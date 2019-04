Ri Rock, najdugovječniji rokerski festival u Hrvatskoj ove je godine napunio točno četrdeset godina. Uz ovaj veliki jubilej, Rijeka je iduće godine europska prijestolnica kulture.

Kako je kroz četrdeset godina održavanja ovaj mali-veliki rock festival neminovno postao i ostao sastavni dio ne samo imidža Rijeke kao rokerskog grada, nego i riječke kulture općenito, neizbježno se nameće pitanje je li ovo trenutak u kojemu Ri Rock treba dobiti novi zamah, novu formu, koja bi značajno ojačala ne samo festival sam po sebi, nego i učvrstila Rijeku na rock karti svijeta, kao mjesto u koje će dolaziti i izvođači i publika iz drugih krajeva države, ali i ostalih zemalja u okruženju.

Pri tom bi Ri Rock svakako morao ostati festival na kojemu će nove, mlade snage moći pokazati što znaju i mogu, poligon na kojemu će se formirati novi bendovi, kao što je bio slučaj kroz povijest festivala, no zapitali smo se može li i treba sadašnjoj formi festivala dodati nove sadržaje. Bilo kroz dužinu trajanja festivala, dodavanje nekog »mlađeg brata« kroz koji bi u Rijeku stigla i značajnija imena europske i svjetske rock scene ili na neki treći način, sve s ciljem snažnijeg brendiranja i grada i festivala kao jednog od zaštitnih znakova riječke vaninstitucionalne kulture.

Prilika za iskorak

Poznati riječki glazbenik Vlado Simčić Vava smatra kako je EPK 2020. godine, iako je riječ o samo jednoj godini u dugoj povijesti Ri Rocka, možda i najbolja prilika da se učini taj iskorak.

– Možda je upravo EPK format kroz koji bi se novim sadržajima mogao obogatiti Ri Rock festival. Možda bi bilo dobro pokušati dovesti nekoliko zvučnijih stranih imena, a pri tom ne mislim samo na izvođače s prostora bivše Jugoslavije, nego, primjerice, na neke od punk bendova koji još uvijek sviraju. Vjerujem da je to, uz malo više truda i dogovora, moguće. U budućnosti, moramo biti svjesni da je rock’n’roll u svojevrsnoj defanzivi pa bi se i tome možda trebalo u nekoj mjeri prilagoditi, kao i dužinom trajanja festivala, kaže Vava.

Zalaže se da Ri Rock pri tom ostane festival za mlade, nove bendove.

– Natjecateljski Ri Rock mi se nije uvijek sviđao, više sam pobornik revijalnog festivala, na kojemu će se novi bendovi doći pokazati publici. I ne samo to, nego je važnost Ri Rocka u tome da će se od tri benda koja nastupe, možda u konačnici skupiti jedan koji će biti zaista dobar. Sviđa mi se taj dio, gdje ljudi dođu provjeriti i same sebe pa neki od njih shvate da im nije mjesto u bendu u kojemu su sada, nego da svoj smisao moraju potražiti negdje drugdje. Ipak, za atraktivnost samog festivala bilo bi dobro odmaknuti se od tog isključivo lokalnog predznaka, možda, uz neka poznatija imena, učiniti Ri Rock festivalom za mlade bendove i iz susjednih zemalja. Europska prijestolnica kulture idealna je prilika za sve to, za micanje iz uskih, lokalnih granica, odnosno da pokažemo svijetu što znači multikulturalni grad, kaže Vava.

Primarna funkcija

Njegov kolega glazbenik i veteran brojnih Ri Rock festivala, bubnjar Alen Tibljaš, ujedno i organizator još jednog riječkog festivala – Student Daya, ima suprotno mišljenje te smatra da Ri Rock sasvim dobro funkcionira u sadašnji okvirima, ispunjavajući svoju primarnu funkciju – omogućavanje nastupa mladim bendovima pred publikom.

– Ri Rock mora biti u ovom formatu. Ako se budu dovodili neki veliki, poznati headlineri, sva pažnja javnosti bit će usmjerena na njih, a ne na one koji su bit festivala. Ri Rock mora ostati mjesto na kojemu će se mladi pokazati, iako sigurno ima mjesta za napredak i razvoj, pogotovo u tehničkom smislu. Pretvaranje u veliki festival s poznatim izvođačima umanjilo bi njegov smisao, iako bi možda trebalo dovesti alternativne headlinere, ali takve koji neće odvući svu pažnju publike i medija s mladih bendova. To govorim i kao organizator festivala, ali prvenstveno kao muzičar koji je sudjelovao na brojnim izdanjima Ri Rocka, kaže Tibljaš.

Zoran Prodanović Prlja, frontmen benda Let 3, ističe kako Ri Rock nije nastao niti je ikad bio festival pod patronatom institucija, no smatra kako je EPK trenutak da se i institucije grada snažnije uključe u razvoj i promociju festivala.

