Nakon više od četrdeset godina od nastanka grupe i prvih snimaka autorskoga materijala, Paraf je dobio svoju antologiju, četverostruki CD box-set »Sabrana djela 1976.-1987.«. Riječ je o jednom od najiščekivanijih diskografskih projekata na ovim prostorima, s obzirom da su Parafi jedini od relevantnih bendova iz razdoblja punka i novog vala koji dosad na CD formatu nisu imali zabilježen barem dio svoga stvaralaštva.

Zapravo se ovo izdanje Parafa čekalo još od 2008. kad je objavljen box-set »Riječki novi val«, a donosi sve originalne snimke koje su inicijalno objavile dvije ljubljanske diskografske kuće početkom osamdesetih godina – »A dan je tako lijepo počeo«, »Izleti« i »Zastave«. Također, box-set sadrži dosad neobjavljeni četvrti album »Paraf Live« sa snimkama uživo realiziranima 1985. i 1986.

Prilika je to da se s Valterom Kocijančićem i Zdravkom i Pavicom Čabrijan, alias Vim Colom, podsjetimo na početke i razvoj benda, porazgovaramo o važnosti ovog box-seta, ali i najavimo promociju u Palachu, 7. ožujka.

– Sama ideja izdavanja boxa nastala je tamo 2008. godine na proslavi 30. godišnjice riječkog novog vala, međutim zbog raznoraznih okolnosti, najviše tehničkih, moralo se čekati do sada. Svi albumi koje je bend objavio izlazili su sa zakašnjenjem jer je to naprosto tako, pa smo se navikli – istaknut će Zdravko i Pavica Čabrijan.

Kocijančić će pak »prokazati« tko je »kriv«.

– Glavni »krivac« za ovo izdanje je Goran Lisica Fox, on je taj koji je kopao i nije dao da se taj materijal zaboravi, da odumre u nekoj prašnjavoj arhivi.

Nismo ni bili svjesni…

Pitamo: kakav je bio osjećaj imati u rukama to izdanje?

– Ta kutijica vraća slike i sjećanja i teško je opisati feeling. Sve se isprepliće, istaknut će Zdravko i Pavica Čabrijan.

I više nego zadovoljan i ponosan je i Valter Kocijančić.

– Osobno mi ovo izdanje jako puno znači. Taj box-set je trajni svjedok vremena za neke nove klince, za neku novu mladež. Paraf je ostavio neizbrisiv trag ne samo na sceni i društvu općenito u Rijeci, ili na području bivše Jugoslavije, već u cijelom tom istočnom bloku. Zdrave, Dušan Ladavac Pjer i ja bili smo tinejdžeri kad smo pokrenuli Paraf. Bili smo klinci, mulci, nismo znali tko nam glavu nosi i naravno da tada nismo znali što pokrećemo, nismo ni mogli biti svjesni onoga što ćemo inicirati i što će u konačnici ostati iza nas. Cilj nam je bio zajebavat’ se. Kužili smo samo energiju, nema tu mudrovanja, ožeži i to je – to! – kaže Valter.

Objavljivanje »Sabranih djela« Parafa ima funkciju bilježenja važnog dijela kulturne baštine jer su imali ključni utjecaj na glazbena zbivanja nekadašnje države. Krajem sedamdesetih i u prvoj polovici osamdesetih kreirali su prekretnicu u poimanju i prakticiranju popularne glazbe kao i njezine uloge u društvu. Bili su među prvim punk pojavama izvan Velike Britanije, a uz ljubljanske Pankrte u korak su slijedili globalni glazbeni prevrat koji su iz Britanije vodili Sex Pistols, The Clash, The Damned i drugi.

– Nitko od nas ni u najluđim snovima nije sanjao da će bend dobiti današnju važnost, nama je bilo važno svirati, stvarati… Ali eto, vrijeme mijenja sve, od društvenih neprijatelja postali smo kulturna baština. Činjenica jest da je Paraf u našim prostorima bio »razbijač« stereotipa i otvorio vrata cijeloj poplavi bendova i svih ostalih oblika umjetničkog izražavanja. Upravo je Paraf bio taj »big – bang« koji je pokrenuo scenu. Paraf nije bio samo bend, to je bio jedan drugačiji način života, promišljanja, odnosa; u okolnostima kad je dulje vrijeme vladala »močvara« na sceni i u životu uopće. Ta »infekcija« nas drži do danas iako bend više ne djeluje – kaže Zdravko Čabrijan.

