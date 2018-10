To što sastavi kakav je zagrebački Šumski u 27 godina postojanja imaju svega pet objavljenih albuma i nisu, nažalost, odviše poznati u široj javnosti, najbolje govori o nezavidnom položaju onog dijela domaće rock scene koju čine autori i grupe kojima je stalo kroz glazbu ne prvenstveno zabaviti, već zauzeti i iznijeti stav te kroz izvedbu koja uz neosporno umijeće korištenja glazbenih instrumenata upućuje i na kreativnost, ostvariti i umjetnički pristup.

Sve to Šumski ima pa će i u njihovom novom albumu uživati svi koji od glazbe traže nešto više od zabave.

Iako naziv grupe upućuje na gorštačko podrijetlo, Šumski dolaze iz Zagreba, a odabirom imena kako su odavno sami ustvrdili, željeli su »žanrovski« odrediti svoju glazbu koja je spoj najrazličitijih stilova (latino, afro, kraut, new wave, avant-pop, prog-rock…) zbog čega svoj poseban zvuk i nazivaju šumskim zvukom.

Kompleksne melodije

To pak konkretno znači da u svakoj pjesmi hrabro kombiniraju i dodiruju različite izraze uspijevajući, bez obzira na sve opasnosti tog art i eksperimentalnog pristupa, ostati u vodama slušljivosti te, uz to, privući i tekstovima u kojima je očit crnohumorni te povremeno i kritički pristup stvarnosti. Uočljivo je to i na njihovom novom albumu koji su radili i plasirali na tržište pod krilaticom »Za depresivno vrijeme – veseli depresivni hitovi!«. Ono što kroz svoju glazbu nastoje uobličiti u vlastiti umjetnički izraz za grupu Šumski je njihova svakodnevica, od društvenih okvira i stvarnosti pa do položaja pojedinca, već zrelog čovjeka, u tim okvirima. A taj položaj daleko je od bajnog i sjajnog o čemu odlično govori najduža (7,34) i najkompleksnija skladba albuma, naslovna »Ostrvo ledenog kita« u kojoj uz korištenje različitih izraza pojačanih elementima psihodelije slušamo, kroz blago horror ozračje, o mraku svakodnevice najuspješnije izraženom kroz stih »kud god da kreneš, iza tebe sjena/pobjeći joj nećeš ni za tren«.

Isti taj negativno osjećaj, unatoč puno vedrijoj glazbenoj slici, slušamo u sjajnoj novovalnoj »Tajno znanje« s pričom o nekome kome se »omča steže« da bi potom u jednom od najboljih trenutaka albuma, pjesmi »Prijatelji se sele na selo«, stihovima o odlascima »jer je voda došla do grla« iznesen i prikaz suvremene hrvatske stvarnosti u kojoj mnogi »bježe od mraka«. Još je depresivnija i teža »Zidovi« u kojoj vlada mučna kafkijanska atmosfera opće prijetnje iskazana između ostalog i stihom »zaudara na fašizam«.

Životne teme

Kako se pojedinac u toj stvarnosti može osjećati, Martin Juraga progovara u odličnoj »Jednoga dana« koja kroz dodire sa svijetom latino zvuka nudi priču o osamljenosti i izgubljenosti (»Jednoga dana, stranac u ogledalu te gleda«) da bi to otuđenje vrhunac doživjelo u izuzetnoj »Pravi izlaz« koja ugodnom calipso glazbom (tu se poštuje krilatica o »veselim depresivnim hitovima«) ne daje naslutiti mračan poetski završetak kojim nas »šumari« daruju u zadnjem stihu poručujući kako je pravi izlaz za nas – eutanazija! Depresivnoj slici ne pomažu ni godine koje sve više prolaze o čemu Juraga progovara u vinjetu o starosti nazvanoj »Djedica«, ali još bolje i uspješnije u sjajnoj završnoj »Duh mladih na verandi« gdje usporedbom svojeg stanja i života mladih kojemu svjedoči iznosi gorke zaključke poput »Fali mi sna, fali mi snage, fali mi mir, stojim sa strane i osluškujem zvuke s naše verande«. Dodajmo i duhovitu pjesmu »Melankolija« u kojoj ironično »prozivaju« melankoliju tako što jarećim glasom pjevaju naslov pjesme ismijavajući stupidna pravila suvremenog društva (»Zašto sve mora da bude cool, zašto sve mora da bude hit«) čime su proširili pristup i stav temama koje obrađuju te u cjelini pokazali kako je šteta što što ih ponajbolje poznaje tek publika koja prati hrvatsku (pa i šire) alternativnu rock scenu.

Od kazete do CD-a

Grupu Šumski 1991. su osnovali Kornel Šeper i Marin Juraga. Iza njih su četiri albuma – »Lov na vile« i »Safari«, objavljeni su na kazetama tijekom devedesetih, a u CD obliku su se pojavili »Baba spava« (2000.) i »Ronioci« (2003). Tijekom 2017. i ove godine radili su i dovršili i peti studijski rad, album »Ostrvo ledenog kita«.

