Debitantski album američke alt country pjevačice Heather McEntire, »Lionheart«, možda nije najbolji, ali je svakako najhrabriji album objavljen na početku ove 2018. godine.

Odrednicu hrabrosti ovoj zbirci od devet pitkih i melodioznih alt country gospel pjesama osigurava činjenica da su autorici poslužile da kroz njih jasno i direktno iskaže svoje lezbijske sklonosti, što i ne bi bilo nešto posebno hrabro da nije riječ o 36-ogodišnjoj ženi koja je cijeli život provela u rodnoj Sjevernoj Karolini, jednoj od temeljnih SAD država takozvanog Biblijskog pojasa (Bible Belt) u kojima vladaju stroga konzervativna kršćanska pravila i odnosi.

U Sjevernoj Karolini, kao i u ostalim BB državama (Alabama, Tennessee, Kentucky, Georgia, Južna Karolina, Virginia, Texas, Arkansas, Louisiana….) zalagati se za istospolnu ljubav ne samo da nije pametno, već može biti i opasno, posebno ako pripadate staroj i konzervativnoj obitelji čiji je davni predak još početkom 18. stoljeća u gradiću Durham, gdje McEntireova i danas živi, osnovao prvu crkvu.

No, Heather McEntire toga se, očigledno, nije prestrašila već je, nakon karijere u nekoliko sastava kroz čiji je rad dala naslutiti svoje sklonosti, sad prvim solo albumom sve to direktno i potvrdila.

Pitak i slušljiv

Ostavimo li po strani tekstove i okrenemo li se samo glazbi, onda nam »Lionheart« nudi zaista sjajnu alt country glazbu pojačanu folk, blues, gospel i rock trenucima gotovo ravnomjerno raspoređenim na baladične trenutke i brži ritam. Usprkos svojoj pitkosti i slušljivosti ovaj se album niti jednog trenutka ne približava kiču ili patetičnom country ozračju, a za taj uspješan otklon od za country uvijek opasne sladunjavosti zaslužno je nekoliko stvari.

Prije je svega to divan, istodobno nježan i moćan, vokal McEntireove, ali i sjajan prateći band u kojem su, između ostalih, i američka punk heroina Kathleen Hanna znana iz grupe Bikini Kill, Amy Ray (Indigo Girls), Tift Merritt i Mary Lattimore te sjajna Angel Olsen koja se 2016. godine proslavila albumom »My Woman«, a na nizu pjesama ovog albuma pjeva prateće vokale. Ova je ekipa stvorila zaista odličan album koji bi bio apsolutni hit svugdje gdje se voli country, a to su svakako Bible Belt države – da nema tekstova!

Naime, teško je zamisliti da će u srcu Arkansasa skupina tradicionalnih macho muškaraca koji u petak uvečer kreću u žestoku zabavu zajedno s H.C. McEntire, bez obzira na svu country melodioznost, punim glasom pjevati stihove u kojima žena kaže »I have found heaven in a woman’s touch« (Otkrila sam nebo u dodiru žene).

No, baš to je i McEntireova i željela: »Među razlozima zbog kojih sam željela napraviti ovaj album je i to što od djetinjstva slušam country, ali gotovo s niti jednom pjesmom se nisam mogla poistovjetiti. To nisu bile moje pjesme, one nisu govorile o meni, već o muškarcima koji traže žene. Željela sam stvoriti nešto potpuno drugo i kroz pjesme pomiriti sebe i svoj identitet sa nasljeđem mog zavičaja. Jug je moj dom i moj zavičaj i ja ne želim iz njega otići, ali ne želim ni odustati od sebe.«, rekla je McEntire u razgovoru za britanski »Independent«.

Vrhunac albuma

I upravo to radi na svom albumu, pjeva o Jugu kojeg beskrajno voli, iako taj Jug ne voli to za što se ona zalaže i traži. Ta balada o Jugu uočljiva je već od sjajne uvodne »A Lamb, a Dove« u kojoj koristi i biblijske motive da bi, kako sama kaže, što jasnije rekla kako želi bezuvjetnu ljubav, ljubav ničim ograničenu ni određenu. Bluzerski plesna »Baby’s Got the Blues« i folk baladičnosti okrenuta »Dress in the Dark« direktno govore o boli i mukama skrivanja istospolnih veza, a folk rock određenju bliska »Yellow Roses« zahtijeva uspostavu drugačijeg odnosa prema toj temi. U rasplesanoj »Quartz in the Valley« i trunčicu sporijoj »Red Silo« nudi trenutke nostalgije vezane uz sretno djetinjstvo, dok su nježne i tihe »Wild Dogs« i »One Great Thunder« klasične ljubavne balade.

Vrhunac albuma lako bi mogla biti divna »When You Come for Me« koju će slušatelji prihvaćati bez obzira na stavove o istospolnoj ljubavi. Naime, ta pjesma govori o onome što sve izjednačava, odnosno o – smrti. Pri tome autorica sjajno kombinira country s gospel ozračjem spajajući i tekstovima svoje voljeno Apallachie gorje u kojem kaže, na kraju puta »postoji mjesto za nju«.

»Lionheart« je nedvojbeno jedan od alt (southern) country i americana bisera kakve svake godine izranjamo iz bogatog mora americana zvuka. »To je vrlo osobna ploča. Iskrena je i zato mogu stati iza nje. Zahvaljujući njoj našla sam puno mira u sebi.«, rekla je Hearther McEntire, a na nama nije no da se složimo i – uživamo.

Biografija

Iako joj je »Lionhreart« debitantski album, Heather McEntire od ranije je znana kao pjevačica retro-folk/country banda Mount Moriah koji se 2016. godine proslavio albumom »How to Dance«, a uz to je znana i po suradnji s tekstopiscem Michaelom Rankom s kojim je objavila albume »Horsehair« (2014) i »Red Hand« (2015). Svakako je zanimljivo da je pred petnaestak godina, na početku svog bavljenja glazbom, odbacila religiju i country te se okrenula punk glazbi i radila u kritičarima dragom punk sastavu Bellafe.

