pomaže country bard Willie Nelson pa zajedno stvaraju jedan od najdojmljivijih trenutaka albuma, sentimentalnu baladu prošaranu dodirima jazza.

Lijepo i poučno

U »Border Lord« pomaže joj autor te pjesme Kris Kristofferson, a u »Still the Good Old Days« kroz funky-rock žesticu slušamo Joe Walsha, nekadašnjeg gitarista grupe Eagles, da bi u »Wouldn’t Want to Be like You« kritici bilo izloženo potrošačko društvo i opsjednutost novcem, a suvremene trip hop, electro i r’n’b okvire svakako je odredila i činjenica da joj u izvedbi pomaže kod kritičara omiljena St. Vincent. »Don’t« je vrlo dobra soul pjesma u kojoj uz pomoć indie pop grupe Lucius pjeva o potrebi prestanka s lažima jer iza slatkih riječi više nema iskrenih osjećaja, dok je divna »Nobody’s Perfect«, akustična americana country balada izvedena u suradnji s veličanstvenom Emmylou Harris, a »Flying Blind« nudi suradnju s Jamesom Taylorom s kojim zajednički promišlja o smislu života, da bi u završvnoj »For the Sake of Love« taj refleksivni pristup produbila uz country pjevača Vincea Gilla zaključujući kako u današnjem svijetu puno bolje prolaze oni bezosjećajni, ali njih dvoje uspkos tome biraju ljubav i osjećaje. Lijepo i starinski poučno za kraj vrlo dobrog albuma koji uz zvjezdane goste nudi i itekako prepoznatljiv doprinos americana princeze Sheryl Crow pa je zaista šteta ako ovo bude posljednji album.

Možda se Sheryl Suzanne Crow (rođena 1962. godine) predomisli!?

