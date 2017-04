Tex-mex latino majstori iz floridskog sastava The Mavericks svojim će devetim studijskim radom, albumom »Brand New Day«, oduševiti svoju plesnu i fešti sklonu brojnu sljedbu.

Iako nazivom album najavljuje nešto novo, u osnovi su Raul Malo i društvo odigrali još jednom na provjereni recept i ponudili kolekciju od deset novih pjesama (38 minuta) kojima nastoje i uspijevaju dokazati kako se vrhunski snalaze u različitim glazbenim izrazima koje uvijek uobličuju u što melodiozniji i plesniji ritam. Jasno je to već od zarazno plesne uvodne »Rolling Along« u kojoj po uzoru na Elvisa Presleya znalački spajaju country, tex mex, rockabilly i belcanto, a po tom će obrascu spajanja različitih zvukovlja raditi i u svim ostalim pjesmama.

Pri tome će uz »Rolling Away« plesno ludilo dostojno vrhunskih tex mex fiesta svakako izazvati još i bolja »Ride with Me« koja kroz tekst govori o njihovim otkačenim koncertima i zbivanjima prije i nakon njih, a ritmom je vrlo slična njihovom megahitu iz 2015. godine, pjesmi »Back In Your Arms Again«, što znači da će biti veliki koncertni i radijski hit.

Latino ritmovi

Oni skloniji plesu uz latino ritmove uživat će uz »Easy as It Seems« i »Damned (If You Do)« u kojoj je, bar na početku, i podosta rock gitara, a za nježnije trenutke idealne su i »I Think of You« te posebno »I Will Be Yours« divna belcanto balada u kojoj ritmom i ozračjem Raul Malo zaista podsjeća na svog velikog uzora Roya Orbisona čiji je, po mnogima, upravo Malo jedini dosljedan nasljednik. Najemocionalniji trenutak albuma zasigurno je divna americana balada »I Wish You Well« posvećena sjećanju na prošle godine preminulog Malovog oca kojem kroz dojmljive stihove želi sve najbolje na tom drugom svijetu. Sjajan trenutak Mavericksi ostavljaju za kraj namjerno stavljajući kao posljednju pjesmu himničnu i napitničku tex mex country »For the Ages« koja će također biti idealna za završetke njihovih koncerata prepunih strasnog plesa.

Slabiji trenuci albuma samo su prespora i neenergična uspavanka »Goodnight Waltz« te naslovna »Brand New Day« kroz koju su pokušali stvoriti klasični power pop osamdesetih koristeći i grandiozan zvučni zid.

Preduga pauza

Ne bi se moglo reći da im to nije i uspjelo jer pjesma ima dovoljno radijskog potencijala da bude slušana, ali je po svom izrazu i ozračju odviše umjetna i teško ju je spojiti sa sastavom koji je još od davnog debitantskog eponimnog albuma iz 1991. godine sinonim za dobru zabavu uz melodiozni i plesni zvuk juga Amerike i susjednog Meksika.

No, ta dva slabija trenutka u sjeni su ostalih dobrih trenutaka albuma kojim Mavericksi još jednom potvrđuju kako je dobro što su pred pet godina donijeli odluku da zaborave svađe i nakon (pre)duge pauze od čak osam godina iznova krenu raditi ono što nabolje znaju, zabavljati sebe i druge odnosno – feštati.

Komentari

komentara