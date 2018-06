Samo nekoliko dana nakon do sada najvećeg solo koncerta grupe Repetitor u Beogradu vrijeme je za još jednu uzbudljivu najavu.



Popularna kanadska indie art rock grupa Arcade Fire je pozvala beogradski trio Repetitor za predgrupu na tri datuma svoje europske turneje Infinite Content Tour. Publiku će zagrijavati na koncertima 15. lipnja u O2 Areni u Pragu, 17. lipnja u Papp Laszlo Budapest Areni u Budimpešti, te 20. lipnja u Romaexpo u Bukureštu.

Repetitor koncertni datumi:

15.6.2018 @ Prague, O2 Arena (CZ) / FB

16.6.2018 @ Brno, Kabinet Muz (CZ) / FB

17.6.2018 @ Budapest, Papp Laszlo BUdapest Arena (HU) / FB

20.6.2018 @ Bucharest, Romexpo (RO) / FB

25.6.2018 @ Pula, Rojc (HR) / FB

26.6.2018 @ Koper, CMoKFEST 2018, CMK bar (SI) / FB

5.7.2018 @ Ljubljana, Letni vrt – Gala hala (SI) / FB

7.7.2018 @ Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti (HR) / FB

18.7.2018 @ Amsterdam, OCCII (NL) / FB

19.7.2018 @ Nijmegen, Valkhof Festival (NL) / FB

20.7.2018 @ Leeuwarden, Welcome to the Village (NL) / FB

21.7.2018 @ Sežana, Wkrwglca (SI) / FB

17.8.2018 @ Orom, Malomfesztivál (RS) / FB

30.8.2018 @ Thessaloniki, Street Mode Festival 2018 (GR) / FB

3.11.2018 @ Vienna, Europavox Vienna 2018 (AT) / FB