Riječka scena

Posebno je velik njihov utjecaj na ono što danas poznajemo kao riječku rock scenu. Parafi su ključna pojava punk i novovalne eksplozije u gradu, na njihovoj su se glazbi odgojile mnoge generacije riječkih muzičara. Zahvaljujući među ostalima i Parafu, Rijeka nosi titulu grad rocka.

– Mi bismo radije rekli da je Rijeka grad alternativnog rocka, zahvaljujući mnogima pa i Parafu, a nove nade su to potvrdile na posljednjem Ri Rocku – naglasit će Čabrijani.

– Paraf je najveći utjecaj imao na one generacije koje su stasale s nama, čak i na one koji su rasle odmah po prestanku rada benda, a ovaj box-set će sada moći utjecati i na posve nove generacije, one mlade koji budu znatiželjni uzeti ovo izdanje i poslušati ga – smatra Kocijančić.

Uz djelovanje toga benda nastala je bogata scena, nadovezali su se fotografi, dizajneri, modni kreatori, novinari, strip crtači, ogroman broj novih glazbenih sastava i svi drugi koji su obilježili propulzivnost riječkoga novovalnog naraštaja. Novi val i punkerski pokret obilježili su Rijeku više nego bilo koji drugi grad u Hrvatskoj i nekadašnjoj Jugoslaviji. Rijeka je zbog ukorijenjenosti alternativne kulture u identitet grada prepoznatljiva u čitavoj državi, pa i šire.

– Ovaj box je vrijedan dokument, zabilježba jednog djelića povijesti, generacije koja je ostavila neizbrisiv trag u asfaltu ovog našeg »tekućeg« grada – istaknut će Pavica i Zdravko.

Golobradi klinci

Pjesma »Goli otok« sigurno je najmitskiji »fantom« cjelokupnoga regionalnog punk i novovalnog perioda. Uz »Narodnu pjesmu« apsolutni favorit na gotovo svim nastupima punk faze Parafa. Na žalost, zbog politički nepodobnog teksta, skladba nije mogla ići na njihov album prvijenac, niti je zato ikada studijski snimljena. Kako je nakon toga albuma Paraf promijenio postavu i krenuo u drukčiju fazu djelovanja, »Goli otok« više se nije izvodio ni uživo. Jedina snimka originalne pjesme napravljena je u Puli 1979. i konačno zabilježena i objavljena na netom realiziranome box-setu.

– Mi golobradi klinci vraga smo se kužili u politiku. Sve ono što sam vidio oko sebe – to sam pjevao. Nisam ja »kopao«, već više onako površinski zagrebao po nečemu što me okruživalo. Pa znalo se što je Goli otok: sunce sije, kamen gori, bura puše, oni šljakaju, juha i brom… Ali ipak u dogovoru s Foxom, odlučili smo izostaviti tu stvar. Ali svejedno su nas oporezovali za šund, kočili prodaju albuma nekoliko mjeseci, no ipak album je prodan u tiraži od 25 tisuća. Tko to danas može! Ok, veće je bilo tržište, ali svejedno… – kaže Kocijančić.

Pečat vremenu

Ključni album jugoslavenske te jedan od ključnih albuma kontinentalne europske punk scene jest »A dan je tako lijepo počeo«. Tim albumom Paraf je ušao u antologiju lokalne i europske punk-subkulture, kao i u anale regionalne pop-kulture.

– Na početku su nas gledali malo čudno, onako… k’o da smo izopačeni. Bili smo čudno odjeveni, ma bili smo im skroz čudi. Bili smo samouci, nas troje smo bili samouci u svemu, od sviranja gitara pa nadalje. Tek nakon prvog singla i prvog albuma, te mog odlaska iz benda, publika je počela kužiti što radimo. Po mom osobnom mišljenju prva su dva albuma i najvažnija, prvi zbog ortodoksnog punka, drugi zbog novog vala. Pionirska djela dva pravca – veli Kocijančić.

Čabrijan kaže da ne bi odvajao albume.

– Jer je svaki dao pečat određenom vremenu. Svi su mi dragi na svoj način. »A dan je tako lijepo počeo« nije na početku bio jako prihvaćen jer je također »kasnio« pa su i na njemu vidljivi pomaci u temama zbog kojih su nam ortodoksni pankeri predbacivali da smo se »prodali«, hahahaha… Zapravo je smiješno da su neki u to vrijeme zamislili »kodeks ponašanja pankera« i zamjerali nam svaku promjenu u izričaju koji se već osjetio na prvom albumu. Najveći problem je bio nagli odlazak Valtera upravo u vrijeme kada je trebalo promovirati prvi album, što znači da je bend istovremeno ostao bez gitariste i vokala, a ugovornim obavezama s izdavačkom kućom bend je bio obavezan svirati koncerte i promovirati album. Tu je Pave »krvavo odradila« pjevanje muškog vokala. U to vrijeme je bilo užasno teško pronaći gitarista pa su personalne promjene obilježile taj prijelazni period – prisjeća se Zdrave.

