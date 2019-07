»The Devil You Know«, šesti studijski album američkog punk garage rock benda The Coathangers još je jedna potvrda da i cure itekako mogu prašiti rock.

Grupu iz Atlante čine pjevačica i gitaristica Julia Kugel-Montoya (Crook Kid Coathanger), basistica Meredith Franco (Minnie Coathanger) te pjevačica i bubnjarica Stephanie Luke (Rusty Coathanger). Iako su po umjetničkim imenima slijedile običaj koji su još krajem 70-ih osmislili Ramonesi, ove cure s Juga SAD-a još su žešće te kritičnije i društveno angažiranije od slavnih prethodnika. Vidi se to i po odabiru imena grupe (odnosno umjetničkog prezimena svake članice) kojim se u američkom engleskom označava opasni postupak samostalnog pobačaja iglom ili nekim sličnim oruđem.

Shodno imenu cure su vrlo žestoke, agresivne i bez dlake na jeziku, a naravno da takvom opredjeljenju odgovara isključivo žestoka glazba čije korijene cure iz Atlante baštine u rasponu od britanskog i američkog punka i new wavea sedamdesetih pa do punk i alt rock žestine devedesetih. Konačan rezultat je žestoka i gnjevna glazba uobličena u trominutne pjesme koje usprkos svoj britkosti uspijevaju ostati dovoljno melodiozne i ritmične da privuku pažnju slušatelja kojima je najpametnije na ovu glazbu plesati i skakati jer količina stvorene energije zahtijeva baš to. Gnjev i žestina proizlaze iz nezadovoljstva svijetom u kojem se živi pa tako u garage punkom obojenoj »5 Farms« pjevaju protiv negativnosti surovog kapitalizma, a »Hey Buddy« usmjerena je protiv homofobije i nametanja religijskih stavova.

Brzometna i duhovita »Stasher« kroz gotovo pa dječji način pjevanja ismijava potrošačko društvo i sklonost materijalizmu, završna i jedina spora pjesma albuma »Lithium« direktno govori o opasnosti od narkotika kroz jednostavne, a tako efektne i istinite stihove koji glase »One pill, two pill – you’re my new thrill.«. Vrhunac albuma nedvojbeno je čista punk žestica »F the NRA« kroz koju se direktno, žestoko i duhovito (u jednom trenutke cure ekipi iz NRA poručuju – suck my dick!) napada poznata američka udruga ljubitelja oružja (National Riffle Association) koja se, usprkos svim tragedijama, uporno bori za pravo Amerikanaca o nošenju oružja.

The Coathangers znaju progovoriti i o nezavidnom položaju žene nepravedno svedene tek na puki seksualni objekt (»Bimbo«), zna im se zalomiti i gotovo pa ljubavna pjesma (»Memories«), ali najbolje su kad žestoko praše ili pak kroz sporiji, ali itekako prijeteći i moćan ritam kroz »Crimson Telephone« govore o nasilju koje vlada posvuda.

Nedvojbeno, »The Devil You Know« odličan je punk album obojen tipičnom ženskom razjarenošću zbog prevelikog broja negativnosti, a upravo to daje mu šarm i privlačnost koji bi mogli privući i publiku koja nije usko vezana uz garage, punk i alt rock izraz.

