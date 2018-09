U Malom salonu danas će, u 19 sati, biti otvorena izložba Ri rock papiri koja sažima trideset godina stvaralaštva grafičkog dizajnera Mladena Stipanovića.

Pokrivajući raspon od 1988. do danas, izložba donosi izbor rješenja osmišljenih za riječke izvođače među kojima su Let 2, Let 3, Grad, Fit, Grč, Blagdan band, En Face, Vava, Urban, Turisti, Gipss, Mr. Lee & IvaneSky, Morso, Gerilla, Mario Furka, Unlogic Skill, Moskva ili The Ant.

Izložba na kojoj se riječka rock i pop scena prvi put predstavlja kao kronika zabilježena u papirnatom mediju LP, CD i MC omota, plakata i ostalih papirnatih materijala, nudi jedinstven retrospektivni uvid u kontinuirano stvaranje grafičkog dizajnera koji zaslužuje ne samo status pratitelja riječke glazbene scene, nego i njenog ravnopravnog koautora.

– Prvi put u dugoj povijesti priče o rock & rollu u našem gradu imamo i izlaganje nečega što su rock papiri: izložba koja pokazuje vizuale dobrog dijela riječkog rocka. Prije Mladena Stipanovića imali smo omote i plakate na kojima su radili Goran Nemarnik Gus, Dalibor Laginja, Ivan Mišković, Ivica Oreb, ali nitko nema takav kontinuitet u riječkoj vizualnoj rock priči kao što ga ima Stipanović. Riječki zvuk koji je oduvijek bio nešto žešći nego u ostatku države, on je uspio prebaciti u vizualni oblik. To nije jednostavan zadatak i ako nemate strast koja se nadovezuje na rokersku strast, niste u stanju pretočiti priču na adekvatan način. On je to uspio i to je njegovo najveće postignuće. Danas je dosta usamljen u tome, no ima upornost i svojeglavost i radi to zato što to voli. Riječki rock je na neki način Mladen Stipanović, rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare novinar i publicist Velid Đekić dodavši kako je od kraja 1980-ih do danas Stipanović radio za 90 posto riječke rock scene.



Stipanović je prve omote napravio za grupe En Face i Grad, a povijest riječkog rocka i popa u trideset je godina ispisao suradnjom s gotovo svim riječkim glazbenicima.

– Htio bih pozvati ljude da dođu na izložbu prisjetiti kako nam je bilo lijepo 1980-ih i 1990-ih. Današnja omladina to može teško pojmiti. Tada smo svi bili jedna rock zajednica, a mislim da toga danas ima sve manje. Neki omoti nisu nikad objavljivani, ostali su u kompjuteru, i njih su pokušati predstaviti na panoima koji će biti postavljeni na Korzu. Njih nema puno i nisu toliko bitni za riječku scenu, primjerice radio sam za Severinu… Na plakatima će biti izloženi i omoti koji su po meni bili bolji u b-verziji, nego što su u a-verziji izloženoj na zidovima galerije… Recimo, Urban neće biti prisutan u Malom salonu, ali ga imam na plakatu na Korzu, otkrio je Stipanović dodavši kako će se plakati na Korzu moći razgledati od 24. rujna do 3. listopada kada se zatvara izložba u Malom salonu.



Na večerašnjem otvorenju izložbe koja je zamišljena i kao izvrstan povod za okupljanje aktera riječke glazbene scene, nastupit će Mr. Lee & IvaneSky, Dean Škaljac (Gerila, ex Grad) s Orijenom Modrušanom (Grč, ex Grad), Vedran Vučković (Nord, ex Unlogic skill), Vava i grupa The Siids. Izložbu će biti moguće razgledati od utorka do petka od 11 do 20 sati te vikendom od 11 do 14 i 17 do 20 sati.

