Nakon što je prošle godine doživio transformaciju, Ri Rock Festival i u ovogodišnjem, 41. izdanju koje je na rasporedu 6. i 7. te 13. i 14. prosinca, nastavlja s novitetima. Najbitnija novost je da se svim glazbenicima Hrvatske pruža prilika da se predstave na festivalu. Osim toga, Udruga Ri Rock pramac festivala okreće širem spektru glazbenika, tako će »demo festival« prijeći u »alternativni festival« što će dodatno obogatiti koncept manifestacije i pružiti veću i bolju podršku glazbenicima scene koju festival predstavlja.

– Od ove godine prvi se put na festival mogu prijaviti mladi bendovi iz cijele Hrvatske, pa će tako priliku za nastup pred publikom dobiti šest bendova s područja Primorsko-goranske i Istarske županije te još dva benda s područja cijele države. Festival će mladim snagama omogućiti da se predstave i zasviraju uz velika imena hrvatske glazbene scene. Imena odabranih bendova bit će objavljena nakon završetka prijava. Prijave su otvorene od 24. do 31. listopada do 23.59, a prijaviti se mogu isključivo autorski bendovi (obrade se neće uzimati u obzir), poručuju iz Udruge Ri Rock.

Događaj koji se održava drugog dana festivala, u subotu 7. prosinca, svečana je večer uz dodjelu nagrada Ri Rock Kipić. Nominirani u kategorijama biti će glazbenici koji su se prema mišljenju Udruge Ri Rock u protekloj godini istaknuli svojim trudom i radom na sceni. Pobjednike svake kategorije birat će stručni žiri sastavljen od relevantnih stručnjaka, riječkih glazbenika, organizatora koncerata, medijskih predstavnika i članova Udruge Ri Rock.

– Završne večeri festivala, 13. i 14. prosinca u Pogonu kulture, proći će uz gostovanja poznatih imena hrvatske scene i nastupe ovogodišnjih pobjednika triju glavnih kategorija nagrade Ri Rock Kipić. U subotu će se u nešto kasnijim satima za ljubitelje žestokih nota u OKC-u Palach održati i službeni after party i koncert nekoliko underground bendova. Posjetitelji će tijekom četiri dana u Palachu i Pogonu kulture imati priliku poslušati više od 20 bendova.

Nastupit će: Psihomodo Pop, Edo Maajka and Bend, Krankšvester, Goblini, Six Pack, Zdenka Kovačiček i Greenhouse Blues Band, Debeli precjednik, Sexymotherfuckers, My Buddy Moose, Krešo i Kisele kiše, The Siids, The Black Room i više od 10 mladih bendova, dodaju organizatori.

Do 31. listopada u 23.59 ili do isteka zaliha moguće je kupiti festivalsku ulaznicu po promotivnoj cijeni od 190 kuna. Od 1. studenog bit će moguće kupiti bilo koju vrstu ulaznica po pretprodajnoj cijeni. Cijena festivalske ulaznice iznositi će 230 kn u pretprodaji i 250 kn na dane održavanja. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio.

