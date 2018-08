Nakon pred dvije godine objavljenog vrlo dobrog povratničkog albuma »Paging Mr. Proust« američki alt country rock sastav The Jayhawks iznova oduševljava svoje fanove nizom sjajnih pjesama na albumu tako tipično američkog naziva – »Back Roads and Abandoned Motels«.

Štoviše, onim starim fanovima ovaj će album biti još draži, ponajprije stoga jer je »Paging Mr. Proust« ipak bio mali otklon od tipičnog zvuka ovog sastava, a novi album predstavlja povratak na staro, a to znači puno nježnih i melodioznih pjesma koje uporište imaju u country temeljima, ali itekako koriste i ostale američke glazbene idiome stvarajući ozračje zbog koje ih i vole brojni ljubitelji americane.

Lourisove obrade

Najzaslužniji za stvaranje desetog studijskog albuma nedvojbeno je gitarist, tekstopisac i pjevač Gary Louris koji je predložio, a ostali prihvatili, da obrade devet njegovih pjesama koje je on prethodnih godina napravio za neke druge izvođače. Svemu tome dodane su dvije nove pjesme i u svega dva višesatna boravka u Flowers studijima u Minneapolisu, stvoren je novi šarmantni Jayhawks album. Uvodna »Come Cryin’ to Me« predstavlja jedan od novih aduta grupe – pijanisticu Karen Grotberg koja je ovom prigodom sjajno otpjevala country soul baladu poznatu u izvedbi Natalie Maines iz grupe Dixie Chicks, a da je Louris nije slučajno odabrao pokazuje i u izvedbi brže i energičnije, ali opet ljubavi okrenute »El Dorado« napisane pred nekoliko godina za Carrie Rodrigez. No, tu nije kraj vokalnom doprinosu ostalih članova grupe. Naime, u odličnoj »Gonna Be a Darkness«, prekrasnoj folk baladi o smrti znanoj iz TV serije »True Blood« u izvedbi Jakoba Dylana, briljira bubnjar Tim O’Reagan kojeg potom čujemo i u isto tako nježnoj i emocija punoj »Long Time Ago« gdje iznova dokazuje kako nije dobar samo s bubnjarskim palicama.

Uz uspješnu podjelu vokalnih zadaća, Louris je dobar posao napravio i pri izboru pjesama pri čemu, očigledno, najviše cijeni način na koji su njegove pjesme obrađivale Dixie Chicks. Uz uvodnu koju izvodi Natalie Maines, jedna od članica te grupe, tu su još i odlična balada »Everybody Knows« s čuvenog Grammy nagradom ovjenčanog Dixie Chicks albuma »Taking the Long Way« iz 2006. godine, kao i isto tako iznimno dojmljiva »Bitter End«, himnična i melodiozna country balada o oproštajima. U »Backwards Women« pisanu za grupu Wild Feathers podsjećaju na ostavštinu grupe The Eagles što se osjeti i u znatno nježnijoj »Bird Never Flies«, dok su u »Need You Tonight« koju je prvi izveo Scott Thomas jako romantični i nježni.

Prepoznatljiv zvuk

Da sve ne ostane samo na obradama već poznatih Lourisovih pjesama za kraj su ostavljene dvije potpuno nove – »Carry You to Safety« klasična je Lourisova ljubavna balada s puno akustičnih gitara i piana, dok je završna, pomalo komorna i na dominaciji piana utemeljena »Leaving Detroit« još jedna gorka ljubavna. Iako će biti onih koji će reći kako ovo nije pravi studijski The Jayhawks album, nedvojbeno je kako se iz svake pjesme čuje prepoznatljiv zvuk sastava koji od osnutka (1985.) uspješno briše granice između različitih glazbenih izraza stvarajući glazbu punu harmonija i melodioznosti. »Nismo se osjećali kao da radimo obrade«, kaže u promo videu Gary Louris, dodajući kako su se u svakom trenutku osjećali kao da je riječ o njihovim pjesmama. Sad to zaista i jesu njihove pjesme, a »Back Roads and Abandoned Motels« je sasvim dobar americana album.

