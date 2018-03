Zbog prevlasti engleskog jezika i anglosaksonskog utjecaja na rock glazbu mnoge su dobre grupe i izvođači koji dolaze s drugih govornih područja zanemareni. Među njima je definitvno i njemačko-talijanski ska punk bend The Offenders (ne treba ih miješati s istoimenim teksaškim HC punk bendom) koji je početkom ove godine objavio svoj sedmi studijski album, ploču »Heart of Glass« koja će razigranošću i plesnim ritmom oduševiti svakog ljubitelja ska, reggae i punk zvuka.

Naime, ta tri izraza skladno i umiješno The Offenders koriste u svakoj od čak 16 pjesama de luxe izdanja svog novog albuma. Uz ples, kako je i red kod ovakvih grupa, oni kroz svoju glazbu iskazuju neslaganje s onime što im se ne sviđa u svijetu u kojem žive, od rasizma preko iskorištavanja radnika pa do protivljenja fašizmu. Naravno, nađe se tu mjesta i za pohvale glazbi koju vole čemu su okrenute bonus pjesme »Punk Rock, Booze and Bruises« te »Sons of Specials« koja zaziva čuvene britanske ska pionire.

Najenergičniji sastav

Uvodnom »Wie geht’s« te u tekstu izgovorenim »Come stai« svjedoče uz klasičan manični ska ritam o svojim nacionalnim korijenima da bi potom u »Fighters or Survivors« ska oplemenili punkom i novovalnom gitarističkom žestinom što ponavljaju i u optimističnoj »Hope As Drugs« s porukom da moraš vjerovati da će biti dobro pa će tako i biti. Odlična »Kotti Is Not LA« njihova je ska punk himna voljenom Berlinu, »Black Caesar« je za njih tipična priča iz velegradskog podzemlja, kao što je »Payday« još jedan uspješan osvrt na radničku svakodnevicu i pijanstva nakon što se petkom dobije plaća. »Take Me Home« i »Missing the Dawn« s naglaskom na punk i novi val feeling donose priče o nezaboravnim noćnim feštama koje traju do jutra, »Fallin’« je jedan od rijetkih ljubavnih trenutaka na albumu, »Boots and Braces« i odlična »Bloody Skinheads« kontra su rasizmu, a »Ma Darling aCAB« iznosi njihove stavove policijskoj brutalnosti.

Sve u svemu »Heart of Glass« odličan je album trenutačno jednog od ponajboljih i najenergičnijh svjetskih ska/punk/ reggae sastava, album koji oduševljava ritmičnošću i melodioznošću i nakon kojeg čovjek jednostavno poželi The Offenderse čuti i vidjeti na pozornici.

Osnovani u Italiji, djeluju u Njemačkoj

Trenutačno The Offenders ekipu čine Valerio (pjevač i gitarist), Checco (bubnjevi) Puck ( bas) te Alexander »Captain Elysium« (orgulje). Grupa je osnovana 2005. godine u talijanskom gradu Cosenza, a od 2009. godine žive i rade u Berlinu. Pažnju šire javnosti na sebe su skrenuli debi albumom, pločom »Hooligan Reggae« koja je objavljena 2007. godine, a i danas ima kultni status među ljubiteljima ove vrste glazbe. Tu razinu svježine, razigranosti, melodioznosti i kritičnosti zadržali su i na ostalim albumima – »Action Reaction« (2009), »Anthems from the Gutter« (2010), »Shots, Screams and Broken Dreams« (2011.), »Generation Nowhere« (2014) te »X« kojeg su 2015. objavili slaveći desetu godišnjicu rada. U tih deset godina stekli su veliki ugled, posebno kad je riječ o koncertnim nastupima (nastupili su i u Hrvatskoj), a njihov sedmi studijski album tu će slavu zasigurno ojačati jer je, kao i prethodni, idealan za ples.

Komentari

komentara