– Super je što se Ri Rock izbrendirao kao jedan od zaštitnih znakova Rijeke. Gdje god sviramo, svi znaju za taj festival i nisam pobornik da se on pretvori u nešto što će u cijelosti ovisiti o proračunu i politici. S druge strane, Rijeka će iduće godine biti Europska prijestolnica kulture, a nisam vidio da se igdje u programu uopće spominje Ri Rock, kao dio riječke, ne bih rekao subkulture, nego je on nakon 40 godina održavanja sastavni dio autentične riječke kulture. I u tom smislu mi se čini da nedostaje institucionalna podrška, kako moralna tako i financijska. Za neke stvari koje su evidentno riječka kultura ima premalo sluha – bile to maškare ili riječke klape, DJ-i, što god, pa tako i Ri Rock. A bilo bi dobro da u EPK bude uključena i naša glazba. Ovako mi cijela priča izgleda malo preelitistički. Ri Rock će sigurno opstati, jer iz mog iskustva, bilo je od četiri -pet bendova do nekoliko desetaka, od Dvorane Mladosti do Palacha, pa su bili tu razni privjesci poput gitarijada, no Ri Rock i dalje ide. Jedino smatram da je sada trenutak da ga snažnije izbrendiramo i razvijemo, kaže Prlja.

Otrežnjujuć odgovor

Nikola Jovanović, dugogodišnji predsjednik Udruge Ri Rock koji je nedavno odstupio s te funkcije, ali i dalje je aktivan u Udruzi koja organizira festival, kaže kako je proširenje programa i ponude festivala bila i ostala velika želja organizatora.

– Upravo to nam je bila intencija već godinama. Međutim, uvijek se to svodi na financijske mogućnosti, odnosno novac. Primjerice za organizaciju jubilarnog, 40. Ri Rocka, iz gradskog smo proračuna dobili 40 tisuća kuna, ali već za organizaciju idućeg, 41., Ri Rocka, odobreno nam je svega 15 tisuća. Treba biti svjestan realnosti u kojoj živimo. Slična je priča sa sponzorima. Kada smo tražili sponzorstva od riječkih tvrtki, neću ih imenovati, nisu bili zainteresirani, iako su iste te tvrtke bile sponzori narodnjačkih koncerata u Rijeci. Išli smo i u Zagreb, ali za tamošnje tvrtke smo premali i nezanimljivi, ne interesira ih ništa što je van Zagreba. Jesam za proširenje programa Ri Rocka, ali treba naći načina kako to organizirati i isfinancirati, kaže Jovanović.

Pitanje o mogućnosti i uopće realnosti širenja programa Ri Rocka postavili smo i Sanjinu Đukiću, iskusnom zagrebačkom koncertnom organizatoru i promotoru, koji iza sebe ima organizaciju koncerata mnogih najvećih svjetskih glazbenih imena. Njegov je odgovor prilično otrežnjujuć, posebno po pitanju sudjelovanja publike.

– Nadam se da neću biti pogrešno shvaćen, ali od riječke publike u nekom velikom broju ne treba puno očekivati. Iz iskustva organizacije više koncerata u Rijeci, mogu reći da imidž grada kao rockerskog, kada je riječ o posjećenosti, nije baš opravdan. Publika u Rijeci će doći na koncerte koji su besplatni, najbolji primjer je Student Day, ali čim treba platiti 50 kuna za ulaznicu, posjećenost je loša. Naprosto nema te kritične mase koja će osigurati dovoljnu prodaju ulaznica, posebno u predprodaji, jer i oni koji dođu na koncerte, karte uglavnom kupuju u zadnji tren. Tako da je sve skupa, Rijeka uvijek veliki rizik za organizatore, gdje do zadnjeg trenutka ne znate hoćete li barem pokriti troškove koncerta. Nasuprot tome, istim tim ljudima često nije nikakav problem platiti 700-800 kuna za koncert u Austriji ili Italiji, otputovati tamo i plaćati pivo po 40 kuna na koncertu, čemu svjedoči veliki broj Riječana na koncertima u okolnim zemljama, kaže Đukić ponavljajući kako je Rijeka kao lokacija za organizaciju ozbiljnijih koncerata iznimno riskantna za organizatore i izvođače.

Širenje dobrodošlo

Organizator prvog Ri Rocka, Duško Rapotec Ute, kaže kako je svaka ideja o širenju ponude festivala dobrodošla.

– Moramo tako razmišljati, kako da Ri Rock bude veći i bolji. Što god bi to pospješilo – dobrodošlo je. Možda bi trebalo produžiti trajanje festivala na duži vremenski period ili ga podijeliti na više koncerata po žanrovima, a onda u svako žanru dovesti i poneko zvučno ime koje bi privuklo pažnju publike, medija i sponzora, kaže Ute.

