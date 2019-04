Nastupom Metallice u maloj trgovini Rasputin u San Franciscu 19. travnja 2008. godine započela je inicijativa Record Store Day ili Dan prodavaonica ploča. Otada se ova manifestacija proširila svijetom, a njezino 12. izdanje bit će obilježeno ove subote.

– Niti Hrvatska i njezini diskografi ne zaostaju za svjetskim trendom koji je prerastao u tradicionalno događanje u travnju. Povodom Dana prodavaonica ploča u glazbenim prodavaonicama diljem zemlje ljubitelji glazbe imaju priliku kupiti ekskluzivna i raritetna CD i vinilna izdanja ili iskoristiti aktualne popuste. Sve će upotpuniti i raznim nastupima, druženja s izvođačima te nagradni natječaji. Ovom prilikom glazbenici dijele svoja iskustva, podupiru diskografski rad i pozivaju ljubitelje glazbe da im se pridruže i vrednuju kulturu kupovanja albuma. Ove godine svjetski je ambasador Dana prodavaonica ploča grupa Pearl Jam, a hrvatski ambasadori su Željko Bebek, Franka i Pravila igre, poručuju iz Hrvatske diskografske udruge.

Obilježavanju Dana prodavaonica ploča i ove se godine posebnim programom pridružuje i riječki Dallas Music Shop. Za nastupe uživo zaduženi će biti: Leone, Nikolina Tomljanović, Mirna Škrgatić, Sandro Bastiančić, Atmospheric te posebne gošće Punčke. Mlada riječka glazbenica Mirna Škrgatić tim će povodom predstaviti novi singl »Nestvaran« čiji će spot premijeru imati baš u subotu. Novi singl i spot ima i Atmospheric. Riječ je o pjesmi »Moja djevojka« koja govori o ljubavnom trokutu između dvoje ljudi.

Program počinje u 10 sati. Prva će nastupiti Mirna; u 10.40 počinje nastup Nikoline Tomljanović i Sandra Bastiančića; u 11.30 nastupa Leone, a u točno u podne grupa Atmospheric.

– Subotnji bogat program nudi posebnu ponuda specijalnih izdanja samo za tu prigodu, popuste na dosadašnja izdanja od 10 %, naći će se tu i mjesta za iznenađenje kao i nezaobilazna živa svirka, poručuju iz Dallasa.

I music shopovi u Zagrebu pridružili su se obilježavanju RSD-a. U Novoj ploči nastupit će iZLET, Matt Shaft, Nera, David Temelkov, Jure Brkljača, Marko Kutlić i Nela, Stela, Dominik Blaževac, Suicidal, Zwouk i BluVinil i Matija Cvek, a u Dancing Bear Shopu: Tram 11, Ogenj, Solarov, Gordana Marković, Sunnysiders, a na druženje dolazi i Gile iz Električnog orgazma. Aquarius Records pripremio je vinilnu poslasticu AQ Total Vinyl koju će predstaviti u klubu Boogie. Glazbu će birati Ozren Kanceljak, a promociju će uveličati: Boris Štok, Mangroove, Mayales, Jinx, Cubismo, Detour, Šo!Mazgoon, Sara Renar, The Bastardz, Songkillers. I Dirty Old Shop i Dostava zvuka pozivaju na druženje na kojem će se moći nabaviti vinilna izdanja: Kurve – »Kurve LP«, reizdanje prvijenca She Loves Pablo – »Mother Of All« i FNC Diverzant – »Stanica Dugave«. She Loves Pablo i Kurve pripremaju za prisutne i live svirke. U subotu će biti objavljeno vinilno izdanje albuma »Born to Be Mild« grupe ESC Life.