Frontwoman scene

Album »Izleti« značio je korak u drugu fazu benda.

– Album »Izleti« pred nama je otvorio novi svemir, novo poglavlje, tu smo se zaigrali apstrakcijama, asocijacijama, intimom, društvom u kojem smo živjeli. Zdravetu, Pjeru i meni se pridružio Raoul Varljen s klavijaturama i Mladen Vičić-Riči na gitari. Uživali smo u svakom trenutku otkrivanja novog zvuka i jedva čekali da dođemo u Pasjak i njegove plave magle – kaže Pavica.

Ona je pod imenom Vim Cola postala i prva frontwoman novovalne scene.

– Nikad nisam isticala svoju »ženskost« jer me to nije zanimalo, ali vjerovatno sam bila čudna nekima… Hellou, pričamo o vremenu prije gotovo 40 godina. Ne znam jesam li bila jedina, bilo je još cura za koje se možda još nije čulo, ali su djelovale u bendovima, kaže.

Treća faza djelovanja Parafa donijela je najkompleksniji diskografski korak, album »Zastave«

– Album »Zastave« nastale su kao logičan slijed u istraživanjima inspirirane Krležom i njegovim Zastavama. One su poetski odraz stanja duha i bijede zombie zajednice koja se 10 godina kasnije počela urušavati na najkrvaviji način. Svega tu ima… Bendu se tada pridružio Robert Tičić-Tica, ali je nažalost pri kraju snimanja »Zastava« preminuo. To nas je strašno uzdrmalo, sve je izgubilo smisao. »Zastave« su postale simbol, predskazanje onoga što se kasnijih godina događalo na ovim prostorima a i šire, »zlatnog doba« koje nije došlo, zaključuje Pavica.

Bogat booklet

Booklet na 72 stranice uključuje mnogobrojne poznate i dosad neobjavljene fotografije benda (Dražen Kalenić, Feri Rumić, Nikica Petković, Damir Krizmanić-Kriza, Goran Nemarnik-Gus), kao i kronologiju, bilješke Ivana Moleka i Velida Đekića te intervju koji je Bojan Mušćet vodio s prvom postavom benda.

Bonusi i produkcija

Na studijskim albumima kao bonusi nalaze se oba singla Parafa »Rijeka/Moj život je novi val« te »Fini dečko/Tužne uši«. Također, kao bonus prvi album uključuje singl-verziju »Narodne pjesme« te prvi put kultnu skladbu izvođenu samo na koncertima »Goli otok«. Na drugom albumu »Izleti« nalaze se alternativne i demo verzije pjesama s albuma snimljene uživo. Bonusi s albuma »Zastave« uključuju alternativne verzije istih skladbi iz drugoga studijskoga sessiona te glazbu originalno snimljenu za dokumentarne filmove, kao i nedovršeni demo nikad objavljene skladbe »Platno široko«. Zvučna obrada i editing materijala odrađeni su u Studiju Metro u Ljubljani, za dodatni editing pobrinuli su se David Stritar i Borut Velušček, dok dizajn potpisuje Ivan Mišković. Izvršni producent je Goran Lisica Fox, a urednik izdanja Bojan Mušćet.

Promocija u četvrtak u Palachu

Prva promocija ovog jedinstvenog boxa bit će u Rijeci 7. ožujka 2019. u 19 sati, u klubu Palach. U sklopu promocije održat će se tribina na temu velike glazbene ostavštine i cjelokupnog rada Parafa koju će moderirati Bojan Mušćet. Uz govorni dio, održat će se i koncert Valtera i Perspektiva koji će izvesti nekoliko pjesama s prvog albuma, a također će nastupiti i gotovo cjelokupna druga postava Parafa, uključujući i pjevačicu Vim Colu. Na njihovoj set listi će biti nekoliko odabranih pjesama iz drugog dijela stvaralaštva Parafa. Svoj su dolazak već potvrdili mnogobrojni uzvanici iz ‘new wave generacije’ pa će ova promocija biti i okupljanje ne samo glazbenika, nego i medijskih kolega, prijatelja, svih onih koji su u to vrijeme na određeni način dali svoj doprinos važnoj glazbenoj dionici povijesti.

Komentari

komentara