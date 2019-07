Stari rock živjet će sve dok bude mladih ljubitelja rock zvuka poput vankuverskog rock sastava The Bad Beats čiji drugi studijski album nazvan »Off the Hook« bez ikakvog prvog slušanja može kupiti svatko tko voli garažni rock šezdesetih, osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća.

Naime, to što su vremenski više od pola stoljeća udaljeni od niza svojih uzora, nimalo nije smetalo kanadskim rockerima da stvore sjajan retro album kojim su pionirske dane garažnog rocka oživjeli ne samo obradama nekih starih pjesama i stvaranjem svojih pjesama po uzoru na te »starinske«, već su i album snimili u monoverziji tipičnoj za šezdesete! Naravno, u doba današnje digitalne revolucije mnogima će to izgledati smiješno, nekima čak i glupo, no baš zahvaljujući tom potezu, pjevač i tekstopisac Cam Alexander te gitarist Adam Payne kao autor glazbe uspješno su, uz doprinos ostatka banda, navukli patinu prošlosti na ovaj album sastavljen od dvanaest pjesama.

Odlične autorske pjesme

Naslovna »Off The Hook« obrada je pjesme Rolling Stonesa o bezuspješnim pokušajima mladića da na telefon nazove djevojku. Odgovora nema jer je ona, očigledno, slušalicu podigla s aparata pa je kontakt nemoguć. Riječ je o manje poznatoj skladbi Stonesa s njihovog samo za američko tržište 1965. godine objavljenog albuma »The Rolling Stones, Now!«, a The Bad Beats obradili su je u pravom pub rock stilu pa uz Stonese itekako »vuku« i na grupu Dr. Feelgod.

Odlična je i obrada »Inside Looking Out«, pjesme grupe The Animals iz 1966. godine. Priči o životu zatvorenika kanadski su rockeri iz okvira Delta bluesa preselili na garažni rock stvorivši moćnu rock himnu s puno energije, ali ne toliko koliko nudi izvrsna »Ain’t No Friend Of Mine«, obrada vrlo gnjevne pjesme kojom je 1967. godine američki sastav Sparkles imao uspjeh. No, mnogima će najbolja obrada biti završna »Waiting Around To Die« preuzeta s debitantskog albuma »For the Sake of the Song« koji je 1968. godine objavio kultni country i folk odmetnik Townes Van Zandt. Još jednu gorku priču o gubitniku koji nakon rastave roditelja kreće tamnom stranom života i završava u zatvoru The Bad Beats, zaogrnuli su plaštom glazbe koja podsjeća na »The House of The Rising Sun« grupe Animals, ali je u njihovoj izvedbi čvrsta i moćna kakva prava rock balada i mora biti.

Ništa slabiji The Bad Bearts nisu ni u vlastitim pjesmama. Odlična uvodna »What You Tryin’ To Say« kroz a la Kinks, Stones i Animals zvuk šezdesetih govori o onim ljudima koji površno ocjenjuju sve oko sebe. »Don’t Mean Nothin’« prava je punk žestica s porukom da ništa osim života sada i ovdje nije važno. »Too Bad« raspojasani je rhytm and blues s usnom »a la Rolling Stones« harmoničicom u pjesmi o ljubavnom porazu, a u »The Way It Is« uz poruku kako stvari u životu ne idu baš kako si čovjek zamisli i zaželi, iznova uspijevaju blues Delte pretočiti u garažni rock.

Uskoro u Europi

»Friday Night« s elementima snimke uživo idealna je pjesma za razbijački početak vikenda, a »Come Back Home« vrlo uspješno iskazuje bijes i gnjev muškarca kojeg je žena ostavila s djecom pa joj prijeteći poručuje da se vrati doma. Završna »Can’t Understand«, s pričom o nemogućnsti komunikacije među ljudima jer se ne slušaju dovoljno, listu utjecaja širi i na grupe kao što su The Who ili Ramones, a dodamo li svemu i jedini instrumental na albumu, temu »Gooseback Machine«, onda je sve skupa skladna i bučna, ali melodiozna garage rock priča koja se dopasti mora i starim i tek novostasalim rockerima.

Kroz monosnimanje stvorene gitarističke solaže, zvuk usne harmonike i baražnu vatru ritam sekcije te odličan glas Cama Alexandra, The Bad Beats uspješno pokazuju slušatelju kako je to zvučao garažni rock u svojim počecima, a to znači sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Zaista, The Bad Beats djeluju kao da su na kraj druge decenije 21. stoljeća pristigli ravno iz sredine šezdesetih godina prošlog stoljeća, a da njihov retro zvuk ima sve više ljubitelja i izvan rodnog im Vancouvera, pokazuje i podatak da ove jeseni prvi put stižu u Europu. Prvi će koncert imati u Kölnu 28. listopada, a potom ih očekuje još nekoliko nastupa u Španjolskoj.

