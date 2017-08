Već je duži niz godina poznato kako country veteran Willie Nelson (84 su mu na leđima!) ne može napraviti loš album, a potvrda te teze je i njegov novi, 61. studijski album, ploča »God’s Problem Child« koja je odmah po izlasku doletjela do prvog mjesta Billboardove ljestvice country albuma.

Pobrala je i odlične reakcije kritike koja opravdano ističe briljantan Nelsonov kontinuitet kvalitete koji traje unatoč njegovoj vremešnoj dobi pa je tako 2013. godine objavio »To All the Girls…« s duetima country pjevačica, godinu kasnije sjajni solo album »Band of Brothers« i »Decembar Day« napravljen sa sestrom Bobbie, 2015. godine sve je oduševio suradnjom s Merleom Haggardom i albumom »Django & Jimmie«, a prošle godine objavio je čak dva albuma posveta – Georgeu Gershwinu i Rayu Priceu.

Country biser

Taj fantastičan niz u proljeće ove godine nastavljen je novim country biserom, solo albumom »God’s Problem Child«, još jednom iznimno ugodnom i nježnom glazbenom cjelinom kojom 84-godišnji majstor iznova šarmira i oduševljava. U skladu s glazbom koju stvara cijeli život, a posebno posljednjih dvadesetak godina, Nelson se i ovom prigodom opredijelio za klasičnu country postavu što znači da su »na meniju« akustične, slide i električne gitare, bubnjevi i bas, violine, usna harmonika i tex-mex harmonika, a to glazbeno country sazviježđe diše, ovisno o tekstu pjesme, baladičnim tonom odmetničkih tužaljki, srednje brzih jednostavnih plesnih dvokoraka ili honky tonk razigranih veselica.

U stvaranju sedam od trinaest novih pjesama Nelsonu je pomogao njegov dugogodišnji suradnik, tekstopisac Buddy Cannon, a nakon preslušanih 45 minuta jasno je kako je središnja tema ovog albuma prolaznost i slutnja smrti. Toj temi Nelson prilazi s puno humora i vitalnosti (!) pa se tako u najduhovitijoj pjesmi albuma, temi »Still Not Dead« uz poskočni razigrani ritam poigrava sa sve češćim internet vijestima o svojoj smrti, a sličan odnos nudi i u klasičnoj honky tonk baladi »It Gets Easier« kroz koju konstatira kako mu je, što godine više idu, sve lakše reći – ne danas, ma daj sutra ćemo, ili ima vremena. Ta duhovitost pretvara se u u sjajnoj »Old Timer« u baladu o starosti posvećenu mnogim njegovim prijateljima koji su posljednjih godina umrli. Jednostavna kombinacija piana, orgulja, akustične gitare i njegovog hrapavog promuklog glasa zaista ostavljaju dojam na slušatelja. Prošlosti je okrenuta i odlična završna »He Won’t Ever Be Gone« posvećena sjećanju na Nelsonovog prijatelja, country odmetnika Merlea Haggarda koji je umro prošle godine, a godinu ranije zajedno su napravili sjajan album »Django & Jimmie«. U ovu skupinu pjesama posvećenih prošlosti svakako treba uključiti i uvodnu »Little House on the Hill«, sjajan retro country za koji je tekst napisala Lyndel Rhodes, 92-godišnja majka njegovog suradnika Buddyja Cannona, a u realizaciji pratećim vokalom pomaže Alison Krauss.

Stari šarmer

Druga temeljna tema ovog albuma, ujedno i najčešća tema Nelsonovog stvaralaštva, jest ljubav. Općenito je o tom pozitivnom osjećaju progovorio, iznova uz pomoć divnog glasa Alison Krauss, u pjesmi »True Love« da bi potom u »A Woman’s Love« kroz izvrsnu baladu srednjeg tempa stvorio pjesmu čije će poruke potpisati svaka feministkinja jer, između ostalog, stari šarmer pjeva kako je ljubav žene dublja i čvršća od ljubavi muškarca, kako ti daje život i svjetlost. U »Your Memory Has a Mind of Its Own« slušamo tipičan Willie Nelson country valcer upotpunjen odličnim tex mex gitarama i usnom harmonikom i stihovima kako bi svoju bivšu zaista želio zaboraviti, ali um radi po svome i često ga sve podsjeća na nju. Dotaknuo se Nelson i drugih tema pa je tako u »Delete and Fast Forward« kroz koketiranje s ranim rock and rollom progovorio o sada već čuvenim američkim prošlogodišnjim predsjedničkim izborima savjetujući slušatelja da se previše ne uzbuđuje. U nježnoj »Butterfly« oslikao je krhkost i ljepotu prirode, »Lady Luck« je country šansona s pričom iz kockarskog svijeta, a naslovna »God’s Problem Child«, uz snažan glas Leona Russela i gitaru koju svira Tony Joe White nudi priču punu prkosa o jednom neprilagođenom pojedincu, klasičnu Nelson outlaw štoriju koja ovog puta nije izvedena u country, već čistom swamp blues stilu, energično i jako blisko iskonskom zvuku bluesa. Kad se sve skupa sabere dojam o šezdeset i prvom Nelsonovom albumu izuzetno je pozitivan. Willie Nelson itekako je potvrdio da je još uvijek živ i kreativan što je za životno doba u kojem se nalazi zaista rijetkost.

